4 vận động viên được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì gồm: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh); Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (bơi) và Nguyễn Thị Hương (đua thuyền).

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh, giành 3 HCV ở 3 nội dung 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, phá 1 kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật.

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, giành HCV bơi lội (trong đó 4 HCV các nội dung cá nhân: 400m tự do, 1.500m tự do, 800 m tự do, 200m bướm và 1 HCV nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam), phá 2 kỷ lục SEA Games nội dung 400m tự do và tiếp sức 4x200 m tự do nam.

Vận động viên Trần Hưng Nguyên giành HCV 200m hỗn hợp nam, 400m hỗn hợp nam, 4x200m tự do và 200m ngửa nam. Trong đó, nội dung 200m ngửa nam, Việt Nam chưa từng có HCV SEA Games.

Vận động viên Nguyễn Thị Hương xuất sắc giành 5 HCV, trong đó có 3 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội môn đua thuyền canoeing.