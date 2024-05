10 tín hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang không ổn

1. Cảm giác ngứa, tín hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang không ổn, không thể sống khoẻ mỗi ngày

Hơn 1/10 phụ nữ mang thai bị ngứa, bởi sự căng da và thay đổi hormone. Triệu chứng ngứa này thường Nhưng nếu càng ngày càng ngứa vào ban đêm, đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng như:

Các vấn đề về da như da khô, chàm, bệnh vẩy nến, ghẻ, côn trùng cắn và phát ban.

Các bệnh nội khoa như bệnh gan hoặc thận, thiếu máu, tiểu đường, các vấn đề về tuyến giáp và một số bệnh ung thư.

Các vấn đề về thần kinh như bệnh đa xơ cứng, dây thần kinh bị chèn ép và bệnh zona.

Các tình trạng sức khỏe tâm thần như lo lắng, rối loạn lo âu và trầm cảm.

Kích ứng và dị ứng từ những thứ như len, hóa chất, xà phòng hoặc một số loại thuốc

2. Lưỡi trắng

Ảnh: Shutterstock

Lưỡi trắng xảy ra khi một lớp phủ màu trắng phát triển trên một phần hoặc toàn bộ bề mặt lưỡi. Lưỡi trắng có thể đi kèm với các triệu chứng như hôi miệng, lưỡi nhiều lông và kích ứng.

Nguyên nhân có thể là:

Bỏ bê việc chăm sóc răng miệng, như không đánh răng, ít dùng chỉ nha khoa hoặc không làm sạch lưỡi thường xuyên.

Sử dụng răng giả hoặc làm tổn thương lưỡi bằng vật sắc nhọn.

Dùng thuốc kháng sinh, có thể gây nhiễm trùng nấm men trong miệng.

Có chế độ ăn thiếu trái cây, rau củ và nhiều đồ ăn mềm.

Thở bằng miệng. Bị khô miệng do tình trạng bệnh lý hoặc do một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc giãn cơ hoặc phương pháp điều trị ung thư.

Bệnh tưa miệng, còn được gọi là bệnh nấm miệng, là tình trạng nấm Candida albicans tích tụ trên niêm mạc miệng.

3. Co giật cơ, tín hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang không ổn, không thể sống khoẻ mỗi ngày

Ảnh: Shutterstock

Đôi khi cơ bắp tự hoạt động. Chúng có thể co giật hoặc co lại. Co giật và co thắt thường gặp nhất ở các khu vực như đùi, bắp chân, bàn tay, cánh tay, bụng, lồng ngực và vòm bàn chân.

Nguyên nhân xảy ra co giật có thể là:

Cơ bắp cần các khoáng chất như kali và magiê để hoạt động bình thường.

Không uống đủ chất lỏng khiến cơ bắp dễ bị co giật và co thắt hơn.

Uống quá nhiều caffeine cũng có thể gây co giật cơ ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể.

Nếu bạn bị huyết áp cao hoặc bệnh tim, bác sĩ có thể kê đơn thuốc nước để khiến bạn đi tiểu nhiều hơn. Điều này có thể làm giảm mức kali trong cơ thể và dẫn đến co thắt cơ.

Khi các tế bào thần kinh bị tổn thương, nó sẽ thay đổi cách chúng giao tiếp với nhau và với não. Co giật và co thắt có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng tình trạng này đang ảnh hưởng đến các dây thần kinh điều khiển cơ bắp.

4. Bị táo bón

Ảnh: Shutterstock

Nguyên nhân xảy ra táo bón có thể là:

Cảm thấy lo lắng: Trẻ em có thể không đi vệ sinh khi chúng lo lắng hoặc có điều gì đó thay đổi trong thói quen đi vệ sinh. Khi cha mẹ hoặc người chăm sóc nghiêm khắc hoặc thúc ép việc tập đi vệ sinh, một số trẻ có thể nhịn đi tiêu.

Dùng một số loại thuốc: Một số loại thuốc (thuốc kháng axit, một số thuốc giảm đau và thuốc điều trị các tình trạng khác như bệnh Parkinson) có thể làm tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn.

Vấn đề về bụng: Nếu ai đó gặp các vấn đề như hội chứng ruột kích thích, hoặc các vấn đề về dạ dày, họ có thể bị táo bón. Đôi khi, một số loại thực phẩm cũng khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

Bị tổn thương: Nếu ai đó bị đau lưng hoặc cơ ở vùng bụng, chẳng hạn như khi sinh con, họ có thể khó đi vệ sinh. Điều này làm chậm quá trình thức ăn di chuyển trong cơ thể và khiến bạn bị táo bón.

Bị bệnh kéo dài: Một số vấn đề về sức khỏe, như bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề về tuyến giáp, có thể gây rối loạn hoạt động của các dây thần kinh và cơ bắp và khiến việc đi vệ sinh trở nên khó khăn hơn.

Cách bạn sống: Nếu bạn không di chuyển nhiều hoặc không hoạt động nhiều, bạn có nguy cơ bị táo bón cao hơn. Những vấn đề khác như mang thai, đi du lịch hoặc thay đổi chế độ ăn uống cũng có thể dẫn đến táo bón.

