Jang Nara lập kỷ lục chưa từng có

Theo Naver, tối 21/12, nữ diễn viên Jang Nara đã bật khóc trên sân khấu sau khi giành giải Daesang đầu tiên sau 23 năm tham gia diễn xuất. Nữ diễn viên 43 tuổi đã nhận được sự yêu thích của công chúng nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim Good Partner (Cộng sự hoàn hảo) .

Chiến thắng của Jang Nara không chỉ khiến khán giả Hàn Quốc xúc động, còn nhận được sự chú ý của công chúng Trung Quốc. Các từ khóa "Jang Nara nhận được giải Daesang", "Jang Nara giành được giải thưởng diễn xuất" liên tục trở thành chủ đề nóng trên MXH Weibo với hơn 30 triệu lượt tương tác.

Jang Nara lập kỷ lục hiếm có khi nhận được giải Daesang diễn xuất và âm nhạc.

Trên sân khấu nhận thưởng, Jang Nara không giấu nổi sự xúc động: "Tôi không thể tin được điều này, nên tôi không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy như mọi sự kiện bất ngờ trong cuộc đời tôi đều xảy ra ở SBS. Cảm ơn vì trong Good Partner , tôi đã có thể gặp gỡ những người bạn đồng hành tốt đúng như tiêu đề bộ phim. Nhờ thế tôi có thể chạm vào giải thưởng này. Tôi thật sự biết ơn", nữ diễn viên nghẹn ngào.



Bên cạnh đó, Jang Nara không quên nhắc tới Nam Ji Hyun, bạn diễn của cô trong phim, những người thân và đặc biệt là ông xã giấu mặt, người luôn ủng hộ cô về mặt tinh thần. Theo Naver, Jang Nara đã vượt qua các đối thủ nặng ký như Ji Sung với bộ phim Connection , Park Shin Hye với tác phẩm The Judge From Hell hay Kim Nam Gil trong The Fiery Priest 2 ... để giành chiến thắng.

Ngoài ra, với việc nhận được Daesang (Grand Prize) diễn xuất, Jang Nara trở thành nghệ sĩ duy nhất của Hàn Quốc thắng giải Daesang ở cả hai mảng truyền hình và âm nhạc. Năm 2002, cô từng được vinh danh tại Giải thưởng Âm nhạc KBS và MBC với tư cách ca sĩ cùng ca khúc đình đám Sweet Dream . Điều này chứng minh tài năng toàn diện của Jang Nara.

Ở tuổi 43, Jang Nara có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thành công, là "nữ hoảng đảm bảo tỷ suất người xem".

Jang Nara sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí từ năm 2000 với tư cách ca sĩ công ty SM, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Người đẹp nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Cô gái thông minh, Công chúa bướng bỉnh, Chuyện tình nàng hề ... Những năm gần đây, Jang Nara duy trì sức hút qua các phim Cặp đôi vượt thời gian, Hoàng hậu cuối cùng, Vị khách VIP, Bất động sản trừ tà ...



Theo Naver , sau hơn 20 năm hoạt động diễn xuất, Jang Nara là cái tên vẫn nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Người hâm mộ đánh giá nữ diễn viên chăm chỉ, dù không đóng quá nhiều phim nhưng cô luôn duy trì tần suất mỗi năm có từ một đến hai bộ phim chiều lòng khán giả.

Năm 2022, nữ diễn viên tuyên bố kết hôn. Chồng của cô là một nhân viên hậu trường. Hai người gặp nhau lần đầu năm 2019, khi hợp tác ở phim Vị khách VIP .

Trở lại với bộ phim Good Partner , Jang Na Ra trong vai Cha Eun Kyung, nữ luật sư tài giỏi có 17 năm kinh nghiệm xử lý các vụ ly hôn, và Nam Ji Hyun đóng Han Yu Ri, nữ luật sư mới vào nghề được Cha Eun Kyung tin tưởng giao cho giải quyết vụ ly hôn giữa cô và người chồng ngoại tình.

Jang Nara còn được ngưỡng mộ vì nhan sắc trẻ mãi không già.

Trong quá trình phát sóng, phim nhận được đánh giá cao của khán giả, tỷ suất người xem liên tục tăng vọt và đạt mức cao nhất tức thời là 20,1% (dựa trên Nielsen Korea), duy trì vị trí đầu tiên trong cùng khung giờ. Bộ phim lần nữa chứng minh Jang Nara là "Nữ hoàng rating" của màn ảnh Hàn Quốc.