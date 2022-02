4 cặp vợ chồng quyền lực nhất làng giải trí Châu Á là ai?

Khi một diễn viên đạt đến một mức độ nổi tiếng nhất định thì có lẽ cả cuộc đời của họ dường như trở thành một bộ phim. Vì vậy, với tư cách là những siêu sao hàng đầu của ngành điện ảnh châu Á, những cặp đôi quyền lực nổi tiếng dưới đây cũng được yêu thích vì có cuộc đời "đẹp như tranh", giống như khi họ đóng phim cùng nhau vậy.

Sau khi chung sống bên nhau nhiều năm, những cặp đôi này không chỉ là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất trong làng giải trí mà còn được biết đến là những nghệ sĩ được trả lương cao nhất khu vực với khối tài sản hàng triệu USD và lối sống xa hoa.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ. (Ảnh: @carinalau1208 / Instagram)

Diễn viên kỳ cựu Lương Triều Vỹ (59 tuổi) và Lưu Gia Linh (56 tuổi) là một trong những cặp đôi được nhắc đến nhiều nhất ở Hong Kong nhờ sự nghiệp thành công và mối quan hệ lâu dài tới 33 năm. Sau 19 năm hẹn hò, họ kết hôn vào năm 2008 và vẫn hạnh phúc bên nhau cho tới hiện tại.

Theo Today, trong một cuộc phỏng vấn, Lương Triều Vỹ thừa nhận rằng vợ chính là "phương thuốc" của anh và bản thân đánh giá cao mối quan hệ "thoải mái" của họ. Trong một cuộc phỏng vấn riêng, Lưu Gia Linh tiết lộ rằng, mối quan hệ của họ "không phải là mối quan hệ mà chúng tôi đang ở trong trạng thái tình yêu tốt nhất. Nhưng tôi có thể nói rằng, cả hai đang ở trong tình trạng tốt nhất và đã tìm ra cách để giao tiếp với nhau sau khi chung sống quá lâu. Tôi và anh Vỹ có một mối quan hệ thoải mái.".

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh không chỉ là những ngôi sao lớn nhất trong giới showbiz Hong Kong, họ còn là những nhà đầu tư kinh doanh hiểu biết, liên tục thu về lợi nhuận qua từng năm. Lưu Gia Linh là chủ sở hữu thương hiệu thời trang Anirac và một số nhà hàng, quán bar ở Hong Kong, Bắc Kinh và Thượng Hải. Tài sản của cô ước tính khoảng 61 triệu USD. Trong khi đó, chồng của cô cũng kiếm được hàng triệu USD từ đầu tư bất động sản, bên cạnh việc được trả lương cho diễn xuất và ca hát. Ước tính Lương Triều Vỹ có khối tài sản ròng trị giá 20 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

Cặp đôi được cho là đang sống trong một ngôi nhà sang trọng trị giá 13 triệu USD và tận hưởng phong cách sống đẳng cấp xa hoa như đi du lịch bằng máy bay phản lực hoặc du thuyền riêng, sưu tầm đồ cổ, chèo thuyền và lướt sóng.

Bi Rain và Kim Tae-hee

"Cặp đôi vàng của Hàn Quốc" Kim Tae-hee và Rain. (Ảnh: @ lacloud.official/ Instagram)

Ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain và nữ diễn viên Kim Tae-hee được biết đến là cặp đôi vàng của K-biz vì mối quan hệ ngọt ngào đáng yêu của họ. Cặp đôi "quốc dân" thường được nhìn thấy công khai tán tỉnh nhau mỗi khi có cơ hội. Theo Kbizoom, khi Kim đăng tải những bức ảnh cũ của mình lên Instagram sau bảy tháng, Rain đã để lại bình luận trên bài đăng, khen vợ "tuyệt đẹp" kèm theo rất nhiều biểu tượng cảm xúc trái tim.

Kim từng gửi một xe tải cà phê cho chồng tại phim trường "Ghost Doctor", với biểu ngữ trêu chọc dễ thương: "Anh ấy rất thông minh, nhưng nếu bạn hiểu rõ thì anh ấy thực sự kỳ lạ".

