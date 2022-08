Cây cảnh củ lông lốc, lá tròn xoe, bonsai rất đẹp, leo giàn cũng hay, là vị thuốc quý

Đây là cây cảnh được đưa từ "núi hoang" vào trong nhà. Trước đây, củ bình vôi thường được mọc hoang ở núi và trồng ở hàng rào.

Thân và rễ của cây cảnh này được dùng làm thuốc, là vị thuốc của nhiều bài thuốc bắc.

Cây bình vôi nếu mọc ở núi hoang có thể có kích cỡ rất lớn. Tuy là loài thuốc quý nhưng cây bình vôi sinh sản rất nhanh nhờ phát tán hạt giống nên nó không phải là loài cây quý hiếm.



Cây cảnh bình vôi có những chiếc lá rất độc đáo

Tuy nhiên, khi trở thành cây cảnh, nó có hình dáng rất ấn tượng, bắt mắt, được nhiều người ưa thích. Cây cảnh bình vôi là cây thân leo, phần thân gần đất phình to ra có hình dạng như bình đựng vôi ăn trầu. Đó là nguồn gốc tên gọi bình vôi.

Với sự phát triển của nghề làm vườn trong những năm gần đây, cây cảnh bình vôi với bộ lá độc đáo, có giá trị làm cảnh cao đã trở thành cây cảnh quý giá được nhiều người săn lùng.

Cây cảnh này chịu hạn rất tốt. Nó không sợ nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Nói chung, chỉ khi nhiệt độ liên tục xuống dưới âm 5 độ C thì bình vôi mới chuyển sang trạng thái ngủ đông và rụng hầu hết lá.

Vì vậy, ngay cả ở 1 số vùng ở miền Bắc, có mùa đông tương đối lạnh thì cây cảnh này vẫn phát triển ngoài trời được, đừng nói là trong nhà ấm áp.

Đây là cây cảnh chịu hạn, có sức sống mãnh liệt

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh bình vôi

Cây cảnh bình vôi trong phong thủy sẽ đem đến may mắn cho gia chủ, những chiếc lá tròn tròn như những đồng xu nhỏ nhỏ, xinh xinh sẽ giúp mang về tiền tài, may mắn và bình an cho bạn.

Cây bình vôi trong phong thủy được coi như một loại cây trừ tà, xua ma quỷ và giúp cho gia chủ có được vượng khí.

Do đó, nó là tượng trưng của sự trường thọ, sức khỏe cũng như may mắn cho bất cứ gia chủ nào. Vì ý nghĩa đó, ngày nay, có rất nhiều người trồng phong thủy cây bình vôi ngay tại nhà.



Cây cảnh bình vôi còn là loài thuốc quý

Y học cổ truyền cho rằng, cây bình vôi có tác dụng an thần, trấn kinh, khắc phục triệu chứng suy nhược, nóng sốt, nhức đầu, rối loạn chức năng tiêu hóa,…

Các nghiên cứu hiện đại cũng phát hiện và ứng dụng điều chế thành các bài thuốc an thần, điều trị mất ngủ, suy nhược cơ thể.

Cù bình vôi thường được thái, phơi khô ngâm rượu hoặc nghiền thành bột để dùng.

Bạn có thể mua cây cảnh bình vôi qua mạng hoặc tại các cửa hàng bán cây cảnh. Những cây cảnh có đường kính củ khoảng 5cm có giá tương đối rẻ và cũng tương đối dễ trồng, sẽ không bị "thương vong" khi trồng tại nhà.



Tất nhiên, nếu có điều kiện, hãy cố gắng mua những cây cảnh bình vôi lớn hơn vì như thế vệc bảo dưỡng dễ dàng hơn, sinh trưởng mạnh và sinh sản cũng nhanh hơn.



Cây cảnh bình vôi có thể phát triển với kích cỡ lớn

Mặc dù nhiều người nghĩ rằng cây cảnh bình vôi dễ nuôi nhưng nó cũng có 1 số yêu cầu với môi trường. Dưới đây là 1 số lưu ý khi bạn chăm sóc, nuôi trồng cây cảnh bình vôi.

