13 điểm tham quan đáng sợ và gây tranh cãi nhất tại công viên giải trí Disney mọi thời đại

Bên cạnh việc hòa mình vào với thế giới tuổi thơ với các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, du khách còn được trải nghiệm những chuyến đi thực tế vô cùng chân thực. Tuy được thiết kế rất cẩn thận, tỉ mỉ nhưng tại Disneyland vẫn có những điểm tham quan đáng sợ và gây nên nhiều tranh cãi.



Chuyến đi của Cướp biển vùng Caribe tại Disneyland

Những điểm tham quan gây tranh cãi công viên giải trí Disney do các mô tả tiêu cực, không phù hợp về mặt chính trị và tôn giáo.

1. Điểm tham quan gây tranh cãi: Jungle Cruise loại bỏ những mô tả tiêu cực về người Mỹ bản địa và phân biệt chủng tộc

Jungle Cruise có một số cảnh mà Disney dự định sẽ thay thế

Vào tháng 1, The OC Register đã thông báo rằng Jungle Cruise đang nổi lên ở cả Disneyland và Disney World sẽ có những cập nhật lớn để loại bỏ "những mô tả tiêu cực về người dân bản địa". Theo OC Register, các quan chức của Disney cho biết: "Những người sáng tạo không ngừng tìm kiếm cơ hội để nâng cao trải nghiệm và khi cập nhật các điểm tham quan cổ điển, họ sử dụng một cách tiếp cận rất cẩn thận và chu đáo". "Trong trường hợp cụ thể này, người sáng tạo đã tạo ra một cốt truyện xây dựng dựa trên những gì mọi người yêu thích nhất đồng thời giải quyết những mô tả tiêu cực".

Cũng theo OC Register, những người sáng tạo sẽ cập nhật những khung cảnh gây sức hút lớn, đó là những đặc điểm thu nhỏ của tên buôn người đứng đầu Trader Sam và một con tê giác đuổi theo một đoàn người đi săn. IGN đưa tin, chuyến đi trước đây đã bị chỉ trích là phân biệt chủng tộc và miêu tả người bản địa là "những kẻ man rợ". Nhưng vào thứ hai đầu tiên của tháng 3, Disney đã bắt đầu loại bỏ một số phần hấp dẫn nhất, bao gồm cả Trader Sam trong điểm tham quan gây trãnh cãu này.

2. Điểm tham quan gây tranh cãi: Splash Mountain bị chỉ trích vì có các mô tả phân biệt chủng tộc

Splash Mountain đã tồn tại trong nhiều thập kỷ

Splash Mountain là một trong những trò chơi nổi tiếng nhất của Disney World và Disneyland, dựa trên bộ phim nổi tiếng năm 1946 "Song of the South" nhận về nhiều tranh cãi. Bộ phim kể về một người trước đây từng bị bắt làm nô lệ, chú Remus, người hiện đang sống trên một đồn điền trong Thời kỳ tái thiết sau Nội chiến Hoa Kỳ. Chú Remus chia sẻ những câu chuyện về Br'er Rabbit, Br'er Fox và Br'er Bear, là những nhân vật được mô tả trên Splash Mountain. Trong vài thập kỷ qua, Disney đã gần như không thể xem bộ phim này.

Theo như Matt Singer đã viết, bộ phim mắc phải một số vấn đề như việc miêu tả những người Da đen thấp kém và cố tình lảng chánh, mập mờ về chế độ chiếm hữu nô lệ. Bộ phim cũng như chuyến đi lấy cảm hứng từ nó giờ đây được nhiều người coi là biểu tượng của quá khứ phân biệt chủng tộc.

Sau một bản kiến nghị nổi tiếng trên Change.org kêu gọi Disney đổi thương hiệu chuyến đi, công ty đã thông báo rằng sẽ thay đổi Splash Mountain thành một điểm tham quan "Princess and the Frog".

