Yokohama FC học theo Pau FC, dùng Công Phượng để "câu"... tương tác

Cuối tuần qua, Quang Hải được Pau FC đưa vào danh sách trong chuyến làm khách tới sân của Sochaux ở vòng 31 Ligue 2. Thậm chí, Pau FC còn chọn Quang Hải làm hình ảnh đại diện trước trận đấu để đăng lên fanpage CLB. Người hâm mộ Việt Nam lập tức tương tác mạnh khi nhiều ý kiến nhận xét Quang Hải có khả năng lớn sẽ đá chính trước Sochaux.



Tuy nhiên, ngôi sao ĐT Việt Nam không được đăng ký thi đấu. Chuyện di chuyển cùng đội 1 còn khiến cho Quang Hải không được ra sân tại giải hạng Năm của Pháp. Nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy rất thất vọng và nhận xét: “Câu like tốt thật sự”.

Đông đảo người hâm mộ Việt Nam thất vọng với Pau FC khi Quang Hải liên tục dự bị.

Cần nhắc, hình ảnh Quang Hải luôn được tương tác cao nhất ở Pau FC. Ví dụ Quang Hải được giới thiệu trước trận gặp Sochaux có hơn 5,3 nghìn lượt tương tác, còn Pau FC thắng Sochaux chỉ có vài trăm like (thích).

Trong 7 trận gần nhất của Pau FC, Quang Hải không được ra sân tại Ligue 2. Anh có một số trận không được HLV Didier Tholot đăng ký thi đấu và ngồi dự bị. Pau FC đang trong cuộc chiến trụ hạng và cơ hội để Quang Hải ra sân càng thấp đi.

Điều tương tự cũng đang xảy ra tại Yokohama FC với trường hợp của Công Phượng. Cụ thể, Trước thềm vòng 8 J.League 1 2023, trang facebook chính thức của Yokohama FC liên tục đăng tải những hình ảnh liên quan đến Công Phượng. Thậm chí trong ngày 11/4, họ còn đăng tải cả chùm ảnh tiền đạo người Việt Nam đang nỗ lực tập luyện. Điều này khiến không ít NHM Việt Nam tin rằng, đó là tín hiệu cho thấy Ban huấn luyện Yokohama FC chuẩn bị trao cơ hội ra sân cho cựu ngôi sao HAGL, cụ thể là ở cuộc tiếp đón Sanfrecce Hiroshima.

Hình ảnh Công Phượng liên tục xuất hiện trên fanpage của Yokohama FC.

Niềm tin càng được củng cố khi fanpage tiếng việt của Yokohama FC đăng tải video Công Phượng tập luyện vui vẻ và hăng say bên các đồng đội cùng với dòng trạng thái: "Nguyễn Công Phượng trong buổi tập mới nhất để chuẩn bị cho trận tiếp đón Sanfrecce Hiroshima trong khuôn khổ vòng 8 J1 League vào cuối tuần này!".

Thế là các CĐV Việt Nam ầm rầm vào tương tác, like, bình luận và chia sẻ. Theo đó, chùm ảnh Công Phượng nỗ lực tập luyện nhận được 1.000 lượt like, gần 100 bình luận và 15 chia sẻ. Video Công Phượng trò chuyện vui vẻ bên đồng đội nhận được 850 lượt like, 64 bình luận, 7 chia sẻ, còn lượt xem là hơn 5.000... Cần biết rằng, những bài đăng không có Công Phượng trên fanpage của Yokohama FC chỉ nhận được vài chục lượt like.

Tuy nhiên, rốt cục viễn cảnh mà NHM Việt Nam chờ đợi đã không xảy ra. Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu khi Yokohama FC tiếp đón Sanfrecce Hiroshima. Như vậy, đây là trận thứ 8 liên tiếp tại giải đấu số 1 Nhật Bản mùa giải 2023, tiền đạo 27 tuổi nằm ngoài kế hoạch sử dụng của HLV Shuhei Yomoda.

Công Phượng mới chỉ ra sân 1 phút cho Yokohama FC.

Tính cho tới lúc này, Công Phượng mới chỉ 2 lần được Yokohama FC đăng ký vào danh sách thi đấu và 1 trận được tung vào sân từ ghế dự bị. Cụ thể, ở vòng 1 Levian Cup gặp chính Sanfrecce Hiroshima, tiền đạo của ĐT Việt Nam lần đầu được ngồi trên băng ghế dự bị ở 1 trận đấu chính thức. Sau đó đến vòng 3 Levian Cup, Công Phượng được vào sân vỏn vẹn 1 phút và cũng là lần đầu cho đội 1 của Yokohama FC.

Trước trận gặp Nagoya Grampus tại vòng bảng J.League YBC Levain Cup 2023, có vẻ Yokohama FC lại tiếp tục muối mặt dùng hình ảnh của Công Phượng để câu tương tác. Theo đó, trang fanpage chính thức của Yokohama FC đã đăng tải chùm 8 bức hình tiền đạo người Nghệ An tập luyện cùng các đồng đội kèm status bằng tiếng Việt: "Công Phượng trong buổi tập mới nhất với toàn đội", phía dưới là thời gian và kênh xem trực tiếp trận đấu.

Bài đăng nhanh chóng nhận được gần 300 tương tác, nhưng quá nửa thả biểu tượng "haha". Ngoài ra, phía dưới phần bình luận, không ít CĐV vào xỏ xiên, "Yokohama FC học theo Pau FC, tận dụng Công Phượng để câu tương tác"... vì tin rằng, HLV Shuhei Yomoda sẽ lại ngó lơ Công Phượng ở danh sách thi đấu khi đội nhà gặp Nagoya Grampus.

Chùm hình Công Phượng tập luyện cùng Yokohama FC: