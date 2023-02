Trưởng Công an quận Đống Đa và Chủ tịch Công đoàn Công an Hà Nội nghỉ công tác chờ chế độ hưu

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, đơn vị này vừa tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với thượng tá Ngô Quốc Chính - Chủ tịch Công đoàn Công an TP.Hà Nội.

Đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh, thượng tá Ngô Quốc Chính là một cán bộ được đào tạo cơ bản, chính quy.

Suốt quá trình hơn 40 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó có hơn 21 năm công tác cơ sở, chủ yếu trong lực lượng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm và 13 năm công tác, giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy các cấp đội thuộc Phòng Công tác Đảng công tác chính trị, Chủ tịch Công đoàn Công an Thành phố, ông đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sáng tạo trong công tác, được lãnh đạo cấp trên tin tưởng, được đồng đội quý trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thượng tá Ngô Quốc Chính là 1 trong 2 người thuộc Công an TP.Hà Nội vừa nghỉ chờ hưu trí. Ảnh: CACC

Hơn 10 năm là Trưởng ban cán sự Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn Công an Thành phố, thượng tá Ngô Quốc Chính đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an Thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và công tác công đoàn, gắn với công tác chuyên môn, hướng về cơ sở; công tác công đoàn của Công an Thành phố đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động; đẩy mạnh việc chăm lo đối với người lao động qua nhiều hoạt động thiết thực; công tác tuyên truyền, giáo dục trong công đoàn Công an Thành phố có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực; đã phát động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua bám sát với nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc; bồi dưỡng, giới thiệu được nhiều quần chúng ưu tú cho Đảng…

Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn Công an Thành phố nhiều năm liền được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động TP.Hà Nội và Công đoàn Công an nhân dân tặng cờ thi đua xuất sắc; cá nhân thượng tá Ngô Quốc Chính được Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn", được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng nhiều Bằng khen và nhiều hình thức khen thưởng cao quý khác.

Người thứ 2 nghỉ chờ hưu trí đợt này trong Công an TP.Hà Nội là đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa. Ảnh: CACC

Vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội tin tưởng với những kinh nghiệm sâu sắc, quý báu từ thực tiễn công tác, trở về cuộc sống đời thường, bên cạnh việc chăm lo sức khỏe bản thân, chăm lo gia đình, thượng tá Ngô Quốc Chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, niềm tự hào của người Công an nhân dân cách mạng, Công an Thủ đô anh hùng, tích cực tham gia, có những ý kiến, đóng góp quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nơi cư trú, xây dựng mối đoàn kết giữa nhân dân với lực Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an Thủ đô nói riêng.

Ở một diễn biến khác, Công an TP.Hà Nội cũng vừa tổ chức lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an Thành phố về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa.

Cũng trong đợt này, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với thượng tá Nguyễn Đức Long - Phó Trưởng Công an quận giữ chức vụ tân Trưởng Công an quận Đống Đa.

Theo Công an TP.Hà Nội, thượng tá Nguyễn Đức Long trưởng thành ở lực lượng Cảnh sát điều tra, đã trải qua các vị trí Đội phó, Đội trưởng, Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận, đã chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Đống Đa, các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm dần theo các năm; tỉ lệ điều tra khám phá trung bình hàng năm đạt trên 80%; 100% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được khám phá; không để tồn tại các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong dư luận; không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động công khai, lộng hành.

Tân Trưởng Công an quận Đống Đa được đánh giá có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, là cán bộ xuất sắc, nổi trội của Công an Thành phố.