4 loại cây phong thủy tăng cường dương khí, mang may mắn, tài lộc cho gia chủ

Cây cau

Trong quan niệm dân gian của ông cha ta thường nói rằng: “Chuối sau, cau trước”, bởi cây cau thuộc thân gỗ là Mộc, Mộc sinh Hỏa sẽ khởi sự cho đường công danh tốt đẹp cuộc sống sẽ vô cùng thuận lợi, tiền bạc chảy vào nhà như diều gặp gió.

Thêm vào đó, với hình hình dáng của cau thẳng đứng, luôn vươn dài lên trên thể hiện cho sự ngay thẳng của con người. Đồng thời, cây cau cũng thể hiện sự thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm cũng như luồng ánh sáng cần thiết cho toàn bộ ngôi nhà.

Thêm vào đó, cây cau cũng ít rụng lá nên không làm mất tính thẩm mỹ của không gian sống của nhà bạn. Và điều đặc biệt nhất là cây câu nếu khi được trồng trước nhà sẽ giúp tăng nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm ảnh hưởng đến ngôi nhà, từ đó mang đến may mắn cho gia chủ.



Cây phong thủy: Cây trúc

Trong 4 loại cây quan trọng được người dân Việt Nam yêu mến là Tùng, Trúc, Cúc, Mai… thì cây trúc chính là một loài cây dễ nuôi khi được trồng ở trước của nhà thường giúp xua tan âm khí, tăng cường dương khí khiến cho những điều may mắn, an lành cho gia đình của bạn.

Thêm vào đó, khi cây tre còn là biểu tượng mạnh mẽ cho tuổi thọ, cho tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh, vì nó là loại cây luôn luôn tươi xanh và sống tốt quanh năm, dù cho đất có cằn cỗi hoặc, có nắng nóng thì cây trúc cũng vẫn vươn lên xanh tốt.

Cây trúc tốt cho phong thủy

Bạn hoàn toàn có thể dùng cây trúc có thể trồng xung quanh hàng rào, trước hiên nhà hoặc trong vườn. Đồng thời, tùy theo diện tích và không gian rộng hay hẹp mà bạn có thể chọn loại tre, trúc cảnh phù hợp. Loại cây này vô cùng thích hợp với điều kiện khí hậu, dù trồng nội thất hay ngoại thất.

Không chỉ vậy, nó còn có tác dụng điều hòa, cải thiện và thanh lọc không khí rất lớn, đặc biệt hấp thụ khói thuốc lá và chất độc tồn dư trong không khí. Đồng thời, với tán lá to tròn cùng vẻ xanh mượt, cây cọ cảnh có ý nghĩa mang niềm vui, sự hi vọng, may mắn tài lộc đến với gia chủ, xua tan đi những điều xui xẻo và mang tới những điềm lành, sinh tài giữ của.

Cây phong thủy: Cây lộc vừng

Cây lộc vừng là một trong số những loại cây cảnh rất thích hợp để trồng trước nhà giúp hút tài lộc vào nhà. Bởi đây cung là một loại cây năm trong bộ tứ quý sanh – sung – tùng – lộc. Lộc chính là tài lộc, vừng có nghĩa là nhỏ nhưng may mắn, tài lộc cho chủ nhà. Bên cạnh đó, chính màu đỏ của hoa lộc vừng sẽ giúp tượng trưng cho sự may mắn, hỷ sự sẽ giúp xua đuổi âm khí, mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình.

Đồng thời, cây lộc vừng trước nhà còn giúp cân bằng ngôi nhà, giúp khí quy tụ có cả dương khí và âm khí khiến cho người sống trong nhà luôn khỏe mạnh. Chính vì thế mà cây lộc vừng còn là sự lựa chọn hoàn hảo mà hiện nay rất nhiều gia đình yêu thích.



Cây cau trồng trước của nhà tốt cho phong thủy

Cây hoa hồng leo

Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, và có mùi hương vô cùng quyến rũ được nhiều người yêu thích. Nếu bạn muôn gia đình mình luôn êm ấm, tình cảm vợ chồng tốt đẹp hoặc trong nhà có con gái lớn chóng đi lấy trồng, thì hãy trồng một khóm hồng leo trước cổng.

Xét về mặt phong thủy thì hoa hồng là loại cây đem đến năng lượng dương cho ngôi nhà, giúp cho nhà bạn trở nên sáng sủa, vui tươi và ấm áp hơn. Hoa hồng leo loại cây tô điểm cho không gian sống của mọi gia đình, đem lại năng lượng tốt cho ngôi nhà, khiến cho mọi thứ trở nên thuận buồm xuôi gió.

