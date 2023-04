3 tháng đầu năm, quận Đống Đa thu ngân sách Nhà nước được bao nhiêu?

Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội cho biết, Quận ủy Đống Đa vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa 18 nhiệm kỳ 2020-2025.



Lãnh đạo quận Đống Đa ủng hộ Quỹ "Vì Biển, đảo Việt Nam" năm 2023. Ảnh: hanoi.gov.vn

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng cho thấy, 3 tháng đầu năm 2023, kinh tế trên địa bàn quận Đống Đa duy trì đà tăng trưởng, phát triển.

Tính đến ngày 16/3, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt hơn 4,6 nghìn tỷ đồng, đạt 31,6 % dự toán thành phố giao.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được duy trì tốt; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

9 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý quy hoạch.

Bên cạnh đó, tập trung vào các dự án xây dựng trường học bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu về trường đạt chuẩn Quốc gia.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội của Trung ương, Thành phố, quận diễn ra trên địa bàn.

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, Thủ đô. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực…

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì Biển, đảo Việt Nam" năm 2023. Tại lễ phát động đã có 24 đơn vị đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.