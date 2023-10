3 loại rau ăn được cả lá lẫn quả, trồng siêu dễ, không cần chăm nhiều mà vẫn "lớn nhanh như thổi"

Dưới đây là 3 loại rau quả rất dễ trồng và dễ chăm sóc nên được nhiều người lựa chọn trồng trong vườn nhà, ở ban công hoặc sân thượng.

Loại rau quả này không chỉ mang hương vị thơm ngon, bổ dưỡng mà nó còn rất dễ trồng. Do đó, nếu nắm được các cách trồng su su đúng kỹ thuật sẽ không năng suất rất cao.

Thời điểm "vàng" để trồng loại rau su su là khoảng tháng 9 – tháng 12 và bắt đầu thu hoạch đến tháng 3 năm sau. Thời điểm gieo trồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cũng như năng suất của cây.

Bạn nên chọn những loại đất màu mỡ và có độ tơi xốp. Sau đó, tiến hành rắc vôi bột lên đất để khử trùng. Chúng ta có thể trồng trong vườn rộng hoặc trồng su su trong thùng xốp đều được.

Đặc biệt, bạn có thể thực hiện cách trồng su su bằng quả có mầm. Nên chọn những quả già, to khỏe, có gai cứng và không bị sâu bệnh. Chú ý kiểm tra phần mầm nhú có phát triển khỏe mạnh hay không. Vì đây là yếu tố "then chốt" quyết định chất lượng quả cũng như rau sau này.

Quả giống đã nảy mầm được gieo trong vào những hố đã đào sẵn. Cần lưu ý rằng, mỗi hố trồng nên bón thêm mùn rác, phân bón trước một tuần rồi mới tiến hành gieo trồng. Công đoạn này giúp loại bỏ triệt để mầm bệnh có trong đất.

Để thúc đẩy quá trình phát triển của su su cho lá và quả nhiều hơn thì bón phân ure pha loãng vào gốc cây. Các dưỡng chất này sẽ đi sâu vào bên trong đất nuôi rễ khỏe mạnh và giúp cây cho quả.

Khi cây "ra hoa kết quả" thì đây cũng chính là lúc tập trung dinh dưỡng. Nhằm ngăn chặn tình trạng rụng quả, bà con cần bón thêm phân NPK, kali ở xung quanh gốc. Hành động này còn đốc thúc quả nhanh chóng phát triển và giúp bề mặt vỏ trở nên tươi mới và bắt mắt hơn đấy.

Đối với nhiều người, ớt là loại quả đã quá quen thuộc trong mỗi bữa ăn, thậm chí mọi người còn biết quả ớt là một loại rau, loại dược liệu vô cùng sáng giá, nhưng ít ai biết rằng lá ớt cũng có những công dụng tuyệt vời không kém.

Theo các chuyên gia, trong lá ớt có rất nhiều các loại vitamin và dưỡng chất thiết yếu tốt cho cơ thể. Cứ 100g lá ớt sẽ chứa khoảng 233mg canxi, hàm lượng này cao hơn cả sữa là 118mg. Ngoài ra, axit amin trong loại rau này cũng được chứng minh là cao gấp 3 lần quả ớt.

Tương tự với những loài cây khác, ớt cũng có nhiều loại khác nhau. Tùy vào nhu cầu món ăn của gia đình như dùng để trang trí (ớt ngọt, ớt chuông) hoặc làm gia vị (ớt hiểm, ớt sừng,..) mà bạn xác định loại ớt phù hợp.

Cách trồng ớt từ hạt:

Đầu tiên, hạt giống trước khi gieo cần ngâm nước ấm khoảng 50 độ C (tỷ lệ 2 nước sôi và 3 nước lạnh) trong 2 - 8 tiếng trước khi gieo để đảm bảo khả năng nảy mầm tốt hơn. Sau khi ngâm xong, bạn vớt hạt ra và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

Tiếp đến, bạn cho đất trồng đã được bón phân lót vào khay ươm hoặc chậu cây có lỗ thoát nước. Tiếp theo, bạn gieo số lượng hạt tùy theo nhu cầu xuống đất và phủ lên hạt một lớp đất mỏng.

Cần phải tưới nước hàng ngày để cung cấp đủ độ ẩm. Bên cạnh đó, phải để chậu ở nơi có ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng bóng đèn để cung cấp nhiệt cho hạt giống trong những ngày không có nắng.

Sau khi cây con cao khoảng 10 - 15cm, bạn chuyển cây con từ khay ra chậu trồng có sẵn đất. Bạn nên chọn những cây khỏe mạnh để trồng riêng 1 chậu hoặc trồng 2 cây trong 1 chậu đối với những cây không tốt.

