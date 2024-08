Theo đó, ngôi sao "High School Musical", hiện 36 tuổi, đã được hai nhân viên cứu ra khỏi bể bơi của một biệt thự ở Ibiza. Hiện chưa rõ liệu Efron có gặp phải tình trạng y tế khẩn cấp hay nguy cơ bị đuối nước hay không.



Chi tiết cụ thể về sự việc vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, đại diện của Efron cho biết nam diễn viên đã được đưa vào bệnh viện như một "biện pháp phòng ngừa".

Theo TMZ, Efron đã được xuất viện và hiện tại đang "ổn".

Nam diễn viên Zac Efron đã phải nhập viện sau khi gặp phải một "sự cố nhỏ" khi bơi tại Tây Ban Nha. Thông tin đã được đại diện của nam diễn viên với TMZ. Ảnh: IG.

Zac Efron nhập viện vì tai nạn tại hồ bơi

Zac Efron chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự việc này trên mạng xã hội. Được biết, anh đã đến Tây Ban Nha sau khi tham dự Thế vận hội Paris 2024. Ngôi sao "Iron Claw" đã tham dự lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày 26/7 và chia sẻ một bức ảnh của mình tạo dáng trước sông Seine trên Instagram.

Zac Efron còn có mối quan hệ bạn bè thân thiết với vận động viên giành huy chương vàng Olympic Simone Biles. Sau khi Đội tuyển Mỹ giành huy chương vàng trong trận chung kết thể dục dụng cụ đồng đội hồi đầu tuần, Zac Efron đã gửi lời chúc mừng ngọt ngào đến Biles qua Instagram Stories, bày tỏ: "Rất tự hào về bạn"

Cả hai gặp nhau lần đầu tại Thế vận hội 2016 ở Rio de Janeiro khi Biles tiết lộ rằng cô và bạn bè là những người hâm mộ của Zac Efron. Ngôi sao "17 Again" đã chụp một vài bức ảnh với vận động viên thể dục dụng cụ vào thời điểm đó và chia sẻ trên mạng xã hội với dòng chú thích: "Giấc mơ Olympic của tôi đã thành hiện thực".

Zac Efron, tên đầy đủ là Zachary David Alexander Efron, sinh năm 1987 tại San Luis Obispo, California, Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn rất trẻ và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vai diễn Troy Bolton trong loạt phim "High School Musical" của Disney Channel. Bộ phim này không chỉ giúp Efron trở thành ngôi sao tuổi teen mà còn mở ra nhiều cơ hội lớn trong ngành công nghiệp giải trí.

Sau thành công của "High School Musical," Zac Efron tiếp tục khẳng định tài năng qua nhiều bộ phim đa dạng. Anh tham gia các bộ phim hài lãng mạn như "17 Again" và "That Awkward Moment," cũng như các bộ phim mang tính chất nghiêm túc hơn như "The Paperboy" và "The Greatest Showman." Với vai diễn trong "The Greatest Showman," Efron đã chứng tỏ khả năng diễn xuất và ca hát, thu hút sự chú ý của cả giới phê bình và khán giả.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực diễn xuất, Zac Efron còn thử sức với vai trò nhà sản xuất và tham gia nhiều dự án truyền hình thực tế. Gần đây, anh tham gia chương trình "Down to Earth with Zac Efron," khám phá các phương pháp sống bền vững và bảo vệ môi trường trên khắp thế giới.