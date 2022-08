3 cây cảnh bonsai quý tộc, khí chất phi thường, giá trị cao, mang thịnh vượng, sung túc vào nhà

Trong giới chơi cây cảnh kỹ tính có 1 số cây cảnh phong thủy bonsai được đặc biệt ưa thích. Có thể kể đến như cây cảnh tùng La Hán, cây cảnh cành vàng lá ngọc, cây cảnh hoàng dương, cây cảnh hồng đá...

Chúng không chỉ có dáng đẹp mà ý nghĩa phong thủy cũng rất tốt. Khi bạn đặt những cây cảnh này ở phòng khách, chúng mang phong thái tao nhã, khí chất phi thường, tôn lên giá trị của ngôi nhà và cả gia chủ.

Hãy tìm hiểu kỹ về những cây cảnh phong thủy dáng bonsai được ưa thích này nhé!



1. Cây cảnh tùng La Hán bonsai

Cây tùng La Hán nếu trồng trong điều kiện tự nhiên, ở sân vườn có thể cao 20-50m, tán rậm rạp, cành lá rủ tự nhiên, chiều cao cây cao chót vót, dáng vẻ rất oai phong, trang trọng.

Cây cảnh tùng La Hán biểu tượng cho sự sung túc, thịnh vượng

Hai loài cây tùng, bách luôn được biết đến là biểu tượng của sự sung túc, thịnh vượng, bình an. Đặc biệt, cây tùng La Hán khi được cắt tỉa, uốn thành cây cảnh bonsai có rất nhiều ưu điểm mà các loại thân gỗ khác không có được.

Cây cảnh tùng La Hán có bộ rễ tương đối phát triển, có thể dễ dàng chăm bón, sức sống mạnh mẽ là những ưu điểm nổi bật trong giới cây cảnh.

Hơn nữa, cây tùng La Hán có đặc điểm là khả năng nảy mầm mạnh, tức là không cần lo lắng về hình dáng, nếu bạn có cắt tỉa lỗi thì chúng cũng sẽ mau chóng mọc lại, giúp bạn sửa sai.

Cây cảnh tùng La Hán có bộ rễ tương đối phát triển, có thể dễ dàng chăm bón

Ngoài ra, cây cảnh này cũng có khả năng chống lại sâu bệnh, bạn chỉ cần lâu lâu thay chậu, thay đất là ổn. Hơn nữa, tuổi thọ của cây cảnh tùng La Hán có tuổi thọ rất cao, càng nhiều tuổi càng có giá trị.

Nếu nhà bạn trồng 1 cây tùng La Hán, nếu khéo chăm sóc có thể trở thành vật báu gia truyền, để lại cho nhiều đời con cháu. Điều này cũng là do tốc độ sinh trưởng của tùng La Hán trồng trong chậu rất chậm. Nếu phát triển chậm thì việc duy tu, sửa chữa hình dáng ổn định cho chúng là một ưu điểm.

Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để cắt tỉa cho cây cảnh bonsai tùng La Hán của mình vào các thế ổn định.

Tuổi thọ của cây cảnh tùng La Hán có tuổi thọ rất cao, càng nhiều tuổi càng có giá trị.

Đối với việc chăm sóc cây tùng La Hán, bạn chỉ cần lưu ý về việc tưới nước. Phải đợi đất thật khô rồi tưới thật kỹ. Ngoài việc tưới kỹ, không nên tưới vào gốc, điều này có lợi cho sự phát triển của bộ rễ của cây tùng.

Nếu không khí quá khô và ánh sáng quá mạnh, bạn có thể sử dụng bình xịt nước để giữ ẩm. Cây tùng La Hán bonsai khác với các loài cây cảnh khác ở chỗ không ưa phân bón. Bạn chỉ cần bón phân một lần cho cây cảnh vào mùa xuân và mùa thu.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh tùng La Hán

Về ý nghĩa phong thủy, cây tùng La Hán mang lại may mắn, bình an. Quả của cây cảnh này không khác những bức tượng La Hán nên mọi người thường cho rằng đây là loài cây linh thiêng, trồng trong vườn sẽ bảo trợ bình an, may mắn cho gia đình.

Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ, luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống, bất chấp mọi nghịch cảnh, khó khăn.

Cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ, luôn xanh tốt,

Các gia đình giàu có thường trồng trong nhà cây cảnh tùng La Hán vì nó thể hiện sự giàu sang phú quý. Cây được chăm sóc càng xanh tốt có nghĩa tài lộc của gia đình không ngừng tăng trưởng dồi dào.

Cây cảnh cũng có tuổi thọ cao nên mang ý nghĩa trường thọ...

2. Cây cảnh hoàng dương bonsai

Hoàng dương là cây cảnh cao cấp, khá quý hiếm. Chúng ta thường nghe câu: "Trong gia đình có cây hoàng dương, rường cột bao thế hệ".

Hoàng dương là cây cảnh cao cấp, khá quý hiếm.

Điều này cho thấy, địa vị của cây cảnh hoàng dương trong tâm thức người dân là khá cao. Cây hoàng dương được coi là "quý nhân trong thế giới gỗ". Một cây hoàng dương trồng trong sân đình có thể lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Tốc độ sinh trưởng của cây cảnh hoàng dương cực kỳ chậm. Một cây hoàng dương muốn trưởng thành thì phải mất hàng trăm năm mới phát triển đầy đủ. Bạn đừng cho rằng tôi nói phóng đại.

