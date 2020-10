2 mỹ nhân Trung Quốc hôn cá heo bị "ném đá" tả tơi khiến Phạm Băng Băng bị "khui" quá khứ muốn giấu kín?

Mới đây, dân mạng "dậy sóng" trước hành động của Ngô Tuyên Nghi và Kim Tử Hàm trong lúc chơi đùa với cá heo khi tham gia một chương trình. Cụ thể, trang Sina đưa tin, Liên minh bảo vệ cá heo lên tiếng chỉ trích hai nữ nghệ sĩ Kim Tử Hàm và Ngô Tuyên Nghi vì đã vui đùa và có cử chỉ hôn cá heo khi đang đánh son đậm.

Theo tổ chức này, những chú cá được nuôi tại thủy cung, các khu vui chơi thực tế là động vật săn bắt trái phép với mục đích biểu diễn kiếm lợi nhuận. Khi hai ca sĩ tới nơi này vui chơi đã góp phần thúc đẩy nhu cầu thưởng thức của khán giả, từ đó khiến cá heo bị bắt nhiều hơn.

Phía dân mạng cũng cho rằng, quan điểm của Liên minh bảo vệ cá heo là hoàn toàn đúng đắn và tiếp tục đưa ra những bình luận tỏ thái độ không hài lòng với hành động của 2 mỹ nhân này.

Hình ảnh Kim Tử Hàm (trái) và Ngô Tuyên Nghi bị "ném đá" tới tấp vì hành động hôn cá heo.

Trước ồn ào của Kim Tử Hàm và Ngô Tuyên, Phạm Băng Băng bất ngờ bị dân mạng "khui" hành động tương tự với cá voi các đây vài năm trước. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ này cũng từng vấp phải "bão" chỉ trích từ dư luận vì hành động hôn cá voi trắng. Trong ảnh, mỹ nhân phim cổ trang Trung Quốc mặc một bộ đồng phục nữ sinh và hôn cá voi trắng khiến dân mạng không khỏi ngán ngẩm.

Phạm Băng Băng cũng từng vấp phải "bão" chỉ trích từ dư luận vì hành động hôn cá voi trắng.

Nhiều người lên án hành động của Phạm Băng Băng và cho rằng đây là ồn ào trong quá khứ muốn giấu kín của cô: "Những chú cá voi này đã bị buôn bán lậu từ Nga sau khi bị săn bắt từ biển. Đáng lẽ chúng phải được tự do lặn ngụp, khám phá, vui đùa trong các vùng biển. Giờ chúng đã bị mất tự do và sẽ không bao giờ trở về biển được nữa. Chúng đang bị nhốt giữ để trình diễn và để các ngôi sao ôm hôn chụp ảnh. Thêm nữa, hình ảnh này càng tạo lý do hấp dẫn để các doanh nhân tham lam mua cá voi"; "Hình ảnh người đẹp nhưng hành động không đẹp"...

Phạm Băng Băng (sinh năm 1981) bước chân vào ngành giải trí từ năm 1996 với bộ phim truyền hình đầu tay mang tên "Nữ cường nhân". Cô được đông đảo công chúng biết đến nhờ vào vai diễn trong phim truyền hình "Hoàn châu cách cách".





Còn Kim Tử Hàm và Ngô Tuyên Nghi là nghệ sĩ của công ty quản lý thần tượng nổi tiếng Trung Quốc Yuehua (Nhạc Hoa). Kim Tử Hàm (sinh năm 1999) là một trong những thí sinh nổi bật nhất cuộc thi Thanh xuân có bạn 2 và Ngô Tuyên Nghi (sinh năm 1995) từng hoạt động trong nhóm nhạc Hàn - Trung Cosmic Girls.