YM Tribe (Nhật Bản) là đơn vị tư vấn, quản lý vận hành trung tâm thương mại chung cư The Wisteria

Tiếp nối sự thành công của lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 28/09/2023, mới đây, Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) đã có buổi ký kết hợp đồng chính thức với công ty YM Tribe của Nhật Bản về dịch vụ tư vấn quản lý vận hành trung tâm thương mại chung cư The Wisteria.

Theo thỏa thuận, WTO giao cho YM Tribe đảm nhận vai trò xây dựng kế hoạch vận hành trung tâm thương mại của toà The Wisteria. Theo đó, công ty YM Tribe sẽ tập trung đưa nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, trung tâm thương mại sang làm việc cho WTO từ giai đoạn thiết kế, xây dựng cho đến khi đưa vào vận hành trung tâm thương mại.

The Wisteria sở hữu vị trí đắc địa cùng hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi giúp kết nối thuận tiện tới trung tâm của thủ đô Hà Nội.

Được biết, Công ty Cổ phần YM Tribe trực thuộc Tribe Holding Japan Group, là một đơn vị quản lý, vận hành kinh doanh siêu thị - thương mại uy tín, được nhiều chủ đầu tư tín nhiệm trên thị trường Việt Nam cũng như quốc tế. Công ty có bề dày kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong việc đào tạo, huấn luyện và cung cấp nguồn nhân lực ở nhiều lĩnh vực như: quản lý khách sạn, kinh doanh spa, kinh doanh bán lẻ, kinh doanh F&B,.... Ngoài ra, Tribe Holding Japan Group còn điều hành rất nhiều dự án ở các nước trên thế giới như Thái Lan, Philiphin, Indonesia, Đài Loan, Trung Quốc…

Việc ký kết hợp đồng giữa hai bên đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác quốc tế, là dấu ấn quan trọng để nâng tầm chất lượng quản lý vận hành trung tâm thương mại The Wisteria. Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế của WTO trong lĩnh vực bất động sản, mà còn thể hiện sự chú trọng đầu tư của Tổng công ty vào giá trị sống cho cư dân tương lai của The Wisteria. Nơi đây sẽ trở thành một ngôi nhà lý tưởng, đẳng cấp, tiện nghi; một không gian sống chuẩn Nhật cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

The Wisteria sở hữu trung tâm thương mại sầm uất với nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Chung cư The Wisteria tọa lạc ngay tại mặt tiền mặt tiền Quốc Lộ 32 và đại lộ lớn nhất khu đô thị - Đại lộ Bình Minh. Đây được coi là vị trí đắt giá, đón đầu quy hoạch vành đai 3.5 và tuyến Metro số 7, từ đó giúp dự án kết nối dễ dàng tới khu trung tâm của thành phố như Mỹ Đình, Cầu Giấy và Đại Lộ Thăng Long.

Điểm đặc biệt khiến dự án thu hút nhiều khách hàng và nhà đầu tư quan tâm là chủ đầu tư WTO đã dành riêng đến 5 tầng khối đế cho trung tâm thương mại. Đây là nơi tập trung của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, nhà hàng sang trọng, các siêu thị lớn, nhà sách, phòng tập gym, spa… thỏa mãn đam mê mua sắm không giới hạn, trở thành địa điểm vui chơi, giải trí, thư giãn, chăm sóc sức khỏe cực hấp dẫn dành cho cư dân.

Bên cạnh đó, The Wisteria còn được đầu tư hệ thống dịch vụ đạt tiêu chuẩn của một khu chung cư cao cấp như: bể bơi ngoài trời, sân vườn nội khu, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng,… Đồng thời, cư dân thuộc dự án còn được hưởng lợi từ hệ thống tiện ích "all -in - one" của đại đô thị Hinode Royal Park, bao gồm: sân tập thể thao, quán bar, nhà hàng, clubhouse, công viên, khu sân chơi trẻ em, chuỗi cửa hàng shophouse, bệnh viện, trường học liên cấp quốc tế chất lượng cao,…

Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật từ vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích đa dạng, đạt chuẩn 5 sao, cùng với khu trung tâm thương mại được vận hành bởi công ty uy tín mang chất lượng Nhật Bản,… chắc chắn cư dân The Wisteria sẽ có cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp và được tận hưởng cuộc sống viên mãn, đủ đầy, đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.