Tốc độ sinh trưởng của cây cảnh hoàng dương cực kỳ chậm.

Bạn hãy thử tìm hiểu 1 số bàn ghế làm bằng gỗ hoàng dương được lưu truyền từ xa xưa mà xem. Thực sự chúng có giá trị xa xỉ mà chúng ta không thể lường được.

Những người giàu bình thường cũng không thể mua được bàn ghế làm từ gỗ hoàng dương và chúng có thể được coi như một kho báu vô giá.

Cây cảnh hoàng dương cũng giống như cây tùng và cây bách bonsai, có thể được lưu truyền từ đời này sang đời khác

Có thể thấy, những cây cảnh gỗ hoàng dương được lưu truyền lại càng quý và hiếm. Đặc biệt là những thứ được sưu tầm bởi các nghệ nhân nổi tiếng.

Với những cây cảnh này về cơ bản chúng ta chỉ nhìn thấy qua ảnh hoặc xuất hiện trong các cuộc đấu giá. Còn trong các cuộc triển lãm cây cảnh bình thường cũng ít khi nhìn thấy.

Tuy nhiên, ngoài thực tế vẫn còn rất nhiều cây cảnh hoàng dương bình thường. Chúng khá đẹp mắt, có giá trị không quá cao và bạn có thể tự nuôi trồng tại nhà.

Cây cảnh hoàng dương cũng giống như cây tùng và cây bách bonsai, có thể được lưu truyền từ đời này sang đời khác, càng giữ gìn thì càng có giá trị.

Bạn chỉ cần đặt cây cảnh trong một môi trường đầy đủ ánh sáng, thông gió tốt.

Nói chung, miễn là hình dạng được kiểm soát tốt, cây cảnh này không đòi hỏi phải chăm sóc, lưu tâm quá nhiều. Bạn chỉ cần đặt cây cảnh trong một môi trường đầy đủ ánh sáng, thông gió tốt.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hoàng dương

Loại gỗ này được sử dụng nhiều trong phong thuỷ. Như điêu khắc các tượng Phật Quan Âm, tượng Phật Di Lặc, tượng Tam Tạng, tượng Thần Tài… Vậy gỗ này có tác dụng gì trong phong thuỷ?

Thân cây gỗ có mùi thơm rất đặc trưng, màu gỗ có màu vàng sáng. Tượng trưng cho vượng khí của đất trời.

Trồng cây cảnh hoàng dương trong nhà cũng có ý nghĩa chắn phong thủy, khử tà khí, đem lại may mắn cho gia đình.

Gỗ Hoàng Dương trong phong thuỷ có tác dụng thanh lọc không khí. Hút khí độc và chắn phong thuỷ, khử tà khí. Mùi thơm của gỗ dịu nhẹ tạo cảm giác thư thái, giảm căng thẳng stress. Đem lại may mắn cho mọi người.

Trồng cây cảnh hoàng dương trong nhà cũng có ý nghĩa chắn phong thủy, khử tà khí, đem lại may mắn cho gia đình.

3. Cây cảnh hồng đá bonsai

Nếu nói cây cảnh tùng bonsai, hoàng dương bonsai là quý nhân thì cây cảnh hồng đá cũng coi là quý tộc. Trong vài năm nay, bởi hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà giá trị của cây cảnh hồng đá được tăng lên rất nhiều.

Chỉ cần bạn có 1 chút kiến thức cơ bản về cây cảnh bonsai là có thể tạo dáng cho hồng đá thành những thế rất đẹp, bắt mắt, sang trọng.

Cây cảnh hồng đá được người lẫn nết, từ hình dáng đến lá, hoa và quả của chúng đều được mọi người yêu cây cảnh mê mẩn. Hơn nữa, cành lá của chúng tràn đầy sức sống, tạo dáng rất mạnh mẽ, khí thế.

Bạn không cần phải uốn nắn cây cảnh này quá nhiều. Chỉ cần bạn có 1 chút kiến thức cơ bản về cây cảnh bonsai là có thể tạo dáng cho hồng đá thành những thế rất đẹp, bắt mắt, sang trọng.

Với những kiểu thiết kế đơn giản, cây cảnh của bạn không có quá nhiều dấu vết nhân tạo, giúp cây cảnh có dáng tự nhiên, duyên dáng và đẹp mắt hơn rất nhiều.

Cây cảnh hồng đá được người lẫn nết, từ hình dáng đến lá, hoa và quả của chúng đều được mọi người yêu cây cảnh mê mẩn.

Cây cảnh hồng đá cũng dễ chăm sóc là 1 trong lý do khiến nó được yêu thích và nhiều người lựa chọn trồng trong những năm gần đây. Ai chơi cây cảnh hồng đá thì biết cây cảnh hồng đá mua về thường có bộ rễ không phát triển hoặc bộ rễ bị khổ.

Việc chăm sóc cũng không khó. Bạn chỉ cần biết thói quen của cây cảnh hồng đá như thích môi trường ẩm ướt, cần đủ ánh sáng và thông gió tốt. So với những cây cảnh khác, hồng đá thực sự dễ nuôi.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hồng đá

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc,

Vài năm gần đây, trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người thích bỏ tiền triệu ra để mua 1 cây cảnh hồng đá về nhà để mong nhận được tài lộc, thịnh vượng trong năm mới.

Vì vậy, ngay cả những cây cảnh hồng đá bình thường cũng được nhiều người ưa thích mang về trồng trong nhà.

