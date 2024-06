135 bị cáo bị xét xử trong vụ cho vay lãi nặng xuyên quốc gia qua app với lãi suất 2.190%/năm

Nhà chức trách cáo buộc Li Zhao Qiang là đối tượng chủ mưu cầm đầu, tạo lập các App "Cash VN", "Vaynhanhpro", "Ovay" để cho khách là người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao từ 1.570% - 2.190%/năm, sau đó chỉ đạo các đối tượng khác thực hiện hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cưỡng đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn phạm tội. Do Li không có mặt tại Việt Nam nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã và phối hợp với Cục C01 Bộ Công an làm thủ tục truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.