Hiện tại, việc cải tạo diễn ra ở California hay Florida thì vẫn chưa có thời điểm cụ thể được đưa ra, mặc dù Disney cho biết họ đã lên kế hoạch cho việc thiết kế lại từ năm 2019

3. Điểm tham quan gây tranh cãi: The Haunted Mansion do có mô tả về cái chết gây kinh hãi.

The Haunted Mansion được mở tại Disneyland năm 1969

The Haunted Mansion không chỉ là địa điểm mà nhiều khách đã rải tro cốt của người thân của họ một cách bất hợp pháp, mà nó còn có hình ảnh gây tranh cãi ngay từ khi bắt đầu trò chơi. Trong khu vực trước buổi chiếu, sau phần giới thiệu về "Ghost Host" của bạn, sẽ mở ra căn phòng tối om và để lộ một xác chết treo cổ ở phía trên, theo đó là âm thanh của kính vỡ và những tiếng hét kinh hoàng, man rợ.

Đã có nhiều cuộc tranh cãi giữa những người hâm mộ xoay quanh việc có nên thay đổi "căn phòng kéo dài" trong chuyến đi hay không. Một số người thì thấy cảnh này đã miêu tả việc chết tróc bằng cách treo cổ hay tự sát một cách vô cảm và không cần thiết trong chuyến đi. Những người khác thì lại cho rằng cảnh tượng này nên được để riêng biệt sẽ giúp làm nhẹ bớt sự căng thẳng, vì nó là một phần cơ bản của The Haunted Mansion.

Những vị khách nếu không muốn trải qua phần đầu của chuyến đi có thể hỏi một diễn viên để lựa chọn bỏ qua, điều này cho phép khách đi thẳng đến khu vực xếp hàng để lên xe mà không phải trải qua căn phòng kéo dài.

4. Điểm tham quan gây tranh cãi: Cướp biển vùng Caribbean có những cảnh thay đổi gây khó hiểu

Cướp biển vùng Caribbean được mở lần đầu tại Disneyland năm 1967

Cướp biển vùng Caribbean ở Disneyland khai trương vào năm 1967, được biết đến là chuyến đi cuối cùng mà chính Walt Disney (người sáng lập ra đế chế Disney) giám sát trước khi ông qua đời. Một số điểm gây tranh cãi trong điểm tham quan ban đầu đã bị thay đổi kể từ khi ra mắt chuyến đi.

Trước đây chuyến đi có cảnh những tên cướp biển nam đang truy đuổi những người phụ nữ hoảng loạn cố gắng thoát khỏi chúng. Theo báo cáo của Emily Mae Czachor cho tờ LA Times, vào năm 1997, những người phụ nữ khi tham gia chuyến đi được đưa cho những đĩa thức ăn để làm cho cuộc rượt đuổi có vẻ bớt đáng sợ hơn. Bởi việc cầm đồ ăn tạo cảm giác như thể những tên cướp biển đói, đang cố gắng kiếm thứ gì đó để ăn.

Bên cạnh đó như báo cáo của Hugo Martin cho LA Times vào năm 2017, Disney có thêm nhiều sự thay đổi trong chuyến đi. Nó sẽ là loại bỏ cảnh đấu giá những cô gái trưởng thành, thay đổi biểu ngữ "Đấu giá cô dâu" thành "Đấu giá của cải". Nhiều bản cập nhật hơn được đưa ra vào tháng 6 năm 2018 khi khung cảnh đấu giá của chuyến đi được thêm vào.

Dewayne Bevil đã thông báo cho Orlando Sentinel rằng thay vì bán đấu giá một phụ nữ tóc đỏ trong lúc những người mua la hét "Chúng tôi muốn cô gái tóc đỏ", phiên bản hôm nay của chuyến đi có người phụ nữ làm việc cùng với hải tặc để bán đấu giá chiến lợi phẩm mà cô ấy tìm thấy.

5. Điểm tham quan gây tranh cãi: Kilimanjaro Safaris đã trải qua một số thay đổi kể từ khi mở cửa

Kilimanjaro Safaris tại Vương quốc Động vật của Disney

Kilimanjaro Safaris tại Vương quốc Động vật của Disney là một chuyến đi săn, nơi các gia đình có thể xem hươu cao cổ, báo gêpa, voi,… ngoài đời thực. Trong chuyến đi, khách còn gặp phải "băng trộm voi" và bị chúng truy đuổi.

