2 đại tá công an ở Hà Nội, Thái Bình nghỉ chờ hưu trí

Cụ thể, vừa qua tại Công an huyện Quốc Oai, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Phạm Danh Mạnh - Trưởng Công an huyện Quốc Oai.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ghi nhận cống hiến và những đóng góp của đại tá Phạm Danh Mạnh trong hơn 40 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Trải qua nhiều vị trí công tác tại các đơn vị, địa phương khác nhau, đại tá Phạm Danh Mạnh đã luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến, đóng góp cho Công an TP.Hà Nội nói chung, Công an huyện Quốc Oai nói riêng, là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị, quy tụ được cán bộ, chiến sĩ, gương mẫu chấp hành pháp luật, được Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố và Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Quốc Oai ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội trao quyết định, tặng hoa cho đại tá Phạm Danh Mạnh. Ảnh: CAHN

Người đứng đầu Công an TP.Hà Nội mong muốn, sau khi nghỉ công tác đại tá Phạm Danh Mạnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của người chiến sĩ công an nhân dân, thường xuyên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác và cuộc sống cho lớp cán bộ kế tiếp, luôn sống vui, sống khỏe, tích cực đóng góp xây dựng phong trào ở địa phương nơi cư trú. Đồng thời, đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ hưu trí.

Gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố; Huyện ủy - HĐND, UBND huyện Quốc Oai; Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an Huyện và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Quốc Oai, đại tá Phạm Danh Mạnh cho biết, trở về địa phương, đại tá Phạm Danh Mạnh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ công an, là một người đảng viên, quần chúng gương mẫu để thế hệ trẻ Công an nhân dân học tập, noi gương.

Ở một diễn biến khác, Công an tỉnh Thái Bình cũng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - đại tá Trần Xuân Ánh ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đồng chí đại tá Phạm Đình Tâm trong suốt gần 43 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó hơn 39 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, hơn 25 năm giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao quyết định, tặng hoa cho đại tá Phạm Đình Tâm. Ảnh: CATB

Dù ở bất kỳ đơn vị, lĩnh vực, cương vị công tác nào đại tá Phạm Đình Tâm cũng luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; có quan điểm và bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống trung thực, thẳng thắn; luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, người cán bộ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ", tận tụy phục vụ nhân dân.

Đồng chí có tác phong công tác khoa học, cụ thể, sâu sát, kỷ luật, kỷ cương...

Trong công tác lãnh đạo, chỉ huy đồng chí điều hành tốt các mặt công tác mà tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phân công phụ trách; có tín nhiệm với các cấp, các ngành và uy tín đối với cán bộ, chiến sĩ; là hạt nhân giữ gìn đoàn kết, phát huy dân chủ, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc; cùng với toàn lực lượng Công an tỉnh thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Công an tỉnh Thái Bình - Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với những thành tích, công lao cống hiến trong công tác, chiến đấu, đại tá Phạm Đình Tâm được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình mong muốn đại tá Phạm Đình Tâm sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp sức lực và trí tuệ vào công tác công an nói chung, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng lực lượng Công an Thái Bình nói riêng…

Gửi lời cảm ơn tới các đơn vị liên quan, đại tá Phạm Đình Tâm chia sẻ, khi trở về địa phương, bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, chăm lo cho gia đình, vị đại tá sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, niềm tự hào của người Công an nhân dân cách mạng, truyền đạt những kinh nghiệm công tác cho lớp cán bộ kế tiếp, thường xuyên quan tâm, đóng góp ý kiến để Công an tỉnh Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…