Ngày 18/12, Time công bố danh sách “10 bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất năm 2024”.

Xét về danh tiếng, Time được biết đến là tạp chí hàng đầu nước Mỹ và thế giới, nắm giữ cuộc bình chọn có uy tín nhất thế giới - tìm ra Nhân vật của năm. Do đó, việc Time quan tâm đến phim truyền hình Hàn Quốc chứng tỏ sự bành trướng ngày càng lớn của nó ở thị trường Mỹ. Đây đồng thời là sự công nhận đối với chất lượng nội dung tiếng Hàn.

“Sức mạnh của việc kể chuyện bằng tiếng Hàn trên TV không còn là bí mật nữa. Với việc Netflix báo cáo 80% người dùng nền tảng này xem nội dung tiếng Hàn, Kdrama (phim truyền hình Hàn Quốc) đã chính thức thâm nhập vào dòng chính thống của Mỹ. Quá trình này được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư lớn mà Netflix và các công ty truyền thông có trụ sở tại Mỹ khác như Disney, Paramount và Amazon thực hiện trong ngành giải trí Hàn Quốc, như trong ngành giải trí Hàn Quốc là tăng lợi nhuận và cơ sở đăng ký dịch vụ”, nhà báo Kayti Burt viết.

Tuy nhiên, theo Burt, 2024 là năm tương đối tẻ nhạt của truyền hình Hàn Quốc. Những tác phẩm lớn, bao gồm sự trở lại của các phim đã gây tiếng vang ( Hellbound , Sweet Home ) và các dự án có sự tham gia của ngôi sao Hallyu hàng đầu ( Uncle Samsik , Queen of Tears ) không đạt được kỳ vọng.

Thay vào đó, 2024 là năm của những kẻ yếu thế, những bộ phim hay nhất không phải là những chương trình nổi bật nhất.

10. Mr. Plankton

Mr. Plankton là bộ phim tình yêu ngọt ngào nhưng không có hậu.

Mr. Plankton là bộ phim hài, lãng mạn. Nội dung kể về người đàn ông tên Hae Jo (Woo Do Hwan) sau khi phát hiện bản thân bị mắc bệnh nan y đã bắt cóc bạn gái cũ Jo Jae Mi (Lee You Mi) vào ngày cưới của cô để cùng anh đi tìm cha ruột. Kết quả là một cuộc phiêu lưu lộn xộn với những trò hề và sự chữa lành.

Khác với những tác phẩm khác trong danh sách, phim có kết thúc buồn khi nam chính không thoát khỏi cái chết. Điều này đã được khẳng định ngay từ đầu nhưng không ngăn cản khán giả đắm chìm vào cuộc tình ngọt ngào và cay đắng.

9. Death’s Game

Death’s Game đề cao tình yêu cuộc sống giữa nghịch cảnh.

Những năm qua, webtoon (truyện tranh mạng) trở thành nguồn ý tưởng được yêu thích của các nhà làm phim. Nhiều bộ phim hay nhất của truyền hình Hàn Quốc sản sinh từ đây và Death’s Game là một trong số đó.

Bộ phim kinh dị, hành động, tái sinh kể về Choi Yee Jae (Seo In Guk) tìm đến cái chết sau 7 năm vật lộn để sinh tồn trong xã hội Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt. Điều này khiến Tử thần (Lee So Dam) nổi giận. Cô tuyên án Choi phải sống 12 cuộc đời bi thảm - đầu thai thành những người khác nhau. Nếu anh có thể sống sót trong một trong những kiếp sống bi đát đó, anh được xóa tội và trở về sống như người bình thường. Nếu không, anh sẽ bị đày xuống địa ngục.

Time nhận xét bộ phim không chỉ nắm bắt được tinh thần của bộ truyện gốc, mà còn cải thiện những thiếu sót mà webtoon mắc phải, từ đó trở thành tác phẩm hành động tuyệt vời, truyền tải thông điệp yêu cuộc sống đầy ý nghĩa.

8. Marry My Husband

Marry My Husband có nội dung xuyên không, trả thù phù hợp thị hiếu người xem.

Tiếp tục là tác phẩm chuyển thể từ webtoon, Marry My Husband được khen sở hữu một số nhân vật phản diện hay nhất trong năm, cho phép người xem thể hiện sự thất vọng, tức giận và căm ghét lên các nhân vật hư cấu.

Phim có thể không phức tạp về mặt chủ đề, nhưng sự đơn giản và trực diện đó chính là điểm mạnh nhất của phim. Nó chứng minh “trả thù” là món ăn ngon nhất khi du hành thời gian.

Phim xoay quanh nữ nhân viên văn phòng Kang Ji Won. Cô có cuộc sống đầy bi kịch khi cha mẹ đều qua đời sớm, còn mắc bệnh ung thư khi tuổi đời còn trẻ và phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân. Khi bị hai người gần gũi nhất hại chết, cô trở lại vào 10 năm trước với cơ hội chuyển những bất hạnh của cuộc đời mình cho người khác.

7. Pyramid Game

Pyramid Game phản ánh các vấn nạn xã hội như bạo lực học đường, phân biệt giàu - nghèo.

Lấy đề tài bạo lực học đường, Pyramid Game quay quanh câu chuyện về trò chơi sinh tồn tàn nhẫn tại một trường học nữ sinh danh tiếng.

Tạp chí Time nhắc nhở khán giả không nên nhầm lẫn phim với bộ phim nổi tiếng Squid Game . Không chết chóc và máu me như Squid Game , phim cũng khiến người xem rợn người, bất bình về xã hội Hàn Quốc phân biệt giàu - nghèo.

6. The Judge from Hell

Bộ phim chủ đề siêu nhiên của Park Shin Hye được đánh giá cao nhờ tính giải trí.

