Nhiều định mức chi phí tái chế cao hơn cả trung bình châu Âu

Theo các hiệp hội, đáng lẽ chi phí tái chế của Việt Nam phải thấp hơn nhiều các nước châu Âu vì chi phí nguyên vật liệu và công nghệ như nhau nhưng chi phí nhân công của Việt Nam thấp hơn nhiều.

Tuy vậy, trong Dự thảo, Fs của bao bì sắt cao gấp 1,37 lần trung bình Fs của 32 nước châu Âu cùng Israel và Thổ Nhĩ Kỳ (3.672 đ/kg so với 2.680 đ/kg), Fs của nhôm cao gấp 1,26 lần (3.468 đ/kg so với 2.750 đ/kg), Fs của thủy tinh cao gấp 2,12 lần (2.020 đ/kg so với 951 đ/kg) mức Fs trung bình của 14 nước Tây Âu là các nước rất phát triển và có chi phí đắt đỏ.