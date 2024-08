3 nữ sinh tên Linh cùng là thủ khoa đại học với điểm tuyệt đối

Những thành tích ấn tượng của Nguyễn Khánh Linh:

- Đồng tác giả 2 bài báo được đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế ICYREB International Conference for Young Researchers In Economics and Business 2023 và Hội thảo quốc tế tổ chức bởi FTU và Meiji University tháng 11/2023;

- Đồng tác giả 1 bài báo đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 10/2023;

- Trưởng nhóm tác giả 2 bài báo đăng trên FTU Working Paper Series;

- Đạt giải Khuyến Khích cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022;

- Giấy khen của Đoàn Trường ĐH Ngoại thương đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2022;

- Đạt chứng chỉ IELTS 8.0;

- Sinh viên năm tốt cấp trường năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023;

- Sinh viên năm tốt cấp thành phố năm học 2022 - 2023.