Theo nhiều báo cáo, trước khi công viên mở cửa vào năm 1998, trong phiên bản gốc của chuyến đi, chỉ được xem trong các bản xem trước, có cảnh những người lái xe biết rằng những kẻ săn trộm đã bắt một con voi mẹ, "Big Red", và con của nó, " Little Red", để lấy ngà của chúng. Nhưng hiện tại kết thúc của chuyến đi là cảnh khách xem con voi hoạt hình mẹ "Big Red" đã bị giết bởi những kẻ săn trộm nhưng "Little Red", con voi con đã được cứu.

Theo AllEars.net, một trang web không liên kết với Công ty Walt Disney, những bản xem trước chuyến đi ban đầu nhận được nhiều sự phản đối từ phía các bậc phụ huynh, họ cảm thấy bản xem đó quá đáng sợ và không phù hợp với trẻ em. Do đó Disney đã báo cáo và có sự sửa đổi để giảm bớt tình tiết săn trộm lấy ngà voi, nhưng vẫn để voi con bị bắt trộm bởi những tên đi săn nhằm khuyến khích khách để ý đến voi con.

Tuy vậy cốt truyện chuyến đi vẫn có nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng cốt truyện săn trộm mang tính giáo dục, nhưng cũng có một số người cảm thấy không hài lòng về cách nó làm cho họ cảm thấy khó chịu. Do vậy đây vẫn là điểm tham quan gây tranh cãi lớn.

Vào tháng 2 năm 2012, Disney đã thông báo rằng họ sẽ loại bỏ "Little Red" và các bộ phim liên quan đến nó khỏi điểm tham quan. Bên cạnh đó, chuyến đi sẽ để thêm nhiều chú ngựa vằn được người hâm mộ yêu thích nhiều hơn.

6. Điểm tham quan gây tranh cãi : Country Bear Jamboree bị chỉ trích là có ca từ "không đúng về mặt chính trị" trong một số bài hát

Một số bài hát ca từ "không đúng về mặt chính trị" trong Country Bear Jamboree

Một vài điểm tham quan ở Walt Disney World có từ đầu những năm 1970 trong đó có Country Bear Jamboree, một chương trình sân khấu, nơi những chú gấu hoạt hình chơi và hát những bài hát đồng quê cho khán giả.

Như Brooks Barnes đã viết cho The New York Times, một số bài hát trong Country Bear Jamboree đã có những ca từ "không đúng đắn về mặt chính trị". Một trong những lời bài hát được đề cập đến là lời những con gấu hát: "Mẹ ơi đừng đánh đòn thằng bé Buff. Con nghĩ mẹ nên bắn chết nó đi". Thêm vào đó các con vật còn biểu diễn những màn cover mà nhiều người thấy là "không phù hợp với trẻ em", bao gồm một phiên bản của bài hát Tex Ritter có phần lời đồ họa, "Có máu trên yên xe và máu xung quanh, và một vũng máu lớn trên đất".

Theo New York Times đưa tin chương trình đã bị cắt giảm trong lần tân trang năm 2012, liên quan đến việc bỏ đi các trò đùa của những con gấu và các bài hát "Fractured Folk Song" và "Devilish Mary". Vào thời điểm đó, cựu Giám đốc sáng tạo của Disney, Burce E. Vaughn, nói với tờ New York Times, cuộc đại tu của điểm du lịch "được thực hiện với rất nhiều tình cảm". Ông chia sẻ thêm "Phiên bản ban đầu thực hiện bằng rất nhiều tâm huyết nhưng thị hiếu của khách hàng thay đổi, cách mọi người tiếp thu phương tiện truyền thông thay đổi. Chúng tôi phải giữ cho sản phẩm của mình phù hợp".

