15 ngày lần theo dấu vết kẻ sát nhân (kỳ 1)

Sau 15 ngày kiên trì điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, từ manh mối nhỏ nhất, cuối cùng cơ quan điều tra đã lần ra thủ phạm.

CÁI CHẾT TỨC TƯỞI TRONG CƠN SAY

6 giờ sáng 27-5-2019, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo của người dân về việc khoảng một giờ trước, khi đi tập thể dục đã phát hiện một người đàn ông nằm chết trên vệ cỏ sát đường bờ hồ điều hòa Văn Miếu (phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh), cơ thể có nhiều vết đâm, chiếc quần dài bị tụt dưới chân. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) chủ trì, phối hợp với Công an TP.Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án điều tra.

Hung khí thật sự là gì?

Do trước khi phát hiện vụ việc, trời mưa rất to, đường ngập nên các dấu vết rất mờ nhạt. Khi công an khám nghiệm hiện trường thì trời lại mưa như trút nước. Tử thi chết trong tư thế nằm ngửa, trong ví da có giấy CMND tên Nguyễn Văn Đậu (SN 1969, ngụ phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh). Cách chỗ tử thi khoảng 10m là nhà lục giác. Nền nhà có vài vết máu, chiếc xe Air Blade dựng sát hiên nhà và khóa càng, nhưng cốp xe có dấu hiệu bị lục soát, trong hộp đồ bên phải có 1 ĐTDĐ. Xung quanh nhà lục giác, cơ quan chức năng phát hiện 1 dao, 1 áo dài tay màu đen, 1 mũ bảo hiểm có vài vết nứt...

Từ thông tin trên giấy CMND, lực lượng chức năng liên lạc với gia đình và xác nhận nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đậu. Người thân cho biết, ông Đậu làm nghề môi giới bất động sản, nghiện rượu, từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, sau đó mắc bệnh teo não, hàng ngày phải uống thuốc điều trị bệnh tâm thần nên tính khí thất thường. Khoảng 19 giờ 30 ngày 26-5-2019, sau khi uống 4 lần cả rượu và bia, ông Đậu dắt xe Air Blade BS: 99L6-4078, nói có việc phải đi. Khuya cùng ngày, gia đình muốn liên lạc với ông Đậu nhưng không được, vì ông này đã đập máy điện thoại trước đó vì xích mích với vợ.

Người dân theo dõi vụ việc

Rà soát các mối quan hệ thì ông Đậu không có mâu thuẫn thù tức với người nào nghiêm trọng đến mức bị sát hại. Ngay việc xác định hung khí gây án cũng khá phức tạp. Khi khám nghiệm tử thi, vùng đầu nạn nhân có khoảng 15 vết thương do một loại hung khí gây ra, nhưng 8 vết thương ở vùng cổ, lưng, bụng lại do một hung khí khác gây ra. Trong khi đó, con dao tìm thấy tại hiện trường không gây ra các vết thương trên. Vậy hung khí thực sự của vụ án ở đâu?

Lực lượng kỹ thuật hình sự mở rộng khu vực khám nghiệm ra xung quanh hồ điều hòa và đặc biệt lưu tâm đến chìa khóa xe của nạn nhân, nhưng lật từng gốc cây, bụi cỏ mà vẫn không thấy. Đến thời điểm khám nghiệm thì nạn nhân đã chết khoảng 12 giờ. Giả thuyết giết người để cướp của cũng không thỏa đáng, vì tài sản lớn nhất là chiếc xe máy vẫn còn ở hiện trường, nạn nhân cũng không mang theo tiền khi rời nhà.

Với quyết tâm bằng mọi giá phải tìm ra sự thật, Ban chuyên án chia làm nhiều tổ, xác minh từng manh mối nhỏ. Hiện trường được rà soát một lần nữa. Tất cả các camera xung quanh khu vực hồ điều hòa, những tuyến đường dẫn đến hiện trường, các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú tại TP.Bắc Ninh và chủ phương tiện dịch vụ vận chuyển hành khách đều được kiểm tra.

