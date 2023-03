3 hoa khôi wushu Việt Nam ngày ấy - bây giờ: Nhan sắc mặn mà như tuổi đôi mươi

Nguyễn Thúy Hiền.

1. Nguyễn Thúy Hiền

Thúy Hiền sinh năm 1979 trong một gia đình giàu truyền thống thể thao ở Hà Nội. Cô bén duyên nghiệp võ từ năm 12 tuổi. Nhờ năng khiếu vượt trội, Thúy Hiền sớm trở thành hạt giống tiềm năng của làng wushu Việt Nam thập niên 90 và đầu những năm 2000, được giới truyền thông đặt biệt danh 'Nữ hoàng wushu'. Năm 1993, Thúy Hiền là VĐV Việt Nam đầu tiên giành Huy chương vàng tại giải vô địch wushu thế giới ở Malaysia khi mới 14 tuổi. Trong sự nghiệp, cô từng giành 7 Huy chương vàng vô địch thế giới, hai huy chương vàng châu Á, 8 huy chương vàng SEA Games...

Năm 2002, Thúy Hiền kết hôn với ca sĩ Tú Dưa và có hai cô con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 5 năm.

Thúy Hiền giải nghệ năm 2005, sau đó chuyển sang công tác huấn luyện. Trong những năm vừa qua, ngoài dạy võ, cô còn tham gia một số bộ phim, lấn sân ca nhạc... Bên cạnh đó, 'nữ hoàng wushu' Việt Nam còn kinh doanh online...

Ở tuổi U45, Thúy Hiền vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Cô trung thành với tóc ngắn từ nhiều năm nay. Năm 2019, Thúy Hiền kết hôn lần hai với một người bạn nhưng chia tay không lâu sau đó. Hiện tại, cô tận hưởng cuộc đời 'độc thân vui vẻ'. Ngoài võ thuật, Thúy Hiền còn rất thích bóng bàn và thường xuyên tham gia các giải đấu phong trào ở môn này.

Vũ Trà My.

2. Vũ Trà My

Vũ Trà My sinh năm 1990, từng được mệnh danh là hoa khôi wushu Việt Nam. Đến với wushu từ năm 4 tuổi, Trà My trở thành hiện tượng của làng võ thuật Việt Nam khi 8 tuổi đã giành huy chương đồng ở giải vô địch quốc gia 1998 nội dung trường quyền. Năm 2000, lúc vừa tròn 10 tuổi, Trà My lên ngôi vô địch quốc gia cũng nội dung trên. Trong sự nghiệp, Trà My đã giành khoảng 60 huy chương các loại, trong đó có những thành tích nổi trội như huy chương vàng trẻ châu Á năm 2003, 2005, huy chương vàng trẻ thế giới 2006, huy chương đồng SEA Games 2005, SEA Games 2007…

Năm 2011, Trà My gây bất ngờ khi quyết định chia tay sự nghiệp wushu để tìm hướng đi mới với công việc MC truyền hình. Tuy nhiên, hoa khôi wushu chỉ gắn bó với nghề dẫn chương trình ba năm. Năm 2014, Trà My chuyển sang làm DJ và kể từ đó tới nay được nhiều người biết đến với nghệ danh MyA.

Trà My kín tiếng về chuyện riêng tư. Cô không tiết lộ về tình trạng hôn nhân. Hoa khôi wushu một thời hiện có một cô con gái khoảng ba tuổi.

Vũ Thùy Linh.

3. Vũ Thùy Linh

Vũ Thùy Linh sinh năm 1990, sớm làm quen với wushu bởi mẹ cô - bà Nguyễn Phương Lan - từng là HLV trưởng tuyển wushu Việt Nam. Trong sự nghiệp, Thùy Linh giành nhiều danh hiệu cao quý như huy chương vàng SEA Games 24, huy chương vàng giải vô địch châu Á 2008, huy chương bạc thế giới 2007, huy chương vàng giải trẻ thế giới và châu Á từ năm 2003 đến 2008, vô địch toàn quốc 1999-2000...

Sự nghiệp đang cất cánh nhưng Thùy Linh sớm phải nghệ năm 2010, khi mới 20 tuổi, vì chấn thương.

Sau khi giải nghệ, Thùy Linh chuyển sang công tác huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội. Bên cạnh đó, cô còn làm người dẫn chương trình của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Thùy Linh cũng tích cực kinh doanh. Cô từng có hai cửa hàng thời trang nhưng sau dịch Covid-19, cô chỉ giữ lại một.

Thùy Linh kết hôn năm 2016 nhưng đã ly hôn được ba năm nay. Hiện cô sống cùng con trai 7 tuổi. Thùy Linh cho biết hiện tại cuộc sống của hai mẹ con ổn định, vui vẻ. Công việc huấn luyện thường diễn ra vào buổi tối, ban ngày cô đi quay chương trình khi có lịch dẫn. Với cửa hàng thời trang, Thùy Linh nhờ mẹ cô quản lý.