Một số điểm tham quan tại Disney gây tranh cãi do quá đáng sợ và nguy hiểm với trẻ em

7. Điểm tham quan gây tranh cãi: Cuộc phiêu lưu của Bạch Tuyết ở Florida quá đáng sợ đối với trẻ em

Cuộc phiêu lưu của nàng Bạch Tuyết đầu tiên mở cửa tại Disneyland vào năm 1955

Điểm tham quan Cuộc phiêu lưu của nàng Bạch Tuyết đầu tiên mở cửa tại Disneyland vào năm 1955 như một chuyến đi xuyên suốt bộ phim kinh điển. Điều đáng chú ý là nó có một tấm biển cảnh báo những người đi công viên rằng điểm tham quan này rất đáng sợ. Chuyến đi sau đó được đổi tên thành "Những cuộc phiêu lưu đáng sợ của Bạch Tuyết" đã gây nên nhiều tranh cãi.

Theo như tờ Tampa Bay Times đã đưa tin, khi điểm tham quan mở cửa tại Walt Disney World vào năm 1971, các nhà thiết kế chuyến xe đã chuyển nó thành một phiên bản mới đáng sợ hơn nhiều, để khách trải nghiệm chuyến đi qua điểm nhìn của Bạch Tuyết. Trong phiên bản nâng cấp chuyến đi có tiếng ồn lớn, những cú nhảy hù dọa và mô phỏng cảnh những người lái xe bị tấn công bởi phù thủy.

Theo một đánh giá năm 1994 về chuyến đi từ phóng viên Leslie Doolittle của Orlando Sentinel, được chia sẻ bởi Yesterland, một trang web không chính thức thì chuyến đi đáng sợ đối với trẻ em và gây khó hiểu vì nó không bao giờ cho thấy Bạch Tuyết hay hoàng tử của cô ấy. Cũng trong năm này chuyến đi đã được cập nhật bổ sung một số "cảnh đáng yêu" để bù đắp cho những cảnh đáng sợ hơn, trong đó có khoảnh khắc Bạch Tuyết cưỡi ngựa cùng hoàng tử của mình.

Cuối cùng, phiên bản Disney World của chuyến đi đã đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2012 như một phần của bản mở rộng Fantasyland lớn, nhưng nó vẫn tồn tại ở các công viên khác.

8. Điểm tham quan gây tranh cãi: Cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh ExtraTERRORestrial ví như một cơn ác mộng thời thơ ấu

Cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh ExtraTERRORestrial

Cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh ExtraTERRORestrial cố gắng đưa bộ phim khoa học viễn tưởng "Alien" năm 1979 trở nên sống động trong Vương quốc Phép thuật. Sau khi khai trương vào năm 1994, cựu chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Walt Disney, Michael Eisner, nhận xét rằng chuyến đi không đủ "căng thẳng".

Sau đó những người sáng tạo chuyến đi đã quay trở lại bản vẽ và tạo ra một chuyến đi với một kịch bản mà Shenot gọi là " một cơn ác mộng thời thơ ấu". Bản trình chiếu trước đẫm máu với hình ảnh một người ngoài hành tinh bị biến dạng với tiếng ồn lớn và đèn nhấp nháy, chuyến đi đã gây tranh cãi giữa các gia đình có trẻ nhỏ.

Theo Mental Floss, "Cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh ExtraTERRORestrial là một trải nghiệm sân khấu đáng sợ trong bối cảnh hạn chế với tiếng ồn lớn và không gian hoàn toàn tối tăm". Đến năm 2004, chuyến đi đã được thay đổi và đổi tên thành Stitch's Great Escape.

9. Điểm tham quan gây tranh cãi: The Enchanted Tiki là một trong những công trình tân trang tồi tệ nhất trong lịch sử Disney

Khi phiên bản căn phòng Enchanted Tiki ở Florida được lột xác vào năm 1998, rất nhiều người hâm mộ đã tức giận về việc Disney đã thay đổi một điểm tham quan cổ điển được yêu thích. Phiên bản mới của chuyến đi, mang tên "The Enchanted Tiki Room" có sự góp mặt của lago từ "Aladin" và Zazu trong "The Lion King" thay vì bốn con vẹt.