Nếu bạn trồng trong thùng xốp, bạn nên trồng các cây cách nhau khoảng 20 - 30cm để bảo đảm sự sinh trưởng tốt nhất.

Bạn cần tưới cây 1 lần vào mỗi ngày đối với những ngày khô hạn hoặc đất thoát nước tốt để đảm bảo độ ẩm cho cây, nếu đất ẩm thì chỉ cần tưới 2 ngày 1 lần.

Sau khi chăm sóc trong khoảng 2 - 3 tháng, cây sẽ bắt đầu ra hoa và quả. Bạn có thể đặt chậu hoa ớt ngay trên ban công để trang trí cho ngôi nhà thêm xinh.



Khi ớt ra trái khoảng 35 - 40 ngày và chuyển màu đỏ hết thì nên thu hoạch để có được những quả chất lượng nhất, khi thu hoạch cần cắt hết cuống trái nhưng không được làm gãy cành và nên thu hoạch 2 ngày 1 lần. Đặc biệt nếu muốn sử dụng lá ớt để làm một loại rau trong bữa cơm thì đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để thu hoạch lá ớt đấy nhé.

Đậu cove hay còn gọi là đậu que. Đây là loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao, vị ngọt mát, rất dễ ăn và dễ chế biến thành nhiều món nên được nhiều người ưa chuộng. Bạn có thể trồng đậu cove tại nhà trong thùng xốp hoặc chậu. Đậu cove có thể phát triển trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng để cho năng suất cao và chất lượng đậu tốt thì nên trồng bằng đất thịt nhẹ, đất pha cát, đất phù sa, đất giữ ẩm và thoát nước tốt.

Cây có thể trồng quanh năm vào các thời vụ gieo hạt từ tháng 1 – 3, và vụ gieo vào tháng 9 – 10. Loại rau này rất dễ sinh trưởng mà không cần bón nhiều phân, chỉ cần tưới nước đủ ẩm là cây sẽ phát triển tốt, sau khi gieo trồng khoảng 40-50 ngày là có thể thu hoạch được.





Nhiều người chỉ biết ăn quả đậu mà không biết rằng ngọn (đọt) đậu cove hay ngọn của các loại rau đậu khác cũng có thể ăn được. Khi thấy cây đã phủ ngọn um tùm, bạn nên ngắt bớt đọt non, lá non để cây tập trung nuôi quả và những đọt non này bạn có thể dùng để chế biến thành món ăn như luộc, xào, nấu canh với cua, tép… Ngọn đậu nấu lên ăn rất ngọt và bùi, đây từng là món “cứu đói” cho người dân thôn quê.

Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh để trồng đậu cove

Nhiệt độ: Đây là giống cây ưa ấm, không chịu được nhiệt độ cao, cũng không chịu được rét hại. Hạt đậu có thể nảy mầm ở nhiệt độ rất thấp từ 8 -10 độ, nhiệt độ thích hợp nhất cho quá trình nảy mầm diễn ra thuận lợi từ 25 -30 độ. Dải nhiệt độ cho cây sinh trưởng và phát triển khá rộng, từ 18 -30 độ, nhiệt độ tối ưu từ 20 -25 độ.

Trồng đậu cove không khó.

Ánh sáng: Đậu cove là giống ưa ánh sáng, phát triển tốt nhất khi thời lượng chiếu sáng từ 10 -13 tiếng/ngày

Nước: Khi hạt nảy mầm, bà con cần tưới lượng nước bằng 100 -110% trọng lượng hạt. Trồng đậu cove leo sinh trưởng và phát triển tốt khi đất đạt độ ẩm 70 -80%. Nếu tưới thiếu nước, cây sinh trưởng kém, thân lá còi cọc, rụng nụ, rụng hoa nhiều, quả nhỏ, tỉ lệ đậu quả giảm, năng suất thấp và còn ảnh hưởng tới ngoại hình của quả đậu và độ rắn chắc của quả.

Độ ẩm: Độ ẩm không khi thích hợp nhất trong khoảng 65-75%. Độ ẩm cao dễ phát sinh dịch bệnh, độ ẩm thấp khiến cây mau mất nước, thân lá khô héo.

Đất: Đậu là cây dễ trồng dễ sinh trưởng và phát triển tốt với nhiều loại đất. Bà con nên trồng ở đất có những đặc điểm sau để cho năng suất cao nhất: đất nhẹ, tơi xốp, thông thoáng, giàu dinh dưỡng, pH 6 - 6,5.