Thói quen ăn uống: Không ăn đủ thực phẩm có chất xơ hoặc không uống đủ nước có thể khiến phân chảy ra như những quả bóng nhỏ và gây khó khăn khi đi vệ sinh.

5. Đồng tử trắng

Ảnh: Shutterstock

Đồng tử trắng xảy ra khi đồng tử của mắt có màu trắng thay vì đen. Nó phổ biến hơn ở trẻ em nhưng cũng có thể xảy ra với người lớn.

Có rất nhiều nguyên gây ra bệnh này như:

Đục thủy tinh thể: Đây là những vùng đục trong thủy tinh thể của mắt, thường gặp khi bạn già đi và có thể được khắc phục bằng phẫu thuật.

Bong võng mạc: Đây là khi mô mỏng ở phía sau mắt, gọi là võng mạc, bị bong ra. Đây là trường hợp khẩn cấp và cần được điều trị ngay.

Viêm nội nhãn: Đây là một bệnh nhiễm trùng bên trong mắt cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Nó có thể dẫn đến mù lòa nếu không được điều trị nhanh chóng.

Bệnh áo khoác: Khi các mạch máu bên trong mắt trở nên bất thường, gây rò rỉ và tích tụ chất lỏng. Nó có thể dẫn đến bong võng mạc.

U nguyên bào võng mạc: Đây là một loại ung thư mắt hiếm gặp, chủ yếu gặp ở trẻ em. Đồng tử trắng là một trong những triệu chứng chính u nguyên bào võng mạc, cùng với thị lực kém và các vấn đề về mắt.

6. Móng tay nhợt nhạt, tín hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang không ổn, không thể sống khoẻ mỗi ngày

Ảnh: Shutterstock

Móng tay có màu nhạt hoặc trắng cho thấy số lượng hồng cầu thấp. Móng tay trắng cũng có thể cảnh báo nhiều bệnh như: chấn thương, bệnh gan, tiểu đường, tuyến giáp hoạt động quá mức, suy tim, ngộ độc kim loại nặng, hóa trị hoặc thiếu chất dinh dưỡng trong chế độ ăn.

Nếu móng tay chủ yếu có màu trắng với một dải màu hồng mỏng ở đầu móng, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, thận, gan hoặc tim.

7. Ngón tay trắng

Ảnh: Shutterstock

Bệnh Raynaud khiến các bộ phận trên cơ thể như ngón tay và ngón chân, cảm thấy tê và lạnh khi trời lạnh hoặc khi bạn căng thẳng. Nó xảy ra do các động mạch nhỏ đưa máu đến da bị thu hẹp, làm giảm lưu lượng máu đến những khu vực đó. Sự thu hẹp này được gọi là co thắt mạch máu.

Bệnh Raynaud phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới và có xu hướng ảnh hưởng đến những người sống ở những nơi lạnh hơn.

8. Có đốm sáng và tia sáng trong mắt

Ảnh: Shutterstock

Đầu tiên bạn nên xem có vật nào hoặc tia sáng nào trong tầm mắt của bạn không. Nếu không, những đốm sáng này thường xuất hiện dưới dạng các chấm đen nhỏ, đường nguệch ngoạc, hoặc mạng nhện.

Tía sáng này xuất hiện ở những người lớn tuổi. Đôi khi chúng xảy ra do bong võng mạc, tình trạng này cần điều trị sớm để ngăn ngừa mất thị lực vĩnh viễn.

9. Sưng mặt

Ảnh: Shutterstock

Đôi khi, khuôn mặt sưng lên do các vấn đều như nhiễm trùng hoặc dị ứng.

Khuôn mặt sưng húp có thể xảy ra khi có vật gì chạm vào mặt khi ngủ. Nhưng mặt sưng húp do chấn thương hoặc nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên thì đó có thể là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe.

Sưng mặt không chỉ ở khuôn mặt, nó cũng có thể ảnh hưởng đến cổ hoặc cổ họng. Nếu mặt sưng lên và không có vết thương nào thì đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tốt nhất nên tới cơ sở y tế để kiểm tra.

10. Gặp ác mộng, tín hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang không ổn, không thể sống khoẻ mỗi ngày

Ảnh: Shutterstock

Khi cuộc sống trở nên khó khăn, cho dù đó là vấn đề với bạn bè, gia đình, trường học hay công việc, nó có thể khiến chúng ta cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng. Những sự kiện lớn trong đời như kết hôn hay mua nhà cũng có thể dẫn đến những giấc mơ. Những trải nghiệm đau thương, như mất đi người thân hay gặp một tai nạn tồi tệ, cũng có thể gây ra những giấc mơ lạ. Đặc biệt, lo lắng có liên quan đến việc gặp ác mộng.

Những người không ngủ đủ giấc, người sử dụng thuốc chống trầm cảm, thuốc huyết áp và thuốc điều trị bệnh Parkinson, thuốc cai thuốc lá, có liên quan đến ác mộng.

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm hoặc tâm thần phân liệt cũng như các bệnh về thể chất như bệnh tim, ung thư cũng có thể gây ra ác mộng.

Mang thai có thể gây rối loạn hormone, giấc ngủ và cảm xúc. Rất nhiều bà bầu cho biết họ gặp ác mộng đặc biệt là trong những tháng đầu của thai kỳ.