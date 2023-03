Ngày 22/3, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang” và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Techfest Bắc Giang 2023.

Bắc Giang có nhiều điểm chung với thung lũng Silicon



Phát biểu tham luận tại diễn đàn, ông Martin Kim – Cố vấn NATEC về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cho biết, ông đã nghiên cứu về Bắc Giang và thấy có nhiều điểm chung với thung lũng Silicon. Theo ông Martin Kim, cả hai thành phố đều tập trung vào các ngành công nghiệp liên quan đến nông nghiệp và nông nghiệp phục vụ đời sống. Nông nghiệp và vườn cây ăn trái từng là ngành chủ yếu ở thung lũng Silicon.

Tương tự, thung lũng Silicon phát triển về mặt địa lý như một điểm trong tam giác giữa Los Angeles và San Francisco (Hoa Kỳ); Bắc Giang cũng nằm trong tam giác Hải Phòng và Hà Nội có lợi thế mạnh mẽ về khả năng tiếp cận và sức mạnh tổng hợp. Sân bay quốc tế Nội Bài cũng là điều kiện thuận lợi nhằm kết nối khởi nghiệp toàn cầu.

"Thung lũng Silicon đã phát triển thành khu vực khởi nghiệp bắt đầu với sự đồng bộ của các công ty bán dẫn và công nghệ, Bắc Giang cũng rất tích cực trong thu hút nguồn vốn và đầu tư. Ngoài các công ty công nghệ quốc tế, quan trọng nhất cam kết của Chính phủ trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" - ông Martin Kim nói.

Theo ông Martin Kim, khu vực Đông Nam Á có hơn 50 "kỳ lân"- nghĩa là các công ty chưa niêm yết trị giá 1 tỷ USD, trong đó có 4 "kỳ lân" ở Việt Nam. Riêng năm 2021, 25 "kỳ lân" xuất hiện ở Đông Nam Á, báo hiệu những công ty khởi nghiệp lớn sẽ tiếp tục ra đời ở Việt Nam. Và với lợi thế của mình, tỉnh Bắc Giang có thể thúc đẩy phát triển và trở thành trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.



Dù vậy, ông Martin Kim cũng lưu ý: "Không có ý tưởng khởi nghiệp tồi, nhưng ý tưởng và đam mê không đảm bảo cho sự thành công. Hơn 90% các công ty khởi nghiệp biến mất trong "thung lũng" chết bởi nhiều vấn đề như thiếu vốn, chuyên môn, nhân lực và sự hợp tác".

Chính vì thế, ông Martin Kim cho rằng, tỉnh Bắc Giang cần nắm bắt triết lý mới về đổi mới sáng tạo mở của NATEC như là chìa khóa quan trọng nhất để trở thành trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

"Tôi muốn nói rằng, đổi mới sáng tạo mở, đặc biệt ở Việt Nam có thể có sức mạnh tổng hợp, phi thường nhất khi các công ty lâu đời cùng hợp tác vì một mục tiêu chung là kiến tạo một thị trường đổi mới, điều mà các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang đi tiên phong" - ông Martin Kim nhấn mạnh.

Đưa Bắc Giang nằm trong top 15 nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại diễn đàn, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang thông tin, trong những năm gần đây vấn đề khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước và các bộ ngành quan tâm, thúc đẩy. Ở cấp quốc gia và các thành phố lớn, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển rất mạnh mẽ.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang”. Ảnh: K. Lực

Tại Bắc Giang, nhận thức rõ tầm quan trọng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, năm 2021 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 564 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2021-2025 và đầu năm 2023 đã ban hành Kế hoạch số 44 về tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang năm 2023 và trình diễn kết nối cung cầu công nghệ.

Cùng với đó, làn sóng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo được khơi dậy và từng bước phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh thông qua một số hoạt động khuyến khích, thúc đẩy các mô hình kinh doanh và các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang, cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp... Qua đó, đã tạo ra môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác mới cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp.

"Nhờ coi trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội luôn nằm trong top đầu của cả nước. Như tốc độ tăng trưởng tốc độ tăng trưởng (GRDP) năm 2022 đạt 19,3%, đứng thứ hai cả nước, quy mô GRDP đứng thứ 13 cả nước và đứng đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc; thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xuất nhập khẩu nằm trong top 10 cả nước..." - ông Mai Sơn chia sẻ.

