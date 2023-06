Từ năm 2019 đến nay, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng đại học châu Á do Times Higher Education (THE) bình chọn. Trong xếp hạng năm 2023, trường được đánh giá điểm tổng thể là 88,2. Trong đó, tiêu chí về nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp được THE chấm điểm tối đa. Ảnh: CGTN.