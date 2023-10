1 công an phường, 2 bảo vệ dân phố bị tấn công gây thương tích khi làm nhiệm vụ

Ngày 1/10, đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã đến thăm hỏi, động viên đại úy Nguyễn Thanh Toàn, Công an phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh và 2 bảo vệ dân phố phường Long Thành Trung là các ông Phạm Văn Kinh, Nguyễn Văn Minh (đây là những người bị thương khi làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tối 30/9) - theo PLO.





Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh thăm hỏi, động viên đại úy Nguyễn Thanh Toàn. Nguồn: CAND

Thông tin từ CAND: Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng (thị xã Hòa Thành), đại tá Phan Văn Triều đã ân cần thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm, vì nhân dân phục vụ của đại úy Toàn. Đồng thời, mong muốn đại úy Toàn sớm bình phục sức khỏe, trở lại cùng đồng đội công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp đó, đại tá Phan Văn Triều đã đến nhà thăm hỏi, động viên ông Kinh và ông Minh. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của 2 bảo vệ dân phố trong công tác hỗ trợ lực lượng công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, khoảng 19h ngày 30/9, Công an phường Long Thành Trung nhận được tin báo của người dân về việc tại quán nhậu Út Luân thuộc khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung xảy ra vụ gây rối, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an phường phân công tổ công tác gồm: Đại úy Nguyễn Thanh Toàn, ông Kinh, Minh và Nguyễn Thành Danh đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi tổ công tác đến nơi thì các đối tượng đã bỏ về nhà. Qua xác minh, tổ công tác nắm được trong nhóm gây rối tại quán có Huỳnh Tấn Khải (SN 1960) cùng với 2 người con ruột gồm: Huỳnh Quốc Chiến (SN 1988) và Huỳnh Quốc Thắng (SN 1990, cùng ngụ khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, cách quán Út Luân khoảng 30m). Sau đó, đại úy Toàn cùng ông Kinh và ông Minh đến nhà mời 3 cha con Khải về trụ sở Công an phường làm việc.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà tấn công tổ công tác. Trong đó, Thắng cầm dao nhọn gây thương tích cho đại úy Toàn, ông Kinh và ông Minh.

Ngay sau đó, Công an thị xã Hòa Thành đã bắt giữ Thắng và Chiến để điều tra xử lý theo quy định. Riêng Khải bị thương tích, đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành.

Bước đầu, Thắng đã thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ và dùng dao gây thương tích cho đại úy Toàn, ông Kinh và ông Minh.