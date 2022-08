Ngày 4/8, Công an tỉnh Bình Định đã có thông tin chính thức vụ việc xe ôtô tông xe máy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn huyện Hoài Ân ngày 3/8.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Võ Phan Hoài Bảo (SN 2007, trú tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) nợ tiền của vợ Trần Xuân Hải (SN 1993, trú tại xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) 900.000 đồng. Vợ của Hải nhiều lần đòi nợ nhưng Bảo không trả.

Hiện trường vụ việc khiến 2 người chết. Ảnh: TB.

Sau đó, một người giúp việc của gia đình vợ Hải tên là Nguyễn Thị Trang (chưa rõ năm sinh, nơi thường trú) đã đăng Facebook về việc Bảo nợ tiền không trả.

Bực tức sự việc trên, ngày 3/8, Bảo rủ theo Nguyễn Quốc Việt (SN 2005, trú tại xã Ân Đức) và Ngô Quang Linh (SN 2006, trú tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) cùng đi xe máy mang biển kiểm soát 77K1-265.78 đến nhà vợ của Hải tại xã Ân Thạnh để nói chuyện.

Khi đi, Bảo, Việt và Linh có mang theo hai con dao. Đến cổng nhà của vợ Hải thì Linh đứng bên ngoài, Bảo và Việt đi tay không vào nhà, cãi vã với Nguyễn Thị Trang. Sau đó Trang đã gọi cho Trần Xuân Hải đến để giải quyết vụ việc.

Khi Bảo, Việt và Linh chuẩn bị về thì Trần Xuân Hải lái xe ôtô mang biển kiểm soát 77A-136.14 đuổi theo và tông vào xe máy của nhóm Bảo, Việt và Linh. Hậu quả, Bảo tử vong tại chỗ, Việt tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Linh bị thương.

Trần Xuân Hải tại cơ quan công an. Ảnh: TB.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Trần Xuân Hải, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Giết người."

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, thông tin về việc nhóm Bảo, Việt, Linh chặn đầu xe của Trần Xuân Hải khiến Hải rượt đuổi theo và tông gây chết người là không đúng.