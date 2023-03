Ở một xã của tỉnh Bắc Giang, trưởng công an lập nhóm Zalo với dân quản an ninh trật tự

Quảng Minh (huyện Việt Yên, Bắc Giang) thuộc xã loại 2, trong đó có 4 thôn loại I và 1 thôn loại II. Xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Năm 2022, Quảng Minh xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội về an ninh trật tự.



Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, đến tháng 12/2022 xã hoàn thành một số tiêu chí theo quy định về xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hiện xã có 2 sản phẩm được gắn mã QR Code truy xuất nguồn gốc là tinh dầu gấc và bột gấc sấy lạnh của Hợp tác xã nông nghiệp Gấc Việt, được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2022. Xã có 1 mô hình “thôn thông minh” là thôn Khả Lý Thượng.

Đặc biệt, xã có 20 mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 được Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập và hoạt động có hiệu quả.

Trong đó có 5 mô hình xung kích bảo đảm về an ninh trật tự; 4 mô hình ngõ liên gia tự quản về an ninh trật tự; 1 nhóm Zalo giữa Trưởng Công an xã với cán bộ cơ sở và nhân dân trên địa bàn phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự; 1 mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy; 1 mô hình Camera giám sát an ninh trật tự được Ban Chỉ đạo huyện Việt Yên phổ biến nhân rộng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Minh Quý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao Chứng nhận xã NTM kiểu mẫu về ANTT cho xã Quảng Minh.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt hơn 64,3 triệu đồng/người, tăng 37% so với mức thu nhập tại thời điểm theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện được kết quả trên, xã đã huy động nguồn lực hơn 17,1 tỷ đồng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó ngân sách T.Ư hơn 3 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và người dân đóng góp.

Với kết quả trên, ngày 1/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ký Quyết định số 278/QĐ-UBND công nhận xã Quảng Minh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về an ninh trật tự năm 2022. Đây là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên nhấn mạnh: Việc được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là bước ngoặt quan trọng, sự khởi đầu mới trong sự phát triển của địa phương để bước tới mục tiêu có một nền sản xuất phát triển, nhân dân có đời sống sung túc, làng xã văn minh, sạch đẹp.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân xã phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết, góp công, góp của, góp trí tuệ để xây dựng, hoàn thiện xã Quảng Minh trở thành phường trong thời gian tới, góp phần tích cực cho mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện Việt Yên là thị xã vào năm 2024.