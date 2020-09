2 bị can bị truy tố cùng cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vừa lĩnh thêm án mới

Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.HCM vừa tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và 4 bị cáo khác.



5 người này bị xét xử trong vụ án có liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 – 12 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1), hậu quả hành vi của các bị cáo đã khiến Nhà nước thất thoát hơn 1,9 nghìn tỷ đồng.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án với 5 bị cáo.

Trong số này có 2 người đang là bị can vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố trong vụ án khác ra trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

2 người này là Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Trương Văn Út – nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM.

HĐXX sơ thẩm ở TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Đào Anh Kiệt 5 năm tù, bị cáo Trương Văn Út 3 năm tù.

Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Đào Anh Kiệt vừa bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án trong một vụ án khác vào sáng nay. Ông này cũng mới bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố cùng 9 bị can khác, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Trước khi bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án vào ngày 20/9/2020, ông Đào Anh Kiệt đã từng lĩnh án sơ thẩm 6 năm 6 tháng tù vào năm 2019 cũng do Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử.

Ông Kiệt cũng mới bị Bộ Công an khởi tố bị can vào tháng 4/2020 về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại khu đất số 179Bis-181-183-185 Hai Bà Trưng (phường 6, quận 3, TP.HCM).

Còn với ông Trương Văn Út, ông này cũng bị tuyên án sơ thẩm vào năm 2019 trong cùng vụ án với ông Kiệt về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Út lĩnh án 5 năm tù ở vụ án này và đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam T17 Bộ Công an.

Trong vụ án bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mới đây, ông Kiệt, ông Út cùng cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và 7 người khác đã được xác định có nhiều vi phạm.

10 bị can bị truy tố trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", xảy ra tại Bộ Công Thương và TP.HCM.

Ông Trương Văn Út mới bị truy tố trong vụ án cùng cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương vào ngày 13/9/2020, 7 ngày sau, ông bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án 3 năm tù trong vụ án có liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 – 12 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1).

Vụ án liên quan đến dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê trên khu đất 6.080m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1).

Các bị can Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út được xác định là những cán bộ, lãnh đạo quản lý chuyên ngành, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường.

Bị can Đào Anh Kiệt đã trải qua các cương vị công tác như Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Năm 2008, bị can Kiệt được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, có trách nhiệm tham mưu cho UBND TP.HCM về công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Với bị can Út, ông này được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Sở này các nội dung có liên quan đến lĩnh vực đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Cáo trạng nêu rõ, các bị can biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng đã được sắp xếp cho Sabeco xây dựng khu phức hợp 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê;

Không áp dụng việc liên doanh, liên kết thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án theo quyết định số 86/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp này, nếu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Sabeco phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính là nộp tiền, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới được dùng quyền sử dụng đất đó để góp vốn vào Sabeco Pearl.

Trong trường hợp Sabeco không có khả năng thực hiện dự án theo quy hoạch của TP.HCM đã được phê duyệt, UBND TP.HCM phải tiến hành các thủ tục thu hồi khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, sau đó định giá, tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên các bị can Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út và 1 người khác đã thực hiện hành vi tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM cho Sabeco Pearl thuê khu đất hơn 6 nghìn mét vuông tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, có giá trị quyền sử dụng đất là hơn 1 nghìn tỷ đồng không đúng đối tượng, không thông qua đấu giá, trái với các quy định của pháp luật về đất đai.

Hành vi nêu trên của ông Kiệt, Út đã phạm tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại khoản 3, Điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015 với vai trò đồng phạm.

Tại cơ quan điều tra, bị can Kiệt, Út thừa nhận hành vi phạm tội, không thừa nhận có tư lợi.

Riêng bị can Út, sau khi nhận bản kết luận điều tra, có đơn trình bày và cho rằng tại thời điểm bị can thực hiện hành vi tham mưu cho thuê đất, bị can nhận thức là đúng quy định với quyết định số 86 ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, có đủ cơ sở xác định bị can Trương Văn Út biết và buộc phải biết việc cho Sabeco Pearl thuê đất là không đúng quy định của pháp luật. Bị can vẫn thực hiện hành vi vi phạm, điều đó thể hiện ông Út thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.