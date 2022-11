1 ngày của phi tần Trung Quốc diễn ra tẻ nhạt như thế nào?

Cuộc sống của những phi tần đằng sau Tử Cấm Thành luôn là đề tài nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Với hàng tá nội quy nghiêm ngặt, chặt chẽ, các phi tần hẳn là sống không hề dễ dàng nơi thâm cung. Vậy một ngày của họ sẽ được sắp xếp như thế nào?

Ảnh minh họa.

Theo sử sách Trung Quốc, hàng ngày, các phi tần sẽ được gọi dậy vào lúc 5 giờ sáng (giờ Trung Quốc). Cung nữ sẽ hầu hạ chủ nhân của mình lau mặt súc miệng, trang điểm và thay xiêm y. Tuy nhiên các phi tần không được trang điểm quá lòe loẹt, rạng rỡ vì nếu ăn vận nổi bật hơn hoàng hậu thì sẽ rất dễ bị phạt vì bị cho là bất kính.

Ảnh minh họa.

Đến 6 giờ, các phi tần sẽ tập trung tại cung của hoàng hậu để thỉnh an. Sau đó, hoàng hậu sẽ dẫn các phi tần đến thỉnh an thái hậu, có thể là cả hoàng thái hậu (nếu còn tại vị). Thỉnh an xong xuôi, các phi tần sẽ quay về nơi ở của mình để dùng bữa sáng.Thường bữa sáng sẽ là cháo kèm những đồ ăn vặt như bánh ngọt. Vì hậu cung có phân cấp bậc rõ ràng nên khẩu phần ăn của những phi tần cũng khác nhau, có người nhận được bữa sáng đầy đủ, ngon miệng nhưng một số khác thì chỉ là cháo loãng hoặc ít bánh, trái cây.

Ảnh minh họa.

Sau khi ăn sáng xong sẽ là khoảng thời gian tự do của các phi tần. Một số người sẽ đến cung phi tần mình thân thiết để nói chuyện, chơi cờ hoặc có thể là bàn kế tranh sủng. Một số khác thì ở tại cung thêu thùa, vẽ tranh, luyện chữ, đọc sách... Những phi tần yêu thích các hoạt động ngoài trời thì có thể đi dạo ở ngự hoa viên, chơi xích đu, bắt bướm, hái hoa, đá cầu...

Ảnh minh họa.

Đến 11 giờ trưa, các phi tần sẽ dùng bữa tại tẩm cung của mình. Nếu một số người may mắn hoặc nhận được nhiều sủng ái thì sẽ được hoàng thượng đến ăn trưa cùng. Nếu vinh hạnh được ăn trưa cùng hoàng thượng thì bữa ăn hôm đó sẽ thịnh soạn và có nhiều sơn hào hải vị hơn thường ngày. Còn hàng ngày, bữa trưa cũng được phân phát dựa theo cấp bậc. Thường thì chủ nhân sẽ dùng bữa trước, sau đó đến cung nữ, thái giám, nô bộc trong cung. Dùng bữa xong, các phi tần sẽ ngủ trưa.

Ảnh minh họa.

Nếu trong cung có hoạt động như xem kịch, đến nơi thờ cúng niệm kinh hoặc tham dự sinh thần, lễ mừng thọ của ai đó thì 2 giờ chiều phi tần sẽ được cung nữ gọi dậy để sửa soạn trang phục. Còn nếu không có lịch trình gì, phi tần có thể ngủ thêm hoặc làm những hoạt động như buổi sáng. Đến 5 giờ chiều, các phi tần sẽ tiếp tục đi thỉnh an hoàng hậu, thái hậu. Thỉnh an xong sẽ trở về dùng bữa tối.

Ảnh minh họa.

Với những phi tần không được thị tẩm thì có thể tắm rửa, rồi đi ngủ. Còn những phi tần được hoàng thượng lật thẻ bài thì sẽ tắm rửa với nước thơm sau đó không được mặc quần áo mà tự quấn mình trong chăn. Thái giám sẽ đến vác phi tần được sủng hạnh tới nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng. Xong việc, phi tần sẽ được vác trở về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi. Vậy là một ngày của họ kết thúc.