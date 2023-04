Bị HLV Yokohama FC "bỏ rơi", Công Phượng phản ứng ra sao?

Công Phượng nằm trong số hơn 10 tân binh gia nhập Yokohama FC ở mùa giải năm nay. So với các đồng nghiệp, anh gặp hạn chế về thể hình và ngôn ngữ. Đó cũng là lý do vì sao tiền đạo người Nghệ An chưa nhận được sự tin tưởng từ HLV Shuhei Yomoda. Có lẽ Công Phượng vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập cùng Yokohama FC.