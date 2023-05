1 tuần 5 ca tử vong do Covid-19, dịch vẫn diễn biến phức tạp

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày (từ 8-14/5), cả nước ghi nhận hơn 14.734 ca Covid-19, trung bình gần 2.200 ca/ ngày. Ngày có số ca mắc nhiều nhất là 11/5 với 2.823 ca, thấp nhất là ngày 14/5 với 1.050 ca (ngày chủ nhật). So với tuần trước, số ca mắc có nhỉnh hơn 1 chút với hơn 14.000 ca mắc.

Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch Covid-19 đến nay Việt Nam có 11.590.617 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.132 ca nhiễm).

Đáng nói, trong tuần có tới 5 ca Covid-19 tử vong tại Tây Ninh (2 ca), Nam Định (1 ca), Bến Tre (1 ca) và Sóc Trăng (1 ca). Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Hiện nay cần tập trung ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 để bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai). (Tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi tại TP.HCM. Ảnh HCDC)

Như vậy, sau 6 tháng số ca mắc giảm mạnh, có lúc xuống dưới 10 ca/ngày thì từ đầu tháng 4 trở lại đây, số ca Covid-19 trong ngày lại bắt đầu tăng mạnh. Số ca Covid-19 tử vong cũng nhiều tháng bằng 0 thì nay đã tăng rải rác trở lại.

Nhận định về dịch Covid-19 hiện nay, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay miễn dịch Covid-19 đang giảm theo thời gian và dịch vẫn có thể xuất hiện làn sóng mới từ khu vực này đến khu vực khác.

Chính vì thế dịch bệnh Covid-19 khó dự báo, khó lường và có sự gia tăng ở từng khu vực. Hiện dịch bệnh có sự gia tăng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Hiện nay, mỗi ngày Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 ca bệnh Covid-19, trong đó có hàng trăm ca nhập viện và vẫn có ca tử vong. Đáng nói 1/10 số người mắc Covid-19 có các triệu chứng liên quan đến hậu Covid-19. Do đó, mối lo về Covid-19 vẫn hiện hữu và có thể tạo gánh nặng cho hệ thống y tế bất cứ lúc nào.

TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vẫn đang chú trọng giám sát ca bệnh Covid-19 nặng vì đó là các ca “chỉ điểm” bất thường của dịch.

Hiện tỷ lệ tử vong là 0,47 trong số các ca nhập viện và chiếm 0,37% so với tổng số ca mắc. Tỷ lệ này hiện thấp hơn so với tỷ lệ tử vong chung của thế giới (hiện là 0,99).

"Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Việt Nam vẫn cao hơn so với một số bệnh truyền nhiễm khác, cụ thể như sốt xuất huyết chỉ là 0,09%. Do đó, Covid-19 vẫn là vấn đề lo ngại", TS Khoa nhận định.

Theo TS Khoa, các ca Covid-19 tử vong hiện nay vẫn nằm trong nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nhiều bệnh mãn tính, người suy giảm miễn dịch.

"Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân trong nhóm nguy cơ cao cần tiêm đủ mũi vaccine Covid-19 và các mũi tiêm nhắc lại theo định kỳ", TS Khoa cho biết.

GS Lân cũng cho biết, khuyến nghị mới của Tổ chức Y tế thế giới WHO, cần tập trung ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai) bởi nếu miễn dịch của các đối tượng trên giảm dễ dẫn đến tình trạng tăng nặng, nhập viện, tử vong.