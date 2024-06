Khán giả lại nô nức ra rạp xem phim mới của Will Smith, chứng tỏ ngôi sao "I Am Legend" đã vượt qua scandal " cú tát Oscar" một cách ngoạn mục. Nhưng liệu cú tát tai tiếng đó có phải là thử thách duy nhất mà anh cần vượt qua?



Will Smith trở lại đỉnh cao: Cú tát Oscar chỉ là khởi đầu của cuộc "tái sinh"?

Từ những năm 90, Will Smith đã ấp ủ giấc mơ trở thành "ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới". Anh cùng người quản lý James Lassiter đã vạch ra một chiến lược rõ ràng, tập trung vào những bộ phim có yếu tố hiệu ứng đặc biệt, sinh vật kỳ lạ và tình yêu. Công thức này đã thành công vang dội, đưa tên tuổi Will Smith lên hàng siêu sao. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Những bộ phim tôi tham gia, luôn xoay quanh những hiệu ứng đặc biệt, những sinh vật kỳ lạ và luôn có một câu chuyện tình yêu. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những bộ phim có hiệu ứng đặc biệt, sinh vật và một câu chuyện tình yêu".

Will Smith có khả năng trở lại sau cú tát Chris Rock tại Oscar nhờ vào thành công của "Bad Boys: Ride or Die". Ảnh: Independent.

Tuy nhiên, sau cú tát gây chấn động tại Oscar 2022, sự nghiệp của Smith tưởng chừng như tiêu tan. Các dự án phim của anh bị hủy bỏ hoặc bị ngó lơ. Nhưng rồi, "Bad Boys: Ride or Die" đã ra mắt và nhanh chóng trở thành bom tấn phòng vé, chứng minh sức hút của Will Smith vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí, bộ phim còn lồng ghép một phân cảnh hài hước liên quan đến cú tát, cho thấy công chúng đã tha thứ cho hành động nông nổi của anh.

Thực tế, sự nghiệp của Smith đã có dấu hiệu chững lại từ trước đó. Những bộ phim gần đây của anh như "Gemini Man", "Focus" hay "Men in Black III" đều không đạt được thành công như mong đợi. Thậm chí theo Independent, đỉnh cao sự nghiệp của Smith đã dừng lại ở năm 2007, với "I Am Legend" và đề cử Oscar cho "The Pursuit of Happyness".

Thập kỷ qua, Smith liên tục tham gia vào những dự án phim gây thất vọng như "Suicide Squad", "Bright" hay "Aladdin" phiên bản người đóng. Dù vậy, nhờ sức hút ngôi sao của mình, anh vẫn là một trong những diễn viên được yêu thích và có doanh thu cao nhất thế giới.

Câu hỏi đặt ra không phải là Will Smith có thể làm gì cho ngành công nghiệp điện ảnh, mà là ngành công nghiệp điện ảnh có thể làm gì cho Will Smith. Cú tát Oscar, dù gây sốc, nhưng không phải là tội ác không thể tha thứ ở Hollywood. "Bad Boys: Ride or Die" đã chứng minh rằng Smith đã trở lại và khán giả vẫn luôn ủng hộ anh.

Giờ đây, Smith cần nắm bắt cơ hội này để không chỉ rũ bỏ scandal mà còn vượt qua sự trì trệ sáng tạo trong những năm qua. Anh vẫn có thể là ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới, chỉ cần có những bộ phim xứng tầm để chứng minh điều đó.