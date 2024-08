100% trái chủ phản đối đề xuất của Đất Xanh Miền Nam trả nợ 70% giá trị trái phiếu

100% người sở hữu trái phiếu tham dự hội nghị không tán thành phương án của Đất Xanh miền Nam



Cuối tuần qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh miền Nam (Đất Xanh Miền Nam) tổ chức Hội nghị người sở hữu trái phiếu MNRCH2123001 để thông báo kế hoạch tài chính của công ty và đề xuất phương án thanh toán cho những trái chủ.



Là trái chủ, bà H.T.T.T chia sẻ: Tại hội nghị, Đất Xanh miền Nam đưa ra phương án mua lại trái phiếu với giá 70% mức giá ban đầu; trả tiền theo tiến độ 3 giai đoạn.

Công ty Đất xanh Miền Nam kiểm tra giấy tờ các trái chủ tới tham dự Hội nghị. Ảnh: PL

Một số nhà đầu tư trái phiếu của Đất Xanh Miền Nam khác cho biết thêm, trong hội nghị, ông Từ Minh Lý (Chủ tịch Công ty TNHH Đất Mới Minh Hưng - thuộc sở hữu 100% của Đất Xanh Miền Nam) trình bày, trong lúc gặp khó khăn đã tìm được đối tác đầu tư. Bên mua đã ký hợp đồng nguyên tắc với Đất Xanh Miền Nam, chuyển tiền đặt cọc 10,5 tỷ đồng vào tài khoản đồng sở hữu. Nhưng Đất Xanh Miền Nam không tiết lộ bên mua, dù các trái chủ thắc mắc.

Tại hội nghị, ông Đỗ Văn Mạnh, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Nam, cho biết: "Hiện, Đất Xanh miền Nam có làm việc với nhiều đối tác, luôn nỗ lực hoàn trả tiền cho các trái chủ. Nhưng, phương án trả ra sao, cần các trái chủ thông qua".

Theo biên bản hội nghị, 100% các trái chủ tham dự biểu quyết không tán thành với phương án của Đất Xanh Miền Nam đưa ra. Nhiều người tỏ ra bức xúc vì việc tổ chức hội nghị của Đất Xanh miền Nam không có tờ trình nội dung cuộc họp, phương án trả nợ cụ thể nên trái chủ đều bị động khi tới dự.

Ngoài ra, nhiều trái chủ cũng thắc mắc một số người sở hữu lượng lớn trái phiếu do Đất Xanh Miền Nam phát hành cũng không rõ lý do vì sao vắng mặt trong hội nghị. Do vậy, các trái chủ tham dự có biểu quyết cũng chưa đủ tỷ lệ chiếm đa số, nếu có biểu quyết thì kết quả cũng không có ý nghĩa.

Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu của một trái chủ do Công ty Đất Xanh miền Nam phát hành. Ảnh:TT

Đất Xanh Miền Nam với Tập đoàn Đất Xanh có quan hệ gì?

Cũng tại hội nghị, nhiều trái chủ cho rằng, thời điểm phát hành trái phiếu MNRCH2123001, nếu khi đó Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) không sở hữu 60.33% Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán DXS), được thể hiện trong BCTC 2022 của DXG và DXS chiếm tỉ lệ vốn góp lên tới 65% tại Đất Xanh Miền Nam (BCTC 2022 DXS) thì chắc chắn một số nhà đầu tư đã không mua trái phiếu MNRCH2123001.

"Chúng tôi nhiều lần đặt câu hỏi ở hội nghị nhưng ông Đỗ Văn Mạnh né tránh trả lời về mối quan hệ và thẩm quyền can thiệp của Tập đoàn Đất Xanh trong các quyết định liên quan đầu tư và tài chính với Đất Xanh Miền Nam. Vì sao Tập đoàn Đất Xanh tuyên bố không liên quan Đất Xanh Miền Nam nhưng lại công bố thông tin thu hồi thương hiệu Đất Xanh miền Nam?" bà H.T.T.T là người sở hữu trái phiếu đặt vấn đề.

Ông Nguyễn Hồng Sơn ở phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội năm nay 89 tuổi, cho biết: Tôi đang gửi tiền ở một ngân hàng, nhưng sau đó có một bạn cán bộ ngân hàng này tư vấn đầu tư trái phiếu MNRCH2123001 nên tôi đã đầu tư. Giờ ở tuổi này, khoản tiết kiệm tiền đã đầu tư vào trái phiếu của Đất Xanh Miền Nam không biết bao giờ mới đòi lại được.

