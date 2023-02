2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TT-Huế bị khám xét khẩn cấp sai phạm ra sao?

Đến 19h ngày 13/2, sau nhiều giờ tổ chức khám xét đồng loạt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (đóng tại đường Điện Biên Phủ, TP.Huế) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.02S (đóng tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị phối hợp đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến sai phạm của các trung tâm này.

Công an khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trước đó, cơ quan công an phát hiện nhiều phương tiện đăng kiểm không đảm bảo an toàn nhưng vẫn được các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nêu trên cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, nhiều phương tiện tham gia giao thông không đúng các quy định về an toàn giao thông nhưng vẫn được các trung tâm đăng kiểm này cho đăng kiểm.

Những sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm này xảy ra trong thời gian từ năm 2019 đến đầu năm 2023. Hiện trụ sở của 2 trung tâm đăng kiểm vẫn được phong tỏa để phục vụ cho công tác khám xét.

Cơ quan công an thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến sai phạm của các trung tâm đăng kiểm tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV

Như tin đã đưa, chiều 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt khám xét khẩn cấp tại tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.02S. Việc cơ quan công an khám xét khẩn cấp đã khiến hoạt động đăng kiểm tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bị tạm dừng. Các phương tiện được điều khiển đến đăng kiểm tại các trung tâm này được công an hướng dẫn quay về.



2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thừa Thiên Huế bị khám xét thuộc sự quản lý của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam.