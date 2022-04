3 năm, TP.HCM chỉ tuyển dụng được 5 người tài

Hiện TP.HCM chỉ mới tuyển được 5 người tài làm việc tại Ban quản lý Khu công nghệ cao. Ảnh: P.V

Trong năm 2020, TP.HCM có kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học đối với 14 vị trí thuộc 4 cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học - Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao.



Năm 2021, TP.HCM có kế hoạch thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao với 6 vị trí, trong đó có 2 vị trí lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và 4 vị trí lĩnh vực thể dục, thể thao thành tích cao.

"Đến nay, về thu hút chuyên gia, nhà khoa học, thành phố đã thu hút được 5 người, phân công về làm việc tại Ban quản lý Khu Công nghệ cao. Còn về tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao thì đến nay chưa tuyển được", ông Tấn cho hay.

Theo ông Tấn, hiện các chuyên gia vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khoa học được giao theo kế hoạch đề ra, chưa có trường hợp nào xin nghỉ việc. Chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố đã tạo động lực mới trong phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Chính sách sử dụng và phát huy nguồn chất xám khoa học cũng đã từng bước tạo sự chủ động cho đơn vị, tạo động lực cho các chuyên gia yên tâm công tác, góp phần phát huy sức mạnh tri thức, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, nguyên nhân tuyển được ít người tài do nhu cầu của các cơ quan, đơn vị rất đa dạng, thay đổi theo yêu cầu thực tiễn, trong khi việc đảm bảo tuân thủ quy trình thu hút theo hướng công khai, minh bạch đòi hỏi nhiều thời gian triển khai, thực hiện.

Ngoài ra, do tác động của đại dịch Covid-19, số lượng nhân sự đăng ký chưa nhiều. Một số trường hợp gặp khó khăn về di chuyển, không thể tham gia phỏng vấn, nhận công tác do đang ở nước ngoài. Do đó, số lượng chuyên gia mà thành phố thu hút được trong thời gian qua còn ít.

"Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh diễn tiến tốt hơn thì việc tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và tài năng đặc biệt sẽ thu hút được nhiều người hơn", ông Tấn nói.