Ngoài những thành tựu to lớn trong làng giải trí, với một số hợp đồng diễn xuất được trả lương cao nhất và các khoản tài chính béo bở, cả hai đều được biết đến như những "ông trùm" bất động sản. Trong khi tài sản ròng của Rain và Kim được đánh giá lần lượt là 55 triệu USD và 16 triệu USD theo Kpop Starz và Celebrity, họ cũng sở hữu tổng tài sản trị giá 72 triệu đô la Mỹ, theo 8 Days. Chúng bao gồm căn nhà chung trị giá 4,4 triệu USD ở Seoul và 2 triệu USD khác ở California, trong khi Kim sở hữu ba tòa nhà ở Gangnam và Bi Rain có trong tay một biệt thự và trung tâm mua sắm ở Cheongdam.

Ngoài sự giàu có, cặp đôi này sống giản dị và khiêm tốn. Họ chỉ tốn 1.800 USD cho đám cưới của mình vào năm 2017.

Deepika Padukone và Ranveer Singh

Deepika Padukone và Ranveer Singh đóng vai chính trong bộ phim sắp tới. (Ảnh: @ TeamDeepikaMY_ / Twitter)

Theo một cuộc khảo sát của Viện Thương hiệu Con người Ấn Độ, hai ngôi sao Deepika Padukone và Ranveer Singh được bình chọn là cặp đôi quyền lực nhất Bollywood. Thương hiệu "DeepVeer", như người hâm mộ gọi họ, thu về 86% phiếu bầu, đánh bại cặp đôi á quân nổi tiếng Anushka Sharma và Virat Kohli.

Cựu người mẫu Padukone là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất Bollywood. Cô kiếm được khoảng 10 triệu USD mỗi năm từ các bộ phim và những lời quảng cáo, với tổng tài sản là 40 triệu USD theo Celebrity Net Worth. Cô cũng hợp tác với công ty thương mại điện tử thời trang Ấn Độ Myntra để ra mắt dòng quần áo của riêng mình có tên All About You. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn là cây viết cho các tạp chí sức khỏe và thể dục dành cho phụ nữ.

Trong khi đó, chồng cô, Ranveer Singh, cũng đã xây dựng phần lớn tài sản ròng 20 triệu USD của mình từ việc đóng phim và quảng cáo với những tên tuổi hàng đầu như Adidas, Kellogg's, Durex và Head & Shoulders.

Năm ngoái, cặp đôi đã mua một ngôi nhà gỗ trị giá 2,6 triệu USD ở Alibaug, trên diện tích khoảng 1,6 km vuông và cách bãi biển 10 phút đi bộ, trở thành hàng xóm của hoàng gia Bollywood Shah Rukh Khan.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận. (Ảnh: IG).

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận từng được gọi là "Angela Jolie và Brad Pitt của Singapore" khi các đồng nghiệp Hollywood của họ vẫn còn ở bên nhau. Đó là một dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng của họ đối với quốc đảo sư tử. Cặp đôi đã bên nhau hai thập kỷ kể từ năm 2002, họ tổ chức đám cưới năm 2009 và có một cậu con trai, mối quan hệ của họ được người hâm mộ cho là sẽ tồn tại "mãi mãi". Lý Minh Thuận từng viết trong một bài đăng trên Instagram nhân kỷ niệm ngày cưới của họ: "Chúc mừng ngày kỷ niệm, tình yêu của anh. Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm? Không cần phải đếm, vì nó là mãi mãi".

Thành công không chỉ ở lĩnh vực người mẫu và ca hát, Phạm Văn Phương còn tỏa sáng trên màn ảnh, giành nhiều giải thưởng diễn xuất và trở thành nữ diễn viên Singapore đầu tiên đảm nhận vai thứ chính trong bộ phim Hollywood. Cô nằm trong top những nữ diễn viên được trả lương cao nhất ở Singapore và cô có tài sản ròng là 28,7 triệu USD, theo Newshub360.

Theo Movies Trix, Lý Minh Thuận sinh ra ở Malaysia cũng đã làm nên lịch sử cho sự nghiệp diễn xuất của mình khi là người đầu tiên không phải người Singapore giành được Giải thưởng Ngôi sao địa phương cho Top 10 Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất. Cuối năm ngoái, anh đã chuyển niềm đam mê chơi golf của mình thành công việc kinh doanh, cho ra đời nhãn hiệu quần áo chơi golf LMS được kỳ vọng sẽ giúp tăng giá trị tài sản ròng ước tính của anh lên đến 5 triệu USD.