Theo WDW Info, một trang web không liên kết với các Công ty Walt Disney: Mặc dù một số người rất thích bản cập nhật của Tiki Room, nhưng WDW Info thông báo phần lớn cho rằng đây là "một trong những lần tân trang tồi tệ nhất trong lịch sử công viên Disney."

Vào năm 2011 chuyến đi đã đóng cửa sau vài tháng hoạt động do hỏa hoạn. Theo báo cáo của Dewayne Bevil tại Orlando Sentinel, sau khi chuyến đi mở cửa trở lại vào cuối năm, chủ đề "Aladdin" - đặc biệt là lago - đã được thay thế bằng nhiều yếu tố từ phiên bản gốc, cái đã được yêu thích của điểm tham quan.

10. Điểm tham quan gây tranh cãi: Superstar Limo là "chuyến đi tồi tệ nhất từ trước đến nay"

Superstar Limo được gọi là "chuyến đi tồi tệ nhất từ trước đến nay" tại công viên du lịch Theme. Đây là điểm tham quan buồn chán và gây tranh cãi tại Cuộc phiêu lưu ở California của Disney tồn tại không lâu.



Vấn đề làm cho chuyến đi trở nên kém hấp nhất bắt nguồn từ ý tưởng trò chơi. Theo AllEars.net, ý tưởng ban đầu cho chuyến đi là đặt khách vào vị trí của những tay săn ảnh ở Hollywood, cố gắng bắt khoảnh khắc của những người nổi tiếng khi họ chạy qua Los Angeles.

Nhưng vào năm 1997, trong khi chuyến xe đang được lắp đặt, Công nương Diana đã chết thảm trong vụ tai nạn xe hơi trong lúc tài xế của bà cố gắng trốn tránh các tay săn ảnh. Theo cựu Giám đốc sáng tạo của Disney, Bruce E. Vaughn đã nói trong kho tài liệu "The Imagineering Story" trên Disney Plus: "Việc Công nương Diana chết ngay giữa chừng trong khi dự án đang được lắp đặt, làm các tay săn ảnh đột nhiên giống như một chủ đề thực sự tàn ác".

Chuyến đi cuối cùng mở cửa vào năm 2001 đã thay đổi ý tưởng ban đầu, biến người lái xe trở thành một người nổi tiếng trên đường đến buổi ra mắt phim thay vì một tay săn ảnh. Cùng với đó siêu sao Limo cũng giới thiệu một số bức tranh biếm họa về những người nổi tiếng Hollywood mà Vaughn gọi là "kỳ cục" trong kho tài liệu.

Trong Yesterland, nơi tổng hợp các đánh giá từ buổi khai trương năm 2001 của chuyến đi thì "phần lớn khách thất vọng và cảm thấy khó hiểu về chuyến đi". Kết quả chuyến xe đã đóng cửa vào năm 2002, sau chưa đầy một năm hoạt động.

11. Điểm tham quan gây tranh cãi: Đảo Tom Sawyer bị xóa bỏ do các mô tả gây tranh cãi về người Mỹ bản địa và các loại súng đồ chơi

Đảo Tom Sawyer mở cửa tại Disneyland vào năm 1956. Đây là một điểm tham quan mà du khách có thể đi bộ hoặc đi thuyền quanh các dòng sông của Mỹ, được lấy cảm hứng từ cuốn sách kinh điển của Mark Twain. Theo báo cáo của Yesterland, chuyến đi ban đầu có hình ảnh một chiếc cabin của người nhập cư bị đốt cháy và có một người đàn ông người bị bắn tên mà mục tiêu chính là những người da đỏ.



Theo tác phẩm nghệ thuật được Yesterland mua lại vào năm 1962 của Disney, từng có "người da đỏ thân thiện" và "làng da đỏ không thân thiện" nằm trên đảo Tom Sawyer. Đây như bản tham chiếu khiến nhiều người có những định kiến không tốt về người Mỹ bản địa là họ thù địch, thiếu văn minh và hiếu chiến. Đến những năm 1970, nhiều tài liệu tham khảo đã chỉ rõ hơn về văn hóa của người Mỹ bản địa và loại bỏ những chi tiết gây thù hận trong điểm tham quan.