Tại diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang”, ông Mai Sơn mong các chuyên gia, nhà quản lý, các cơ quan, tổ chức trao đổi, thảo luận, chia sẻ ý kiến để làm rõ, sâu sắc thêm thực trạng, điều kiện, thách thức cũng như cơ hội của tỉnh Bắc Giang và các địa phương trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc trong việc tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; từ đó tập trung xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương hiện nay.

Tham luận tại diễn đàn về chuyển đổi mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ tại địa phương theo mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, TS. Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia cho rằng, vòng đời của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngắn, có khi vừa phát triển xong đã đi xuống rất nhanh. Đây là nguyên nhân 20% doanh nghiệp thất bại do tăng trưởng nhưng không đủ năng lực để kiểm soát.

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bình thường các doanh nghiệp cũng đi xuống trong giai đoạn đầu, nhưng khi họ lên - tức là khi sản phẩm và thị trường đã phù hợp với nhau - thì họ tăng trưởng rất nhanh. Đặc biệt, trong mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì điểm kết thúc là làm sao chúng ta kéo được nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào để thoái vốn ra. "Đó là một thành công của một doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo" - ông Thắng nhấn mạnh.

Các diễn giả thảo luận bàn tròn tại diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang”. Ảnh: K. Lực

Bà Hồ Thị Quý, Phó Tổng giám đốc Công ty Intraco cho biết, trên cả nước có khoảng 50 tấn phụ phẩm nông nghiệp. Đáng lưu ý, tại Việt Nam hàng năm có 20 triệu tấn rơm rạ bị đốt lãng phí. Chính vì thế, tại diễn đàn, Công ty Intraco đã trình diễn công nghệ lò sản xuất than sinh học từ phế thải nông nghiệp như: trấu, rơm rạ, thân, lá cây, vỏ hạt cà phê, đậu đỗ, cùi bắp, mùn cưa, phoi bào, gỗ vụn...



Theo bà Quý, mỗi chiếc lò sản xuất than sinh học từ phế thải nông nghiệp có giá thành khoảng 50 triệu đồng, phù hợp với quy mô hộ gia đình ở Việt Nam. Trong giai đoạn 2023-2024, dự án khởi nghiệp sản xuất than sinh học đặt mục tiêu đầu tư 1.000 lò đốt sản xuất than sinh học từ phế thải nông nghiệp quy mô hộ gia đình tại 10-15 tỉnh ở Việt Nam và nâng lên 10.000 lò trong giai đoạn 2026-2026.

Đặc biệt, dự án cấp miễn phí lò sản xuất than sinh học từ phế thải nông nghiệp cho các hộ/nhóm hộ có đủ điều kiện: Có nguồn sinh khối (rơm, trấu, vỏ cây, cành cây, lá cây, vỏ lạc, vỏ cafe, vỏ điều, bã sắn, thân cây ngô, lõi ngô, mùn cưa...); Sẵn sàng tham gia khoá đào tạo và vận hành lò Biochar được cấp phát; Sẵn sàng cân, ghi chép số lượng sản xuất hàng ngày.

Thảo luận bàn tròn tại diễn đàn, ông Vũ Việt Anh, Trưởng làng công nghệ quảng cáo Techfest quốc gia chia sẻ, có sản phẩm hay, tốt thì làm thế nào để người khác biết đến cũng là khâu rất quan trọng. Vì thế, cần đầu tư cho công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Mặt khác, muốn sản phẩm tiếp cận thị trường nhanh nhất có thể cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trên nền tảng có sẵn.



Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Sơn đánh giá, sau một buổi sáng làm việc, diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang” đã hoàn thành các nội dung đề ra. Diễn đàn đã có nhiều ý kiến tham luận, chia sẻ từ các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, trưởng các làng công nghệ quốc gia về cách thức khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể đóng góp thực chất, trở thành trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang nói riêng và của quốc gia nói chung.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố của cả nước thực hiện có hiệu quả nhất đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Nhân dịp này, các đại biểu nhấn nút phát động Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang năm 2023.