Dấu vết "lên tiếng"

Một dấu hiệu tích cực là kết quả của lực lượng giải phẫu tử thi đưa ra một số nhận định hữu ích. Theo đó, tất cả các vết thương trên cơ thể nạn nhân đều do một loại hung khí gây ra là con dao bấm. Mâu thuẫn giữa nạn nhân và đối tượng không lên tới đỉnh điểm ngay từ đầu. Lúc đầu, đối tượng chỉ dùng chuôi dao đánh vào đầu, mặt nạn nhân. Có thể do hai bên xô xát hoặc nạn nhân hô hoán, dẫn đến tâm lý tức giận, hoảng loạn của đối tượng nên mới dùng dao sát hại.

Ban chuyên án nhận định: Khả năng đây là đối tượng lang thang, đi kiếm ăn ban đêm, thấy ông Đậu nằm ngủ một mình ở nhà lục giác, định trộm xe, nhưng phương tiện bị khóa nên đến lục tìm chìa khóa trong túi nạn nhân. Nạn nhân phát hiện, dùng mũ bảo hiểm đánh lại. Đối tượng rút dao tấn công, sau đó lấy xe không được nên vội vàng tẩu thoát.

Sơ đồ hiện trường vụ án

Sau 24 giờ từ khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phác thảo khá đầy đủ về tính chất của vụ án. Tuy nhiên, dù trích xuất tất cả camera trong khu vực cũng như các đường đến hồ điều hòa, cơ quan điều tra vẫn chưa thể tìm thấy hướng đến hiện trường của đối tượng.

Lúc này, một người dân đi cắt rau muống gần đó cho biết, khoảng 3 giờ sáng hôm xảy ra vụ án, có nghe tiếng hô: "Cướp! Cướp! Cướp!" khá to phát ra từ phía bên kia đường cao tốc gần đường Nguyễn Văn Cừ. Do đêm mưa nên chị này lo cắt rau muống cho kịp buổi chợ, rồi hỏi thăm tình hình sau cũng không muộn. Khi đi qua khu vực, chị lại nghe tiếng hô lúc trước, nhưng thấy bốn bề im ắng nên nghĩ là trẻ con đùa giỡn.

Đây là nhân chứng rất quan trọng, xác định khung thời gian xảy ra vụ án. Trong số các đối tượng hình sự mà Ban chuyên án rà soát, cơ quan điều tra tập trung vào số đối tượng bất minh về thời gian xảy ra vụ án. Qua đó, nổi lên 4 đối tượng nghi vấn. Cả 4 đều nghiện ma túy, có tiền án, có mặt tại khu vực hồ điều hòa vào đêm xảy ra vụ việc. Cả 4 đối tượng đều một mực phủ nhận liên quan đến cái chết của ông Đậu.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là chiến thuật hỏi cung, 2 trong 4 đối tượng khai lúc 1 giờ sáng, sau khi cả 4 sử dụng chung ma túy, chúng tách nhóm rồi chạy xe máy đến huyện Tiên Du trộm cắp sắt ở một số công trình xây dựng, đem bán lấy tiền tiếp tục mua ma túy về sử dụng. Kết quả xác minh, 2 đối tượng trên không liên quan đến cái chết của ông Đậu, nhưng vẫn phải đối mặt với pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng còn lại tên Hoàng và Đức thì khai báo quanh co, liên tục thay đổi lời khai. Hoàng khai sau khi chở nhau trên xe máy chạy lòng vòng khắp TP.Bắc Ninh, khoảng hơn 3 giờ sáng, Hoàng có nghe tiếng kêu "Ối! Ối!" vọng ra từ lầu lục giác. Khi Hoàng đi về phía tiếng kêu thì thấy một người nằm bên rìa cỏ, một người khác lúi húi phía sau xe máy. Sau đó, Hoàng bỏ về phía khu biệt thự bỏ hoang gần hồ điều hòa để ngủ, đến khoảng 5 giờ sáng thì Đức về ngủ cùng.

Ban chuyên án đánh giá, nhiều khả năng Hoàng là kẻ gây án hoặc là nhân chứng trực tiếp. Không có ai chứng kiến việc làm của Hoàng từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 ngày 27-5-2019. Đây là một tình tiết bất lợi cho Hoàng, nhưng cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

(Còn tiếp...)