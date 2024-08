11 mỏ khoáng sản bị thu hồi giấy phép khai thác ở Thái Nguyên

Thực hiện Luật Khoáng sản 2010, trong thời gian qua, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các quyết định thu hồi, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản.

Theo đó, từ năm 2018 đến nay, thông qua kiểm tra, rà soát, đánh giá hoạt động của các mỏ khoáng sản trên địa bàn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thu hồi 11 giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ hoạt động kém hiệu quả, không hoạt động hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Mỏ sắt Cù Vân của Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công (xã Cù Vân, huyện Đại Từ) đang dừng hoạt động do hết hạn giấy phép khai thác. Ảnh: D.H

Trong đó: Năm 2018, thu hồi 2 giấy phép; Năm 2022, thu hồi 6 giấy phép; Năm 2023, thu hồi 2 giấy phép.

Từ đầu năm 2024 đến nay, UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với Mỏ than Suối Huyền, xã An Khánh và Cù Vân (huyện Đại Từ) do Công ty CP Khai khoáng Miền Núi làm chủ đầu tư (được cấp phép năm 2010, thời gian khai thác 23 năm).

11 mỏ khoáng sản bị thu hồi giấy phép khai thác tập trung tại các huyện, thành phố như:

Võ Nhai: Mỏ đá vôi Làng Giai, mỏ đá La Đồng, mỏ đá Lịch Sơn, mỏ đá cát kết La Hiên (xã La Hiên); mỏ đá Trúc Mai 1 (xã Lâu Thượng và La Hiên); mỏ đá Vạn Xuân (xã Lâu Thượng).

Huyện Phú Lương: Mỏ cát sỏi Cúc Lùng (xã Phú Đô).

Huyện Đại Từ: Mỏ than Suối Huyền, xã An Khánh và Cù Vân của Công ty CP Khai khoáng miền núi.

Huyện Đồng Hỷ: Mỏ đá Nước Lạnh 1, xã Tân Long và Quang Sơn.

Thành phố Phổ Yên: Mỏ cát sỏi xóm Đình, xóm Văn Trai, xóm Hương Đình (xã Tân Phú).

Mỏ cát sỏi khu vực Sông Cầu (thuộc địa bàn xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ); xã Vô Tranh, xã Tức Tranh, (huyện Phú Lương).

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên cũng thông báo các quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản đối với 4 mỏ: Mỏ than Đồng Sầm, Mỏ than Thác Vạng (xã An Khánh, huyện Đại Từ), Mỏ thiếc La Bằng (xã La Bằng, huyện Đại Từ), Mỏ đá Núi Mỏ Bạc (xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ).