Xác minh tài sản, thu nhập với 12 cán bộ Công an tỉnh Nam Định

Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, tháng 3/2024, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Theo Công an tỉnh Nam Định, thực hiện Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2024 của Công an tỉnh này, kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập Công an tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh Nam Định mời đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Nam Định dự, chứng kiến việc bốc thăm ngẫu nhiên, qua đó lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh là 12 cán bộ công tác tại 5 đơn vị trong Công an tỉnh.

Thanh tra Công an tỉnh đã thông báo đến lãnh đạo 5 đơn vị và các cán bộ được xác minh biết để phối hợp thực hiện.

Qua bốc thăm ngẫu nhiên, Thanh tra Công an tỉnh Nam Định đã lựa chọn được 12 cán bộ Công an thuộc tỉnh này để xác minh tài sản, thu nhập. Trong ảnh là Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Ảnh: CANĐ

Công an tỉnh Nam Định cho biết, đây là năm thứ ba Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Nam Định tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tại hội nghị, thượng tá Vũ Quang - Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Nam Định, Tổ trưởng Tổ xác minh đã công bố toàn văn Quyết định của Thanh tra Công an tỉnh về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân thuộc thẩm quyền kiểm soát của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh.

Đồng thời thông qua nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Tổ xác minh và phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ xác minh, thành viên Tổ xác minh; quyền và nghĩa vụ của người được xác minh theo quy định của pháp luật.

Theo đó, phạm vi xác minh là từ bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm năm 2023. Thời hạn xác minh là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định xác minh, không kể ngày nghỉ.

Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân được xác minh bày tỏ ý kiến nhất trí với các quyết định, kế hoạch được công bố; sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Nam Định và tạo điều kiện để Tổ xác minh tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật.

Kết luận hội nghị, thượng tá Mai Trung Kiên - Chánh Thanh tra Công an tỉnh Nam Định đề nghị lãnh đạo các đơn vị có người được xác minh tài sản, thu nhập phối hợp, chỉ đạo bộ phận tổ chức cán bộ đơn vị và người được xác minh chuẩn bị báo cáo, hồ sơ liên quan đến công tác kê khai tài sản của đơn vị, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan cho Tổ xác minh để phục vụ việc xác minh đảm bảo yêu cầu.

Đối với các cán bộ được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Nam Định đề nghị chuẩn bị tài liệu đầy đủ, rõ ràng, giấy tờ nguồn gốc tài sản, thu nhập của bản thân, vợ (chồng), con chưa thành niên và giải trình cụ thể biến động tài sản, thu nhập hình thành trong các kỳ kê khai (nếu có)…