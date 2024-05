Màn ra mắt ấn tượng của "Furiosa" xứng đáng kế thừa "Max Điên"

Cuối tuần này, khán giả yêu thích điện ảnh đã chứng kiến màn ra mắt ấn tượng của bộ phim "Furiosa: A Mad Max Saga" - bộ phim tiền truyện của "Mad Max: Fury Road" do đạo diễn George Miller thực hiện. Bộ phim được xếp hạng R này đã thu về 3,5 triệu đô la từ các buổi chiếu trước, đánh dấu một khởi đầu mạnh mẽ cho hành trình tại phòng vé.



"Furiosa" dự kiến sẽ thu về từ 40 triệu đến 45 triệu đô la trong bốn ngày cuối tuần, con số này tương đương với doanh thu mở màn của "Fury Road" trong ba ngày đầu tiên vào năm 2015. "Fury Road" với sự tham gia của Tom Hardy và Charlize Theron đã ra mắt với 45,4 triệu đô la sau khi thu về 3,7 triệu đô la từ các buổi chiếu trước vào thứ Năm.

Trong phim "Furiosa", Anya Taylor-Joy đảm nhận vai phiên bản trẻ hơn của nhân vật Imperator Furiosa mà Charlize Theron đã thể hiện xuất sắc trong "Fury Road".

Màn ra mắt ấn tượng của "Furiosa: A Mad Max Saga"

Câu chuyện xoay quanh hành trình trưởng thành của Furiosa - nữ chiến binh được yêu thích của thương hiệu Mad Max. Ảnh: Variety.

"Furiosa: A Mad Max Saga" là câu chuyện về hành trình đầy gian truân và bi kịch của nữ chiến binh Furiosa, từ khi cô còn là một đứa trẻ sống ở vùng xanh hiếm hoi, nơi vẫn còn sự phát triển của cây cối và nguồn nước không quá khan hiếm. Nhân vật thời thơ ấu do Alyla Browne thủ vai. Trong một lần dạo chơi, Furiosa rơi vào tay tay sai của tên bạo chúa Dementus (do Chris Hemsworth thủ vai), kẻ sau đó sát hại mẹ của cô bé. Từ đây, cô được chứng kiến những cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các ông trùm của vùng đất The Wasteland.

Một ngày nọ, Furiosa trở thành món hàng để trao đổi giữa Dementus và Immortan Joe - phản diện trong "Fury Road". Khi lớn lên, Furiosa (do Anya Taylor-Joy thủ vai) trở thành nhân viên trên đoàn xe vận chuyển lương thực và nhiên liệu của vùng Citadel. Được tôi luyện trong hoàn cảnh khó khăn, Furiosa giờ đây đã là một chiến binh tinh nhuệ và quả cảm. Số phận một lần nữa đưa đẩy cô gặp lại tên bạo chúa Dementus, dẫn đến hành trình trả thù đầy đau thương và mất mát.

Phim được xây dựng theo mô-típ "road movie" như phần trước, theo chân nhân vật chính từ lúc nhỏ cho đến biến cố xa gia đình và phải tìm cách sinh tồn giữa vùng The Wasteland hỗn loạn. Tuy nhiên, kịch bản lần này được chia thành nhiều chương hồi để kể về xuất thân của nữ chiến binh đáng gờm bậc nhất thương hiệu Mad Max.

Qua chuyến đi của Furiosa thời thơ ấu, khán giả có cơ hội khám phá và hiểu rõ hơn về vùng The Wasteland - nơi bị những lãnh chúa như Dementus hay Immortan Joe phân chia để cai trị. Tại đây, những cá thể như Furiosa cũng vô tình bị cuốn theo những cuộc chiến tranh giành đất đai và tài nguyên. Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, nữ chính xuất hiện một cách ngoan cường và bất khuất như một cây xương rồng giữa sa mạc. Cả hai phiên bản Furiosa của Anya Taylor-Joy và Alyla Browne đều mang đến sự say mê và cảm phục đối với nhân vật nữ cường đình đám này.

Chris Hemsworth có vai diễn đột phá trong sự nghiệp. Ảnh: Variety.

Bộ phim đã có buổi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Tuy nhiên, việc tái tạo thành công của "Fury Road" không phải là điều dễ dàng. "Fury Road" đã thu về 380 triệu đô la trên toàn thế giới và được coi là một trong những bộ phim hành động xuất sắc nhất thập kỷ, nếu không muốn nói là của mọi thời đại. Bộ phim nhận được 10 đề cử Oscar, bao gồm cả hạng mục phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất, giành chiến thắng ở 6 hạng mục khác.

Với chi phí sản xuất lên tới 168 triệu đô la, chưa kể chi phí tiếp thị, "Furiosa" cần phải thành công rực rỡ tại phòng vé quốc tế để đảm bảo lợi nhuận. Dù vậy, những tín hiệu ban đầu cho thấy bộ phim đang đi đúng hướng.

Với sự khởi đầu đầy hứa hẹn, "Furiosa: A Mad Max Saga" không chỉ thu hút sự chú ý của khán giả mà còn khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh. Chắc chắn, hành trình của Furiosa sẽ tiếp tục mang đến những pha hành động mãn nhãn và câu chuyện cảm động, hứa hẹn chinh phục khán giả trên toàn thế giới.