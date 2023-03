1.300 camera an ninh lắp đặt nhiều nơi ở Bắc Giang đều có thể phạt nguội vi phạm giao thông

Sáng 30/3, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong quý I, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,4%, đứng thứ 8 cả nước. Tỉnh Bắc Giang đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2023. Ảnh: K.Lực

Cùng với những kết quả tích cực về phát triển kinh tế, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều giải pháp tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tăng cường năng lực phát hiện và xử phạt nguội vi phạm giao thông trên địa bàn.



1.300 camera an ninh ở Bắc Giang đều có thể phạt nguội vi phạm giao thông

Thông tin tại hội nghị, ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh Bắc Giang đã lắp đặt khoảng 1.300 camera an ninh. Hệ thống camera này được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư và một số nút giao lớn trên các tuyến đường.



Ngoài việc bảo đảm an ninh trật tự, tỉnh Bắc Giang đã trang bị 35 thiết bị thông minh, cài đặt vào hệ thống camera an ninh để phục vụ việc phát hiện, xử phạt nguội vi phạm giao thông. Trước đây, các thiết bị này chỉ được lắp đặt cố định theo từng camera riêng biệt nên chỉ cho phép xử phạt tại 1 điểm cố định. Điều này khiến nhiều người dễ dàng phát hiện, tránh né vi phạm.

Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống đã được chuyển đổi linh hoạt từ nơi này đến nơi khác để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm. Từ khi áp dụng biện pháp xử lý này, hiệu quả xử lý đã nâng lên rõ rệt, ngày nào cũng ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm.



Xe khách BKS 98B-002.17 chạy tuyến Lục Ngạn-Gia Lâm vượt đèn đỏ. Ảnh: CABG

Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, từ ngày 22/2 đến nay, Công an thành phố Bắc Giang đã phát hiện và xử phạt nguội trên 2.000 trường hợp vi phạm giao thông. Ảnh: K.Lực

"Từ ngày 22/2, Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an thành phố Bắc Giang phạt nguội và cho đến ngày hôm nay, riêng Công an thành phố Bắc Giang đã có trên 2.000 thông báo về vi phạm. Khi phát hiện vi phạm đều đưa lên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Giang. Nhờ đó, ý thức tham gia giao thông cử người dân được nâng lên rõ rệt" - đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chia sẻ.

Theo đại tá Thân Văn Duy, việc xử phạt nguội vi phạm giao thông rất thuận tiện. Hàng ngày, Công an tỉnh Bắc Giang đều công khai các trường hợp vi phạm trên hệ thống và các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp vi phạm thường trú ngoài tỉnh sẽ được gửi dữ liệu về quận, huyện nơi cư trú để xác minh, xử lý nghiêm, không có trường hợp ngoại lệ.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục xây dựng đề án, tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục đầu tư, nâng cao hiệu quả xử phạt nguội vi phạm giao thông qua hệ thống camera an ninh trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố.

Bắc Giang dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Một dấu ấn nổi bật của tỉnh Bắc Giang trong quý I năm 2023 là việc vươn lên, dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tính đến 15/3, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được khoảng 855 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó thu hút được 11 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 790 triệu USD, tăng 7,69 lần so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), Bắc Giang là địa phương dẫn đầu về thu hút FDI trong 3 tháng đầu năm, xếp trên Bắc Ninh, Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh Đông Nam Bộ vốn dĩ nhiều năm lọt top địa phương hút vốn ngoại nhiều nhất.

Bắc Giang đang nổi lên là trung tâm thu hút các đại dự án lớn trong chuỗi sản xuất điện tử, điện tái tạo như Foxconn, công ty con của Apple có kế hoạch thuê đất và đổ bộ vào địa phương này.

Đầu năm 2023, dự án "Nhà máy công nghệ chính xác Fulian" Ingrasys (Singapore) Pte.Ltd do Công ty TNHH Fulian thực hiện tại Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu (Việt Yên). Công ty Hainan Longi Green Energy Technology Company Limited (Trung Quốc) cũng đầu tư nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời với quy mô công suất 3.500MW/năm tại KCN Hòa Phú (Hiệp Hòa). Dự án được triển khai từ quý I/2023. Tổng vốn đăng ký của hai dự án trên khoảng 761 triệu USD.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh Bắc Giang có độ mở kinh tế rất lớn. "Năm ngoái xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Giang là 45 tỷ USD, trong khi đó GDP của tỉnh có 6 tỷ USD, tức là độ mở kinh tế Bắc Giang là 600%" - ông Sơn nói.

Chính vì thế, theo ông Sơn, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, động lực lớn nhất giúp kinh tế Bắc Giang tăng trưởng là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh Bắc Giang đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để hỗ trợ khu vực doanh nghiệp phát triển, trong đó có doanh nghiệp FDI.

"Trong quý I năm 2023, tỉnh Bắc Giang triển khai rất nhiều các khu, cụm công nghiệp và đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 6 KCN mới. Hiện tại các cấp, các ngành tham mưu, triển khai tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Rất mừng là công tác giải phóng mặt bằng các KCN đạt rất cao, riêng trong quý I chúng ta có khoảng 186ha các KCN, đạt 93% kế hoạch năm" - đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang thông tin.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu đã trao đổi, giải đáp thông tin về những vấn đề báo chí đặt ra như: Công tác xúc tiến tiêu thụ vải thiều khi năm nay vải thiều ra hoa đạt tỷ lệ cao, dự báo được mùa; xác minh, làm rõ thông tin người dân thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa phản ánh về tình trạng Công ty cổ phần Đầu tư Đức Long khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông) làm sạt lở bờ bãi nghiêm trọng...