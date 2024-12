Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin thắng giải cặp đôi đẹp nhất

Kết quả MBC Drama Awards 2024:

Daesang (Giải thưởng lớn): Han Suk Kyu (phim "Doubt")

Phim truyền hình của năm: "Chief Detective 1958"

Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Yoo Yeon Seok (phim "When the phone rings"), Lee Je Hoon (phim "Chief Detective 1958"), Honey Lee (phim "Knight Flower")

Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Byun Yo Han (phim "Black Out"), Kim Nam Joo (phim "Wonderful World")

Nam/Nữ diễn viên diễn xuất xuất sắc: Lee Jong Won (phim "Knight Flower"), Chae Soo Bin (phim "When the phone rings")

Diễn viên mới xuất sắc nhất: Heo Nam Jun (phim "When the phone rings"), Lee Ga Sub (phim "Black Out"), Chae Won Bin (phim "Doubt")

Cặp đôi đẹp nhất: Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin (phim "When the phone rings")