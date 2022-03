4 cầu thủ Việt kiều đã khoác áo ĐT Việt Nam: Ai thành công nhất?

Hôm 10/3, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Oman (24/3) và Nhật Bản (29/3) ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 32 cái tên đã được gọi tập trung ở đợt này, trong đó có những sự bất ngờ lớn.

Điển hình là trường hợp của cầu thủ Việt kiều Đức Adriano Schmidt. Trung vệ này có bố là người Việt Nam, mẹ là người Đức và thuộc biên chế CLB Bình Định. Schmidt được đánh giá cao với chiều cao ấn tượng (1m85), khả năng bọc lót và kèm người, chơi bóng bổng rất tốt, phán đoán tình huống linh hoạt. Không ít CĐV Việt Nam hy vọng, trong 2 trận gặp Oman và Nhật Bản tới đây, Adriano Schmidt sẽ được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ra sân và trung vệ 28 tuổi này sẽ chứng tỏ được khả năng của mình.

Trung vệ Việt kiều Đức Adriano Schmidt.

Thực tế trước Adriano Schmidt, ĐTQG Việt Nam từng triệu tập 4 cầu thủ Việt kiều, bao gồm Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn và Đặng Văn Robert. Trong số này, thành công nhất không ai khác chính là thủ thành Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm sinh ra tại Nga, có bố là người Việt, mẹ là người Nga, từng ăn tập tại những lò đào tạo danh tiếng như Spartak Moskva hay Dynamo Moskva trước khi trở về Việt Nam khoác áo HAGL. Đặng Văn Lâm bắt đầu thi đấu cho ĐT Việt Nam từ năm 2015, trước đó anh từng khoác áo U19 Việt Nam rồi U23 Việt Nam.

Thủ môn Đặng Văn Lâm.

Trong vào màu áo ĐT Việt Nam, Đặng Văn Lâm đã ra sân tổng cộng 24 trận. Anh chính là một trong những thành viên thi đấu xuất sắc nhất khi ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 rồi vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Thời gian gần đây, cựu thủ thành của CLB Hải Phòng ít được HLV Park Hang-seo triệu tập do thường xuyên dính chấn thương và bận thi đấu cho các CLB chủ quản tại nước ngoài như Muangthong United (Thái Lan), Cerezo Osaka (Nhật Bản).

Mạc Hồng Quân.

Giống như Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân cũng sớm ra mắt bóng đá Việt Nam khi khoác áo Olympic Việt Nam dự Asiad 2014 và rồi thi đấu tại V.League cho Thanh Hóa, An Giang, Quảng Nam, Than Quảng Ninh, Hải Phòng và giờ là Bình Định. Thậm chí, ngay trong năm 2013, Mạc Hồng Quân đã ra sân cho ĐT Việt Nam ở trận gặp UAE tại vòng loại Asian Cup 2015 và ghi 1 bàn thắng. Tính tới lúc này, tiền vệ Việt kiều CH Czech đã chơi 14 trận cho "Những chiến binh sao vàng" và ghi 3 bàn thắng. Tuy vậy, dưới thời HLV Park Hang-seo, Mạc Hồng Quân không mấy khi được triệu tập do ĐT Việt Nam hiện có quá nhiều tiền vệ xuất sắc.

Michal Nguyễn.

Đối với Michal Nguyễn, dấu ấn cùng ĐTQG Việt Nam chỉ là thời điểm năm 2013, khi anh được HLV Hoàng Văn Phúc tin dùng ở 2 trận vòng loại Asian Cup 2015. Tuy nhiên sau khi ông Phúc rời đội tuyển, trung vệ sinh năm 1984 và cao 1m85 này không còn nằm trong kế hoạch đội tuyển, bất chấp luôn thi đấu ổn định tại V.League hay khi xuất ngoại sang Thái Lan rồi Malaysia. Michal Nguyễn hiện đã trở về CH Czech và tập luyện cùng một đội bóng hạng 3. Anh vẫn hy vọng có cơ hội trở lại Việt Nam thi đấu, nhưng ở tuổi 37, điều đó e là khó.

Đặng Văn Robert.

Trường hợp của Đặng Văn Robert mờ nhạt hơn cả. Trung vệ sinh năm 1984, cao 1m80 và có bố là người Việt, mẹ là người Slovakia này từng có 10 năm chơi bóng tại V.League cho những CLB như Hải Phòng, Xuân Thành Sài Gòn, Thanh Hóa, B.Bình Dương và CLB TP.HCM, nhưng anh chỉ 1 lần được triệu tập vào ĐT Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura (đợt tập trung tháng 10 năm 2015). Trong đợt tập trung này, Đặng Văn Robert đã kịp ra sân 1 trận. Tuy nhiên khi HLV Miura bị sa thải, Đặng Văn Robert đã không còn nằm trong kế hoạch của các đời HLV sau đó.