1. Trồng cây cảnh bình vôi trong chậu nhỏ

Sử dụng chậu nhỏ hơn và nông hơn để trồng cây cảnh bình vôi để có thể kiểm soát tốt hơn độ khô và độ ẩm của đất, tránh tình trạng đọng nước và thối rễ.

2. Để cây cảnh tự do dưới ánh sáng

Cây cảnh bình vôi không có yêu cầu về ánh sáng của môi trường, có thể đặt ở nơi đầy đủ ánh sáng trong thời gian dài, hoặc có thể đặt trong góc tối rất lâu.

Muốn đường nét trên lá rõ ràng hơn, bạn cần di chuyển vị trí tùy từng thời điểm để đảm bảo đường vân trên lá rõ ràng hơn, để mảng xanh của lá có màu xanh ngọc bích và căng mọng hơn.

Muốn cây cảnh có lá xanh, đường vân rõ nét thì cần cung cấp đủ ánh sang

Ngoài ra, trong khi cung cấp đủ ánh sáng, cũng cần phải cẩn thận để tránh một loạt các hiệu ứng do ánh sáng mạnh gây ra. Khi cường độ ánh sáng quá mạnh, lá của cây cảnh bình vôi sẽ bị đốt cháy trực tiếp, tạo thành những vết cháy xém khô hoặc héo úa vàng.

Nếu bạn đặt cây ở góc tối quá lâu thì màu sắc của lá của bình vôi sẽ trở nên nhạt hơn. Vì vậy, bạn có thể tăng một số ánh sáng thích hợp để lá cây trở lại trạng thái xanh như ngọc và có đường vân rõ ràng.

3. Tưới ít nước cho cây cảnh bình vôi

Rễ củ lớn của cây cảnh bình vôi có khả năng trữ nước rất mạnh. Do đó, bạn cần trồng chúng trong đất có khả năng thoát nước và thấm tốt. Như vậy trong quá trình quản lý hàng ngày không cần tưới quá nhiều nước.

Nói chung, khi đất khô hoặc thậm chí khô hoàn toàn, bạn có thể chậm chễ tưới nước cho cây cảnh bình vôi 3-5 ngày cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của cây cảnh.

Cây cảnh này chịu hạn nên không cần tưới nước nhiều

Bạn có thể tuân thủ quy tắc "tưới khi đất khô và tưới kỹ" trong suốt cả năm. Cây cảnh bình vôi sẽ không có vấn đề gì lớn khi trồng trong chậu.

4. Bón dung dịch dinh dưỡng cho cây cảnh vào mùa sinh trưởng

Là một loại cây ăn lá, cây cảnh bình vôi sẽ liên tục ăn các nguyên tố khác nhau như nitơ, phốt pho, kali và canxi trong quá trình phát triển!

Tuy nhiên, theo thời gian, do quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ đẩy nhanh nên sẽ suy giảm chất lượng đất, khiến cây cảnh không đủ chất dinh dưỡng.

Do đó, khi cây cảnh bình vôi đang trong thời kỳ sinh trưởng cao điểm, chúng ta cần bổ sung một loại phân phức hợp có hàm lượng nitơ tương đương và các nguyên tố phốt pho ,kali cứ mười ngày rưỡi một lần. Cụ thể như phân urê.

Một chiếc cây cảnh xinh xắn sẽ khiến bạn thích thú

Bạn hãy pha thành dung dịch nước loãng theo hướng dẫn, sau đó sử dụng 2-3 lần / tháng để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của bình vôi.

Và trong quá trình sử dụng, cố gắng tưới đều khắp các ngóc ngách của đất, tránh để phân tan trong nước làm tổn thương bộ rễ của cây cảnh bình vôi.

Bạn hãy nhớ học hết các lưu ý khi chăm sóc cây cảnh bình vôi nhé. Nhớ giữ 1 chậu trong nhà càng sớm càng tốt vì cây cảnh bình vôi có giá trị làm cảnh cao, lại có ý nghĩa phong thủy tốt.

