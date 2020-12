4 sao Hàn qua đời trong năm 2020 khiến khán giả bàng hoàng, xót xa: Go Soo Jung, Park Ji Hoon...

Năm 2020 là một năm người hâm mộ xứ Hàn không khỏi bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi của nhiều nghệ sĩ ở độ tuổi rất trẻ.

Yohan

Thông tin ca sĩ Yohan đột ngột qua đời ở tuổi 28 hồi tháng 6/2020 khiến người hâm mộ không khỏi bàng bàng, xót xa. Trước khi qua đời, nam ca sĩ sinh năm 1992 vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội và cở mở trò chuyện cùng fan.

Nam ca sĩ Hàn Quốc đột ngột qua đời ở tuổi 28.

Khoảng hai tháng trước khi qua đời, nam ca sĩ Yohan vẫn công khai đăng ảnh mừng sinh nhật chung vui cùng người hâm mộ. Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, biểu cảm của nam ca sĩ rạng rỡ và được nhiều người nhận xét không có dấu hiệu về sức khoẻ, tâm lý nào. Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Yohan vẫn được gia đình giữ kín.



Yohan tên thật là Kim Jeong Hwan( sinh năm 1992) ra mắt người hâm mộ vào năm 2015 trong vai trò thành viên của nhóm nhạc mang tên NOM. Sau khi nhóm NOM tan vỡ, Yohan trong vai trò thành viên của nhóm nhạc nam TST từ năm 2017.



Oh In Hye

Ngày 14/9, nữ diễn viên Oh In Hye được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, tim ngừng đập tại nhà riêng. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng cô không qua khỏi. Phía cảnh sát cho biết, Oh In Hye đã tự kết liễu đời mình.

Tang lễ của Oh In Hye sẽ diễn ra riêng tư vào ngày 16/9 tại bệnh viện ở Hàn Quốc.

Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1984 đã có hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí. Cô góp mặt trong các bộ phim như: Red Vacance Black Wedding, No Breathing, The Plan, Secret Travel… nhưng không để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Dù vậy, sự ra đi đột ngột của Oh In Hye khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối.

Tên tuổi của cô còn được biết đến rộng rãi sau khi diện bộ váy hở bạo trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011. Nữ diễn viên tiết lộ từng chịu nhiều tổn thương bởi chỉ trích của công chúng với sự việc trên.

Park Ji Hoon

Thông tin nam người mẫu, diễn viên Park Ji Hoon đã qua đời ở tuổi 31 vì bị bệnh ung thư dạ dày khiến người hâm mộ xót xa, tiếc nuối. Thông báo tin buồn trên trang cá nhân của Park Ji Hoon, gia đình nam diễn viên viết: "Chúng tôi để lại một bài đăng riêng vì sợ những ai không liên lạc được với Park Ji Hoon có thể nghĩ sai. Cám ơn mọi ngươi vì sự an ủi và động viên trong tình hình virus corona lan rộng như hiện nay. Cám ơn tất cả, tôi đã có thể tiễn em trai mình lên thiên đường. Mọi người không chỉ cho tôi mà còn cho gia đình tôi nhiều sức mạnh. Chúng tôi sẽ không quên điều này. Tôi hy vọng chúng ta luôn cẩn trong trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, hãy luôn giữ sức khỏe. Một lần nữa, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất".

Trong sự nghiệp nghệ thuật, nam người mẫu đảm nhận một vai nhỏ Chun Doo Yeop trong phim "Máy đánh chữ Chicago" năm 2017. Cũng vì lý do mắc bệnh ung thư dạ dày, Park Ji Hoon buộc phải tạm ngừng hoạt động để tập trung điều trị. Tiếc rằng, may mắn đã không mỉm cười với nam diễn viên.

Nam diễn viên sinh năm 1989 sở hữu vẻ ngoài điển trai và chiều cao 1,81m. Trong lúc sự nghiệp người mẫu đang lên, Ji Hoon chuyển sang đóng phim.

Go Soo Jung

Go Soo Jung (sinh ngày 24/4/1995) từng tham gia bộ phim truyền hình đình đám Goblin. Ngoài ra, cô cũng từng xuất hiện trong drama đài jTBC Solomon Solomon Perjury và MV quảng bá du lịch With Seoul cùng BTS. Cô qua đời ở tuổi 25 do mắc bệnh mãn tính. Tang lễ của Go Soo Jung được tiến hành riêng tư theo di nguyện.

Diễn viên Go Soo Jung qua đời ở tuổi 25 khiến người hâm mộ xót xa.

Go Soo Jung đóng vai nữ chính trong MV "With Seoul". (Nguồn video: Youtube)