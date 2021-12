20h tối nay 2/12: Tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021

Đây là lần thứ 9 lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) chủ trì, tổ chức thực hiện.

Tôn vinh nông dân Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 ở 5 nhóm lĩnh vực

Trong không khí cả nước đang chung tay thực hiện mục tiêu kép - vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 vừa tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; cán bộ, hội viên, nông dân, các cấp Hội ND cả nước đang ra sức thi đua tham gia thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XIII, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021".

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021" được Trung ương Hội NDVN chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức vào 19 giờ, ngày 2/12 tại Nhà hát Lớn, thủ đô Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ, ngày hôm nay (2/12/2021) trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tới dự và phát biểu tại lễ tôn vinh có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo Hội ND, cán bộ, hội viên, nông dân một số tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, nhà khoa học liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt có sự tham gia của 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021.

Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao đổi bên lề với các nông dân xuất sắc năm 2021. Ảnh: Phạm Hưng.

Năm 2021, Ban Tổ chức chương trình bình chọn và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc nhận được 146 hồ sơ đề cử từ 63 Hội ND tỉnh, thành phố. Hội đồng chung khảo gồm đại diện lãnh đạo Trung ương Hội NDVN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, đại diện các nhà khoa học, chuyên gia đã cẩn trọng, nghiêm túc, khách quan bình chọn được 63 Nông dân xuất sắc nhất.

Ban Tổ chức đã quyết định trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 cho 63 nông dân theo 5 nhóm; trong đó lĩnh vực trồng trọt có 12 người; lĩnh vực chăn nuôi 12 người; lĩnh vực trang trại, tổng hợp, thủy, hải sản 13 người; lĩnh vực sản xuất, chế biến dịch vụ nông nghiệp 12 người; lĩnh vực phát minh sáng kiến, chuyển đổi số, có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc 14 người.

Nông dân Việt Nam xuất sắc gặp gỡ, chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh trước thềm Lễ vinh danh tối 2/12. Ảnh: Phạm Hưng

Ứng dụng tốt khoa học, công nghệ vào sản xuất

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 có rất nhiều người trẻ với thành tích vượt trội có quy mô sản xuất lớn hơn, thu nhập cao hơn so với các năm trước. Đặc biệt năm 2021 có nhiều nông dân Việt Nam xuất sắc ứng dụng công nghệ kỹ thuật sản xuất mới và nhiều nông dân tham gia chuỗi chế biến. Về Hà Nội dự lễ tôn vinh, ông Nguyễn Đức Trọng-Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 ở Ninh Bình phấn khởi cho biết: "Được về dự lễ tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc 2021, tôi và bà con rất vui và tự hào vì mọi người đã được Nhà nước ghi nhận, quan tâm sau nhiều cố gắng nỗ lực vượt khó trong sản xuất".

Ông Trọng cho biết, dù năm nay xảy ra đại dịch nhưng lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón của ông không bị ảnh hưởng nhiều.

Trong thời gian qua, giá phân bón tăng cao khiến cho bà con rất khó khăn nên vừa bán hàng, chúng tôi vừa cố gắng tư vấn, hướng dẫn bà con cách sử dụng phân "4 đúng" để người dân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhất có thể", Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 ở Ninh Bình nói. Hằng năm ông Trọng còn phối hợp với các cấp, các ngành đặc biệt là Hội ND tỉnh, huyện, xã tổ chức 200 hội thảo trao đổi kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn, sử dụng phân bón đúng cách cho trên 20.000 người.

Được biết, trong 9 năm qua (2013-2021), Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã nhận được tổng số 1.343 hồ sơ đề cử hợp lệ gửi về từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn, bỏ phiếu bầu ra 567 gương mặt nhà nông tiêu biểu xứng đáng nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc".