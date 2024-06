10 Lý do khiến "Furiosa" "ngã ngựa" tại phòng vé

"Furiosa: A Mad Max Saga" – bộ phim được giới phê bình hết lời khen ngợi và khán giả hết sức thích thú sau khi xem phim. Nhưng bất ngờ lại có màn ra mắt không mấy ấn tượng tại phòng vé. Vì sao lại có nghịch lý này?



1. Thương hiệu Mad Max chưa bao giờ là "con gà đẻ trứng vàng"

Không như những "bom tấn" như Star Wars hay Marvel, loạt phim Mad Max chưa bao giờ là cái tên bảo chứng doanh thu. Dù phần phim đầu tiên từng lập kỷ lục Guinness về phim có lợi nhuận cao nhất, nhưng đó là nhờ kinh phí sản xuất thấp và lượng fan trung thành qua nhiều năm. Mad Max có lượng người hâm mộ riêng, nhưng không phải là dòng phim hành động đại chúng.

"Furiosa: A Mad Max Saga" không đạt được thành công như mong đợi. Ảnh: ScreenRant

2. Phim tiền truyện thường không hút khách

Từ "Solo: A Star Wars Story" đến "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", các phần phim tiền truyện thường không đạt doanh thu như kỳ vọng. Dù có vẻ là mỏ vàng nội dung chưa khai thác, nhưng kết thúc đã được định sẵn khiến những câu chuyện này ít hấp dẫn. Ví dụ, ai đã xem "Mad Max: Fury Road" đều biết số phận của Furiosa rồi.

3. Furiosa không phải phim dành cho tất cả mọi người

Một bộ phim thành công thường thu hút cả 4 nhóm khán giả chính: nam/nữ dưới 25 tuổi và nam/nữ trên 25 tuổi. Tuy có nữ chính mạnh mẽ, nhưng "Furiosa" chỉ thực sự hấp dẫn khán giả nam. Theo Deadline, 72% người xem thuộc nhóm này, và 55% ở độ tuổi 18-34.

4. Mad Max: Fury Road đã ra mắt từ 9 năm trước

Phải mất gần một thập kỷ Warner Bros. mới ra mắt phần phim Mad Max tiếp theo. Nếu muốn tận dụng sức nóng của "Fury Road", họ nên làm phần tiếp theo trong vòng 3-4 năm. Chờ đợi 9 năm khiến khán giả mất dần hứng thú.

5. Dàn diễn viên không phải là bảo chứng phòng vé

Dù Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth là những diễn viên tài năng, nhưng họ không phải là những cái tên bảo chứng doanh thu như Timothée Chalamet hay Sydney Sweeney. Taylor-Joy nổi tiếng với những phim kinh phí thấp, còn Hemsworth gắn liền với Thor trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

6. Furiosa phụ thuộc vào marketing

Với phong cách hình ảnh độc đáo và thuộc về một thương hiệu kén khán giả, "Furiosa" cần được quảng bá tốt để thành công. Những phim như MCU hay Fast & Furious có lượng fan sẵn sàng ra rạp ngay từ đầu, nhưng "Furiosa" thì không. Phim hay, nhưng cần thời gian để khán giả truyền tai nhau.

7. Furiosa phải cạnh tranh với Garfield

Trong khi "Furiosa" chật vật, thì "The Garfield Movie" lại thắng lớn cùng thời điểm. "Garfield" có kinh phí thấp hơn và hướng đến nhiều đối tượng hơn, từ trẻ em đến người lớn, trong khi "Furiosa" chỉ dành cho fan phim hành động trên 17 tuổi.

"Mad Max: Fury Road" là trường hợp ngoại lệ của cả loạt phim. Ảnh: ScreenRant.

8. Khán giả biết Furiosa sẽ sớm ra mắt trên internet

Khán giả ngày nay đã quen với việc phim chiếu rạp nhanh chóng lên các nền tảng trực tuyến. Điều này khiến họ không còn hào hứng ra rạp nữa. "Furiosa" cũng không ngoại lệ.

9. Sự nổi tiếng của Furiosa gắn liền với Charlize Theron

Dù là một quyết định sáng suốt khi làm phần phim riêng về Furiosa sau "Mad Max: Fury Road", nhưng sự nổi tiếng của nhân vật này gắn liền với diễn xuất của Charlize Theron hơn là bản thân nhân vật. Anya Taylor-Joy có thể diễn tốt, nhưng không phải là Furiosa mà khán giả yêu thích.

10. Doanh thu phòng vé của Furiosa phản ánh xu hướng chung

Thất bại của "Furiosa" không phải là trường hợp cá biệt. Doanh thu phòng vé nói chung đã giảm mạnh trong năm 2024. Nhiều bom tấn khác cũng chịu chung số phận. Có nhiều lý do cho điều này: khán giả thích xem phim ở nhà hơn, thất vọng với các phần tiếp theo và làm lại, kinh phí sản xuất tăng cao...

Thất bại của "Furiosa" là dấu hiệu của một vấn đề toàn ngành. Ngay cả những đánh giá tích cực và thương hiệu nổi tiếng cũng không thể đảm bảo thành công của một bộ phim trong thời đại mới này.