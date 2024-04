HĐND tỉnh Bình Định ban hành chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi, sau 2 năm tại sao chỉ có 7 hộ tham gia?

Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi của Bình Định, giai đoạn 2022-2026

Đối tượng áp dụng là hộ chăn nuôi, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trong nước tham gia liên kết sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi.

Chính sách hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi gà thả đồi. Hỗ trợ 50% chi phí con giống gà 1 ngày tuổi cho 2 lứa nuôi trong năm, hỗ trợ 2 năm liên tục, tối đa không quá 6.000 đồng/con.

Các cơ sở chăn nuôi được nhận hỗ trợ phải đảm bảo các điều kiện sau: Quy mô chăn nuôi tối thiểu 3.000 con gà thịt cho 1 lứa nuôi. Có điều kiện xây dựng chuồng nuôi đảm bảo an toàn sinh học và diện tích đồi để thả gà tối thiểu 1.500 m2; vị trí xây dựng chuồng trại đảm bảo khoảng cách theo quy định của Bộ NNPTNT. Cam kết chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.