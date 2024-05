3 ông cháu tử vong thương tâm dưới hố nước

Theo Công an huyện Lục Ngạn, khoảng 15 giờ ngày 9/5, ba cháu gồm: Vi Hồng Phong (SN 2013), Vi Thành Nguyên (SN 2015) và Vi Bảo An (SN 2017), đều trú tại thôn Cái Cặn, xã Hộ Đáp, rủ nhau đi câu cá và tắm tại một hố nước rộng chừng hơn chục mét vuông, sâu khoảng 3m thuộc khu Dọc Bon, thôn Cái Cặn, cách nhà khoảng 800m. Hố nước này do gia đình ông Chu Văn Hẹo (SN 1969) đào múc cách đây hơn một tháng để lấy nước tưới cây ăn quả.



Hố nước sâu - nơi 3 ông cháu tử vong.

Quá trình tắm, cháu Phong và Nguyên không may bị chìm. Thấy vậy, cháu An chạy về nhà gọi ông nội là Vi Văn Ố (SN 1965) ở thôn Cái Cặn ra cứu.



Khi ông Ố đến cứu thì cháu An tiếp tục đi tìm người lớn để giúp. Lúc này, ông Vi Văn Nôm (SN 1976) ở cùng thôn biết tin chạy đến khu vực hố nước để cứu thì thấy ông Ố đã tím tái cơ thể, tắt thở.

Cùng lúc, anh Vi Văn Rìu (SN 1990, là con trai ông Ố, là bố cháu An, bác cháu Phong và Nguyên) cũng chạy đến nơi, vớt được hai cháu trong tình trạng đã tử vong.

Được biết, Phong và Nguyên đều là con trai anh Vi Văn Tiến (SN 1992) và chị Vi Thị Nga (SN 1994). Cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung (thị xã Việt Yên, Bắc Giang). Hai con trai ở với ông Ố (là ông nội).

Công an huyện Lục Ngạn cử cán bộ xuống hiện trường. Gia đình có ý kiến không khám nghiệm tử thi và đưa thi thể 3 ông cháu về nhà mai táng theo phong tục địa phương.