The Judge from Hell được Time đánh giá cao bởi giá trị giải trí thuần túy. Nó chứng minh một bộ phim truyền hình siêu nhiên ngớ ngẩn được thực hiện tốt có thể thú vị đến mức không tưởng.

Với sự tham gia của Park Shin Hye, phim kể về Justita, thẩm phán quỷ dữ từ địa ngục bị trục xuất đến cõi phàm trần sau khi kết án sai cho thẩm phán con người Kang Bit Na. Điều kiện để Justita có thể trở về vị trí cũ là phải giết 10 tên sát nhân không hối cải trong vòng 1 năm trong hình hài Kang Bit Na.

5. The Atypical Family

The Atypical Family lấy chủ đề siêu năng lực để kể về tình yêu, tình thân.

Trong khi kỷ nguyên siêu anh hùng của Hollywood đang thoái trào, ngành công nghiệp truyền hình Hàn Quốc âm thầm và đều đặn cho ra mắt một số bộ phim siêu năng lực hay nhất trong vài năm qua. Nếu Moving đại diện cho năm 2023, điểm sáng của 2024 là The Atypical Family .

Nếu Moving mang màu sắc chính trị, The Atypical Family tập trung chủ yếu vào mối quan hệ gia đình. Phim xoay quanh gia đình họ Bok với các thành viên đều có siêu năng lực về mặt di truyền, nhưng mất đi khả năng đó do các bệnh mãn tính như trầm cảm, mất ngủ, béo phì. Tuy nhiên, từng người dần tìm lại được sức mạnh đã mất khi xuất hiện những bước ngoặt mới trong cuộc sống khiến cảm xúc thay đổi.

Khán giả xem phim không chỉ được chứng kiến một trong những chuyện tình lãng mạn hay nhất trong phim truyền hình Hàn Quốc năm nay, mà còn hiểu sâu sắc hơn về những tổn thương, sự chữa lành và tình cảm gia đình.

4. A Shop For Killers

A Shop For Killers chứng minh phim Hàn Quốc không chỉ là thiên đường của phim tình cảm lãng mạn, mà còn có thể tạo ra tác phẩm hành động mãn nhãn, có chiều sâu.

A Shop For Killers là bộ phim hành động ngắn, với thời lượng 8 tập. Nhân vật chính của phim là Jeong Ji An ( Kim Hye Jun) và người chú nuôi bí ẩn Jeong Jin Man ( Lee Dong Wook). Sau cái chết đột ngột của chú nuôi, Jeong Ji An trở thành mục tiêu truy sát mà cô không hề biết lý do.

Time ví A Shop For Killers như một sát thủ giỏi - vào cuộc, hoàn thành nhiệm vụ và thoát ra an toàn. Phim cũng cho thấy các nhà sáng tạo Hàn Quốc biết cách biến hóa đa dạng nội dung và cách thể hiện.

3. Love in the Big City

Love in the Big City là câu chuyện cảm động về hành trình học cách sống và yêu của chàng trai đồng tính trong xã hội không chào đón anh.

Love in the Big City là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Sang Young Park. Phim theo chân người đàn ông đồng tính Go Young (Nam Yoon Su) trải qua một thập kỷ cuộc đời trong một xã hội đầy rẫy sự kỳ thị.

Phim được khen ngợi vì thể hiện một nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+ đầy văn minh và cảm xúc. Phim cũng thách thức định kiến về vấn đề giới tính còn nặng nề ở Hàn Quốc.

2. Jeongnyeon: The Star is Born

Nghệ thuật sân khấu pansori của Hàn Quốc được nâng tầm và truyền bá rộng khắp nhờ Jeongnyeon: The Star is Born.

Jeongnyeon: The Star is Born có thời lượng 12 tập, kể về hành trình vươn lên của Yoon Jeongnyeon (Kim Tae Ri) từ một thiếu nữ bán cá trở thành ngôi sao sân khấu pansori (loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc)

Bộ phim truyền đi thông điệp kẻ yếu thế cũng có thể tỏa sáng nhờ năng lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ, đồng thời nhắc nhở về truyền thống văn hóa Hàn Quốc trước sự du nhập văn hóa phương Tây hiện đại.

Đối với Time, bộ phim lấy phụ nữ làm trung tâm này vẽ ra một thế giới kỳ lạ, không giống bất kỳ thứ gì khác trên truyền hình vào năm 2024.

1. Lovely Runner

Lovely Runner cho thấy một tác phẩm tình cảm, lãng mạn nhẹ nhàng cũng có thể hạ gục các đối thủ nặng ký khác.

Lovely Runner được xem là thành công bất ngờ của ngành phim truyền hình Hàn Quốc. Thời điểm quảng bá, phim không thực sự thu hút khán giả bởi cặp diễn viên chính đều ít tên tuổi. Tuy nhiên, kể từ khi phát sóng vào tháng 4, lượng người xem phim tăng nhanh theo từng tuần. Đến tập cuối vào tháng 5, con số khán giả lên đến hàng triệu.

Time khen phim có cốt truyện hay và được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, âm nhạc (hai ca khúc nhạc phim Spring Snow và Sudden Shower) là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy cảm xúc khán giả, khiến họ đồng cảm hơn với số phận nhân vật.

Lovely Runner kể về cô gái bị liệt Im Sol ( Kim Hye Yoon) vô tình xuyên không về thời học sinh cấp ba sau cái chết của Ryu Sun Jae ( Byeon Woo Seok), ngôi sao mà cô thần tượng. Phát hiện Ryu là hàng xóm cũ của mình, Sol tận dụng cơ hội trời cho để cứu anh khỏi kết cục bi thảm bằng cách thay đổi quá khứ.