Vào năm 2001, điểm tham quan này chịu nhiều sự giám sát khi một bé gái 6 tuổi bị mất một phần ngón tay khi chơi với khẩu súng đồ chơi ở đảo Tom Sawyer. Ngay sau đó những khẩu súng đồ chơi này đã bị bỏ trong điểm tham quan.

12. Điểm tham quan gây tranh cãi: Rock 'n' Roller Coaster bị Disney loại bỏ "cử chỉ tay thô bạo" của Steven Tyler năm 2016

Điểm tham quan Rock 'n' Roller Coaster

Rock 'n' Roller Coaster có sự tham gia của nhóm nhạc rock Aerosmith trong một chuyến đi ly kỳ qua Los Angeles để đến buổi biểu diễn của ban nhạc. Theo Inside the Magic, một trang tin tức của Disney không liên kết với Công ty Walt Disney, kể từ khi chuyến đi mở cửa vào năm 1999, người đứng đầu Steven Tyler đã thấy "cử chỉ tay thô bạo" không phù hợp.

Vào năm 2016, Matt Muaney đã báo cáo cho Orlando Sentinel rằng Disney đã thay đổi bàn tay của Tyler thành một lòng bàn tay mở với bốn ngón tay giơ lên. Tyler ngay lập tức chia sẻ phản ứng của mình với sự thay đổi này trên Facebook bằng bài đăng nói rằng: anh ta rất shock về sự thay đổi trên mặc dù chính anh ta là người tạo ra chuyến đi. Nhưng Tyler vẫn gọi Rock 'n' Roller Coaster là "Chuyến đi tuyệt vời nhất tại Disney".

13. Điểm tham quan gây tranh cãi: Chuyến đi Mission có không gian quá nhiều cảnh tàn khốc

Du khách đứng chờ tới lượt trong chuyến đi Mission: không gian năm 2003

Mission là một chuyến đi tại công viên giải trí Epcot được mở cửa vào năm 2003, nổi tiếng với không gian khốc liệt đến mức du khách phải mang theo túi chống say xe trên chuyến đi. Với mục đích mô phỏng lực G mà một phi hành gia trải qua khi cất cánh (lực ảo dạng quán tính dùng để giải thích gia tốc tương đối của một vật khi thay đổi hướng hoặc thay đổi tốc độ so với khi rơi tự do), chuyến đi được du khách khen ngợi vì tính thực tế của nó. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số người phàn nàn rằng không gian khiến họ bị đau đầu, chóng mặt và nôn mửa.

Theo CBS, kể từ năm 2004, chuyến đi đã có các biển báo liên quan sức khỏe để đảm bảo an toàn của khách hàng khi tham gia chuyến đi: như cảnh báo cẩn trọng cho người huyết áp cao.

Mặc dù vậy điểm tham quan này cũng đã xảy ra hai cái chết thương tâm. Năm 2004, Seattle Times đưa tin một đứa trẻ 4 tuổi mất phản ứng sau khi tham gia Mission và sau đó đã chết tại bệnh viện. Theo Reuters, gia đình cậu bé đã kiện Walt Disney World vì sự cẩu thả và vụ kiện đã được giải quyết vào năm 2007. Tiếp đó năm 2006, Tampa Bay Times đưa tin một phụ nữ 49 tuổi cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi và sau đó cũng chết trong bệnh viện.

Để giảm bớt tính khốc liệt trong chuyến đi, năm 2007 Disney đã thông báo rằng họ sẽ bổ sung một phần "thân thiện với gia đình" và ít khốc liệt hơn được gọi là "Green Mission". Nhưng nếu muốn trải nghiệm cảm giác mạnh khách hàng vẫn có thể chọn để đi qua "Sứ mệnh cam".