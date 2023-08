100 diễn giả cùng 50 quỹ đầu tư tham gia hội nghị và triển lãm công nghệ NEAR APAC 2023

Xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới trong những năm gần đây và Web3 là xu hướng công nghệ giúp quá trình chuyển đổi số tối ưu và hiệu quả hơn. Hơn nữa, Web3 còn làm thay đổi cách tương tác, làm việc với dữ liệu và tạo ra cuộc cách mạng cho nhiều lĩnh vực.



Ban tổ chức và các diễn giải tham gia hội nghị, triển lãm công nghệ NEAR APAC 2023. Ảnh: Z.L

Hội nghị và triển lãm công nghệ NEAR APAC 2023 là sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng các công ty công nghệ Việt Nam, quảng bá nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện cho các công ty và cá nhân tìm hiểu, kết nối hợp tác với các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư hàng đầu quốc tế, đồng thời thu hút các nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp web3 ở Việt Nam.

NEAR APAC 2023 được GFI, VBI, NEAR Foundation đồng tổ chức với chủ đề "Tương lai không giới hạn". Trong đó, GFI là công ty quỹ đầu tư, VBI là học viện chuyên đào tạo lập trình viên cho lĩnh vực Blockchain, Near Foundation là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thuỵ Sĩ nhằm hỗ trợ và quản lý nền tảng NEAR Protocol - một trong những công ty Blockchain kỳ lân hàng đầu trong lĩnh vực web3.

Trao đổi thông tin về quy mô của triển lãm

Chuỗi sự kiện NEAR APAC sẽ có rất nhiều hoạt động giá trị cho nhiều đối tượng như: Cuộc thi Hackathon và Coding Challenge cho các bạn lập trình và sinh viên với giải thưởng hơn 2,5 tỷ đồng, ngày hội tuyển dụng việc làm với hàng trăm doanh nghiệp công nghệ, chương trình pitching 1:1 dành cho các Start-up Việt với hơn 50 quỹ đầu tư quốc tế, triển lãm các công nghệ High-Tech, NFT, Game và các hoạt động thi đấu Game cùng nhiều sự kiện giải trí bên lề.

Các chuyên gia đầu ngành và các quỹ đầu tư hàng đầu quốc tế sẽ phân tích về xu hướng công nghệ, xu hướng đầu tư cũng như những giải pháp cụ thể cho các doanh nghiệp truyền thống để nâng cao hiệu suất kinh doanh khi ứng dụng các giải pháp công nghệ. Những chia sẻ về kỹ năng lập trình, gọi vốn và khởi nghiệp sẽ đến từ các công ty kỳ lân trong lĩnh vực công nghệ…