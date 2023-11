Theo Tổng Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, XMAS Concert là chương trình nghệ thuật hướng đến các bạn trẻ thế hệ Gen Z. Nữ đạo diễn lí giải rằng, ngày Giáng sinh ở tại Việt Nam từ lâu đã trở thành lễ hội của nhiều người, đặc biệt là những người trẻ. Họ ra đường và cần có những không gian Giáng sinh mang tinh thần thời đại được truyền tải bằng ngôn ngữ thế hệ của họ. XMAS Concert chính là chiếc chìa khoá mở ra không gian Giáng sinh mang tinh thần ấy, tinh thần của công nghệ, của thời đại và khoáng đạt, tươi trẻ.

Tổng đạo diễn Nguyễn Việt Thanh chia sẻ về chương trình. Ảnh: BTC

Những nghệ sĩ trẻ trung đang được yêu thích, không gian âm nhạc văn minh, sân khấu lộng lẫy mở ra nhiều triết lý bất ngờ, toàn bộ cảnh quan trong và ngoài của Nhà hát Lớn sẽ rực rỡ và choáng ngợp, đảm bảo là không gian giáng sinh đẹp nhất Hà Nội, cùng hàng ngàn phần quà đặc biệt do chính các ông già Noel, bà Chúa tuyết trao tặng cho khán giả ngay khi bước chân vào sân khấu… là những điều XMAS Concert mang đến cho khán giả của mình.

XMAS concert được xây dựng thành 3 chương. Chương I - Oh Holy Jolly: Đêm Thánh; Chương II - The Miracle: Ánh sáng diệu kì; Chương III - Safe and Sound: Giáng sinh an lành với các ca khúc quốc tế kinh điển về Giáng sinh cùng những bài hát nhạc Việt quen thuộc về Noel, mùa Đông và Tình yêu được chính đạo diễn Nguyễn Việt Thanh biên tập, chọn bài lên kịch bản và tổng đạo diễn.

Hồ Ngọc Hà tham gia biểu diễn cùng Nguyên Hà, Hà Lê. Ảnh: BTC

"Trong số rất nhiều "thực đơn" nghệ thuật Giáng sinh phong phú, chúng tôi quyết định chọn lối đi mạo hiểm, phục vụ những người trẻ, mang đến những năng lượng mới cho người trẻ và tìm kiếm "đồng âm" từ người trẻ về hành trình thiện nguyện, mang đến một cuộc sống đầy mầu sắc và tương lai tươi sáng cho trẻ em yếu thế. Xác định lối đi "mạo hiểm" nhưng chúng tôi tràn đầy hứng khởi để làm nên những mảng mầu nghệ thuật riêng biệt", Tổng Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh bày tỏ.

Hồ Ngọc Hà, Nguyên Hà và Hà Lê cùng hát về Giáng sinh

Các ca sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình gồm: Hồ Ngọc Hà, Vũ Cát Tường, Hà Lê, Nguyên Hà, Vicky Nhung, Phương Phương Thảo, Nhóm Oplus, Nhóm trung tâm nghệ thuật Be singer, Ban nhạc Finger Band, Vũ đoàn PL. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là MC Phí Linh.

Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là "nữ hoàng giải trí" của làng nhạc Việt khi sở hữu giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cuốn hút. Nữ ca sĩ sẽ mang đến những ca khúc Giáng sinh quen thuộc, được phối mới theo phong cách hiện đại và trẻ trung.

Nhóm Oplus sẽ mang đến nhiều ca khúc Giáng sinh trẻ trung và sôi động. Ảnh: BTC

Vũ Cát Tường là một nghệ sĩ trẻ đa tài, với khả năng hát, sáng tác và sản xuất âm nhạc thời thượng. Cô được khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào và phong cách âm nhạc hiện đại. Vũ Cát Tường sẽ mang đến những ca khúc Giáng sinh mang đậm chất riêng của mình, với những giai điệu sâu lắng và ý nghĩa.

Nguyên Hà là một giọng ca indie được yêu mến bởi chất giọng trong trẻo và những ca từ đầy cảm xúc. Vicky Nhung là một ca sĩ trẻ đầy tiềm năng, với giọng hát ngọt ngào và khả năng làm mới những ca khúc nhạc trẻ và tạo được ấn tượng mạnh trên mạng xã hội.

Hà Lê là một nghệ sĩ indie nổi tiếng, với phong cách âm nhạc độc đáo và cá tính. Anh sẽ mang đến những ca khúc Giáng sinh mang đậm chất Hà Lê, với những giai điệu mới lạ và ấn tượng. Oplus là một nhóm nhạc nam trẻ, được yêu mến bởi phong cách âm nhạc hiện đại và trẻ trung. Họ sẽ mang đến những ca khúc Giáng sinh mang đậm chất trẻ trung và sôi động.