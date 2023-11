2 ứng viên giáo sư và 16 ứng viên phó giáo sư không đạt tiêu chuẩn xét chức danh

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Đây là kết quả xét tại phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra trong hai ngày 4 và 5/11.

Theo danh sách này có tổng cộng 630 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Trong đó có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh phó giáo sư.

Trước đó vào tháng 10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách các ứng viên được đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 là 648 ứng viên đến từ 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành. Như vậy tại vòng bỏ phiếu của Hội đồng Giáo sư nhà nước có 2 ứng viên giáo sư và 16 ứng viên phó giáo sư không đạt tiêu chuẩn.

Hội đồng Giáo sư nhà nước họp phiên họp lần thứ 10. Ảnh: HĐGSNN

Liên ngành chăn nuôi – thú y – thủy sản có 4 giáo sư trong tổng số 24 ứng viên. Ngành Cơ học có 2 giáo sư trong 6 ứng viên. Liên ngành Cơ khí – Động lực có 6 giáo sư trong tổng số 43 ứng viên. Ngành Công nghệ thông tin có 2 giáo sư, tổng số 15 ứng viên…

Một số ngành "trắng" giáo sư là Dược học, Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học, Triết học, Xã hội học, Chính trị học, Văn học…

Năm nay, có 985 ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư nhưng chỉ có 824 ứng viên nộp hồ sơ. Sau vòng xét duyệt của các Hội đồng Giáo sư cơ sở, có 744 ứng viên được đề xuất gửi lên Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành.

Sau khi Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành xét duyệt có 651 ứng viên được đề xuất đạt tiêu chuẩn gửi lên Hội đồng Giáo sư nhà nước. Tuy nhiên, sau đó có 3 ứng viên phó giáo sư xin rút nên chỉ có 648 ứng viên. Đến vòng cuối cùng, có 18 ứng viên không đạt tiêu chuẩn.

So với số lượng ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành đưa lên, tỉ lệ ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận giáo sư, phó giáo sư năm nay đạt 97%; so với Hội đồng Giáo sư cơ sở, tỉ lệ đạt gần 85%; so với số lượng ứng viên nộp hồ sơ, tỉ lệ đạt trên 76%.