Theo TheHealthsite, Healthline, dưới đây là 8 thói quen khiến bạn giảm cân thất bại, không thể sống khỏe mỗi ngày

Sử dụng các loại đồ uống nhiều đường, chất kích thích (bia, rượu, cà phê)

Các loại thức uống có đường cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình giảm cân. Nước uống đóng chai qua quá trình sản xuất vẫn chứa nhiều calo và lượng đường, khiến cơ thể hấp thụ nhanh nên bạn sẽ cảm thấy nhanh đói hơn và muốn ăn nhiều hơn. Nếu chỉ cắt bỏ đồ uống có đường nhưng vẫn tiếp tục uống nước ép trái cây nhiều đường, cơ thể vẫn nhận được rất nhiều đường và ảnh hưởng đến việc giảm cân.

Bên cạnh đó, đồ uống có cồn và chất kích thích như bia, rượu và cà phê cũng chứa rất nhiều carbohydrate sẽ khiến cho bạn có cảm giác đói bụng. Hệ quả, bạn sẽ muốn ăn nhiều hơn, và không kiểm soát được lượng calorie bản thân hấp thụ.

Thức uống tốt nhất cho bạn nên là nước lọc. Có thể thêm ít chanh hoặc hoa quả ưa thích vào để phong phú hơn các loại đồ uống. Ngoài ra, trà xanh cũng là lựa chọn không tồi và có thể giảm cân.

Tiếc đồ ăn nên ăn cố khi đã no

Ảnh: Getty Images

Để giảm cân hiệu quả, chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích chỉ nên ăn no tới 70%. Do đó, thói quen ăn cố vì không muốn để lại thức ăn thừa sẽ khiến bạn không thể giảm cân. Ăn quá no còn kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe như rối loạn tiêu hóa, tăng nhịp tim, gây căng thẳng, khó ngủ..

Ăn trước máy tính hoặc tivi

Khi bạn vừa ăn vừa làm việc khác, bạn sẽ khó có thể kiểm soát được tốc độ ăn cũng như lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Thói quen này không có lợi cho quá trình giảm cân. Chưa kể, không tập trung khi ăn còn khiến tiêu hóa kém, dễ gây đau dạ dày.

Ăn ngay cả khi không đói

Ngay cả khi bạn tuân thủ chế độ ăn lành mạnh, thói quen ăn dù không đói, đặc biệt là ăn trong lúc làm việc, xem tivi hay khi tâm trạng không tốt sẽ khiến kế hoạch giảm cân của bạn thất bại. Ăn uống tùy hứng, không theo khung giờ nhất định trong thời gian dài sẽ hình thành hiện tượng thèm ăn trong não bộ, dẫn đến việc cơ thể đòi hỏi bổ sung năng lượng liên tục, gây tăng cân nhanh, tích tụ mỡ thừa.

Bỏ bữa rồi ăn bù vào hôm sau

Nhiều người tin rằng, bỏ một bữa sẽ giúp cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể, giúp giảm cân nhanh hơn. Một số người chọn bỏ bữa sáng vì quá bận rộn, một số người lại bỏ bữa tối vì không có nhiều thời gian vận động sau khi ăn. Thói quen này lâu dài khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, làm chậm quá trình trao đổi chất, tăng tích tụ mỡ thừa. Chưa kể, bỏ bữa còn làm tăng cảm giác thèm ăn, dẫn đến ăn bù vào bữa kế tiếp và thói quen ăn vặt không lành mạnh.

Ăn ít rau, thói quen khiến bạn giảm cân thất bại, không thể sống khỏe mỗi ngày

Rau xanh cung cấp hàm lượng lớn chất xơ, giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, tăng khả năng đốt mỡ thừa và thanh lọc cơ thể. Rau xanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, rất tốt cho cơ thể. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích rau xanh nên chiếm 50% khẩu phần ăn mỗi bữa.

Thiếu ngủ

Ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi ngày khiến quá trình trao đổi chất bị ảnh hưởng, làm tăng cảm giác thèm ăn, khiến bạn ăn nhiều hơn nhu cầu cần thiết. Vì vậy, nên ngủ sớm, ngủ đủ giấc để tăng cường hiệu quả giảm cân.

Không tập thể dục

Nếu bạn hoàn toàn không tập thể dục trong khi hạn chế lượng calo, bạn có thể sẽ mất nhiều cơ hơn và giảm tỷ lệ trao đổi chất. Ngược lại, tập thể dục có thể giúp:

- Giảm thiểu lượng nạc bạn mất

- Kích thích giảm mỡ

- Tăng quá trình trao đổi chất

- Bạn càng có nhiều nạc thì càng dễ giảm cân và duy trì hiệu quả giảm cân