Trước đó, trên các phương tiện truyền thông đã xôn xao vụ việc Tập đoàn Đất Xanh đã nhận được thông tin tố cáo của ông Nguyễn Xuân Triều - người nhận là đại diện của 15 nhà đầu tư, chủ sở hữu 448 trái phiếu (trị giá 44,8 tỷ đồng) do CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services) phát hành.

Tập đoàn Đất Xanh khẳng định những nội dung tố cáo của ông Triều là sai sự thật. Theo văn bản, Đất Xanh Services chưa từng phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào từ khi bắt đầu thủ tục chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2021 đến nay. Đất Xanh Services cũng chưa từng phát hành trái phiếu có mã MNRCH2123001 như ông Triều đề cập.

Ngoài ra, Tập đoàn Đất Xanh khẳng định ông Đỗ Văn Mạnh không phải là Tổng giám đốc và ông Lương Trí Thìn không phải là Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Services. Thực tế, trái phiếu MNRCH2123001 được phát hành bởi Đất Xanh Miền Nam là đơn vị liên kết của Đất Xanh Services với tỷ lệ nắm giữ sau thoái vốn là 49%.

Liên quan tới nội dung này, Dân Việt đã đặt câu hỏi và đại diện Tập đoàn Đất Xanh phản hồi: "Hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu của công ty liên kết Đất Xanh Miền Nam cũng như các sự kiện xảy ra sau đó không liên quan đến Công ty Đất Xanh Services (cổ đông đầu tư vốn tại Đất Xanh Miền Nam) và Tập đoàn Đất Xanh (đơn vị sở hữu thương hiệu Đất Xanh Miền Nam).

Ông Đỗ Văn Mạnh - Tổng giám đốc Công ty Đất Xanh miền Nam trả lời phỏng vấn Dân Việt bên lề Hội nghị ngày 15/8/2024. Ảnh: PL

Ngày 28/6/2024, Tập đoàn Đất Xanh cũng có văn bản thu hồi thương hiệu Đất Xanh Miền Nam. Đồng thời, yêu cầu công ty này khắc phục những vi phạm theo nghĩa vụ nếu có, liên quan đến việc làm mất uy tín thương hiệu Đất Xanh".

Kết thúc hội nghị, nhiều trái chủ ra về với tâm trạng thất vọng, không ít người bày tỏ, chỉ muốn được trả lại số tiền đầu tư vào trái phiếu do Đất Xanh Miền Nam phát hành. Từ tháng 12/2022, trái chủ đã nỗ lực liên lạc với Đất Xanh Miền Nam nhưng vẫn chưa được trả tiền gốc, lãi.

Trao đổi với Dân Việt bên lề hội nghị, ông Mạnh cho biết: "Nếu các nhà đầu tư thống nhất phương án của chúng tôi thì dự kiến có thể trả được hết nợ vào cuối năm 2024".

Về lùm xùm trên truyền thông quanh việc Tập đoàn Đất Xanh và cá nhân ông Lương Trí Thìn cho rằng không liên quan đến Đất Xanh Miền Nam, ông Mạnh từ chối chia sẻ việc nội bộ công ty, chỉ tập trung vào phương án kinh doanh để trả nợ cho trái chủ.

Luật sư Hoàng Ngọc, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sư, Đoàn luật sư TP.Hà Nội phân tích: Về mặt dân sự, bản chất đây là giao dịch dân sự giữa Đất Xanh miền Nam với các trái chủ là hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu.

Việc Đất Xanh Miền Nam đưa ra phương án trả nợ là mua lại trái phiếu dưới giá phát hành, tương đương 70%, dù không nhận được thoả thuận từ hội nghị nhưng đơn vị này vẫn có thể đã thoả thuận với từng trái chủ.

"Trường hợp nếu có trái chủ nào đồng ý với thoả thuận này thì sẽ được ghi nhận là đã xử lý được một phần trong tổng số trái phiếu đã phát hành", luật sư Hoàng Ngọc nói.

Hiện, một số người trái chủ đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Theo luật sư Hoàng Ngọc, cơ quan công an sẽ xác minh theo thẩm quyền. Trong trường hợp vụ việc không có yếu tố hình sự, các trái chủ phải khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác để đòi lại quyền lợi cho mình.